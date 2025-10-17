В Казахстане запущен пилот по первичной регистрации автомобилей на портале egov.kz
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Министерством внутренних дел приняли приказ "О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", передает корреспондент агентства.
Запустить пилотный проект по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", - сказано в документе.
Согласно приказу, процесс первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала электронного правительства и объектов информатизации включает следующие этапы:
1) инициирование заявки на первичную регистрацию транспортного средства со стороны продавца (юридическое лицо - осуществляющее деятельность по продаже транспортных средств) с прохождением проверки по ОКЭД. При несоответствии ОКЭД - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при соответствии ОКЭД - переход к следующему шагу;
2) продавец вводит VIN-код и ПЭП (портал "электронного правительства" и объекты информатизации) проводит проверку по сведениям из информационных систем;
3) проверка по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
4) проверка сведений по уплате таможенных платежей. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
5) проверка сведений по уплате утилизационного платежа. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
6) продавец вводит ИИН покупателя (физическое лицо) и ПЭП проводит проверку по сведениям ГБД ФЛ (государственная база данных физлиц);
7) запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений - выведение уведомления о необходимости ввода корректного ИИН, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
8) ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
9) продавец подписывает заявку с помощью ЭЦП;
10) покупатель получает уведомление в личном кабинете ПЭП о поступлении заявки на первичную регистрацию транспортного средства и согласовывает заявку после чего переходит к заполнению данных;
11) ПЭП осуществляет запрос в ГБД ФЛ для получения актуального статуса покупателя и его персональных данных. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
12) ПЭП производит проверку по системе электронных паспортов транспортных средств. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
13) ПЭП направляет запрос в системы электронного подписания для получения данных о договорах купли-продажи. При отсутствии сведений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при наличии сведений - переход к следующему шагу;
14) ПЭП направляет запрос в ЕРАП для проверки наличия у покупателя административных штрафов. При наличии неоплаченных штрафов - выведение уведомления о необходимости оплаты и повторной подачи, при отсутствии неоплаченных штрафов - переход к следующему шагу;
15) покупатель выбирает из перечня желаемый ЦОН для получения готовых документов и указывает желаемый тип ГРНЗ;
16) ПЭП направляет запрос в БМГ для получения зарегистрированного номера. При отсутствии зарегистрированного номера - ввод покупателем номера и переход к следующему шагу, при получении номера - переход к следующему шагу;
17) покупатель оплачивает необходимые пошлины и сборы посредством ПШЭП;
18) покупатель подписывает заявку с помощью ЭЦП;
19) после обработки заявки ПЭП отображает уведомление об успешном оказании услуги либо мотивированный отказ.
Управления административной полиции департаментов полиции областей принимают меры по оказанию государственных услуг в соответствии правилами государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства. РГП "Информационно-производственный центр" МВД РК принимает меры по своевременной распечатке свидетельств о регистрации транспортных средств.
После получения уведомления об успешном оказании услуги покупатель обращается в выбранный ЦОН для получения свидетельства о регистрации и госномеров на ресепшн.