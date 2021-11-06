В Нур-Султане снижен тариф на теплоснабжение и оштрафован монополист

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Нур-Султане снижен тариф на производство, передачу и распределение и (или) снабжение тепловой энергией и наложен штраф на ГКП "Жылу", сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы и инвестиционной программы ГКП "Жылу" за 2020 год, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Нур-Султану установлено несоблюдение субъектом требований подпункта 15) и 16) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности, по исполнению утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы за 2020 год. В результате ГКП "Жылу" получило необоснованный доход в размере 5 813 800,01 тенге", - сообщили в комитете.
В связи с этим, департаментом, в целях восстановления прав потребителей, приняты меры в соответствии с законодательством о естественных монополиях, в части возврата необоснованно полученного дохода путем введения временного компенсирующего тарифа.
Таким образом, департаментом с 1 августа 2021 года введен временный компенсирующий тариф на услугу по производству, передаче и распределению и (или) снабжению тепловой энергией ГКП "Жылу". Тариф на услугу по производству, передаче и распределению и (или) снабжению тепловой энергией с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года составил 12 058,06 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 1301,44 тенге, или на 9,7% (ранее действующий тариф - 13 359,50 за 1 ГКал без НДС). Для населения: тариф составил 3182,51 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 343,49 тенге, или на 9,7% (ранее действующий тариф - 3526 за 1 ГКал без НДС). Для прочих потребителей: тариф составил 20 938,43 тенге за 1 Гкал без НДС со снижением от действующего тарифа на 2259,91 тенге или на 9,7% (ранее действующий тариф - 23 198,34 за 1 ГКал без НДС)", - уточнили в ведомстве.
Вместе с тем ГКП "Жылу" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, с наложением штрафа на сумму 466 720 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток.
Ранее сообщалось о том, что в столице наложен штраф на АО "Астана-Энергия".