18.08.2023, 12:14 10151
За 8 месяцев ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана
ЕАБР заинтересован в расширении деятельности в Казахстане
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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Только за 8 месяцев текущего года ЕАБР вложили $902 млн в проекты Казахстана. Об этом сообщил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе встречи с главой МНЭ РК Алибеком Куантыровым.
Подгузов отметил, что на разработку отдельных новых проектов банк выделяет средства на безвозмездной основе. По его словам, ЕАБР заинтересован в расширении деятельности в Казахстане.
По данным МНЭ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе перспективы реализации новых проектов.
Министр высоко оценил показатели работы банка в нашей стране, отметив, что за время сотрудничества были реализованы крупные проекты.
По итогам встречи стороны договорились поддерживать активное взаимодействие по всем важным вопросам.
На сегодняшний день доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и др.
Ранее сообщалось, что ЕАБР профинансировал свыше 250 успешных проектов в рамках ЕАЭС.
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17.08.2023, 14:16 17651
Доллар резко подорожал в Казахстане
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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара продолжает расти в Казахстане. Одновременно в цене поднялся российский рубль.
Официальный курс доллара составляет 455,29 тенге. За день американская валюта подорожала на 5,81 тенге, за месяц - на 11,17 тенге.
В столичных обменниках стоимость покупки доллара составляет 461-463 тенге, продажи - 465-467 тенге. В Алматы американскую валюту принимают по цене 462-462,3 тенге за доллар, а продают за 465 тенге.
Российский рубль тоже вырос в цене. Его официальный курс составляет 4,7 тенге. В обменниках Астаны рубль принимают по 4,9 тенге, продают по 5 тенге. В Алматы продать рубли можно за 4,89 тенге, купить по 5,09 тенге.
Ранее доллар резко вырос в цене в марте этого года. Тогда его стоимость в обменниках доходила до 469 тенге.
16.08.2023, 19:26 23621
В Казахстане замедлилась годовая инфляция
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал данные по инфляционным тенденциям в регионах РК.
В июле 2023 года годовая инфляция в стране замедлилась, составив 14,0% (в июне - 14,6%). В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась во всех 20 регионах. При этом наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Цены на продовольственные товары в июле замедлились до 13,5% г/г (в июне -14,6%). Максимальный рост цен на товары этой группы сложился в Улытауской области (16,9%), а минимальный - в Атырауской области (11,3%).
Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 15,0% г/г (в июне - 15,8%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (19,6%), минимальное - в Улытауской области (11,6%).
Цены на платные услуги в июле выросли до 13,6% г/г (в июне - 13,3%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Улытауской области (17,5%), значительно ниже - в Абайской области (10,1%).
В июле 2023 года рост месячной инфляции в стране составил 0,6%.
Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-июль рассмотрены 15 августа на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики Казахстана составил 4,8%. В частности, в реальном секторе он достиг 4,6%, а в сфере услуг - 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.
15.08.2023, 16:50 32286
Нацбанк провел презентацию цифрового тенге
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан провел для коллектива Высшей аудиторской палаты презентацию проекта реализации цифрового тенге, сообщает пресс-служба палаты.
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов и председатель АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов рассказали о тестировании цифрового тенге и чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что целью проекта является дальнейшее развитие и модернизация, адаптация национальной платежной системы РК к новым внешним вызовам.
По словам Бинура Жаленова, цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета. Цифровой тенге, как третья форма национальной валюты, будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге, и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства.
В настоящее время Национальный банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.
Ранее сообщалось, что внедрение платформы цифрового тенге планируется в 2023 году.
15.08.2023, 11:00 33956
Рост экономики Казахстана по итогам 7 месяцев составил 4,8%
По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-июль рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы Кабмина.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что за отчетный период темп роста экономики Казахстана составил 4,8%. В частности, в реальном секторе он достиг 4,6%, а в сфере услуг - 4,7%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь.
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,4%. Их приток вырос в таких сферах, как транспорт и складирование - на 58%, образование - 24,3%, торговля - 22,6%, сельское хозяйство - 21,3%, промышленность - 9%, в том числе горнодобывающая промышленность - 8,4%", - доложил Куантыров.
В январе-июне внешнеторговый товарооборот вырос на 4,3%, до $67,2 млрд. Экспорт составил $38 млрд, в том числе экспорт обработанных товаров - $12,1 млрд. Импорт товаров достиг $29,3 млрд. В целом положительный торговый баланс республики находится на уровне $8,7 млрд.
В свою очередь министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что за отчетный период в государственный бюджет поступило 10,4 трлн тенге доходов (план исполнен на 98,2%). В частности, республиканский бюджет пополнился на 6,8 трлн тенге, местные бюджеты - на 3,5 трлн тенге. Вместе с тем расходы госбюджета исполнены на 98,8%, республиканского - на 99,3%, местных - на 98,8%.
Премьер-министр подчеркнул, что по итогам прошедших 7 месяцев значительный вклад в положительную динамику развития экономики Казахстана внес реальный сектор. В частности, в обрабатывающей промышленности, где рост составил 3%, увеличилось производство продуктов питания на 4,5% и напитков - на 6,4%. В легкой промышленности рост на 21% обеспечен за счет увеличения выпуска текстильных изделий более чем на 37%.
Вместе с тем производство пластмассовых и готовых металлических изделий выросло на 8%, продукции химической промышленности - на 4,1%. В машиностроении положительная динамика на 29% обеспечена за счет роста производства автомобилестроения на 43%, электрического оборудования - почти на 34,5%, локомотивов и вагонов - на 30%.
Кроме того, за отчетный период на 15% увеличилось производство мебели, строительная отрасль демонстрирует уверенный рост на 12% (введено в эксплуатацию 8,5 млн кв. м жилья), торговля выросла почти на 10%, связь и транспорт - более чем на 8% и 7% соответственно.
В целом по итогам 7 месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в области Абай, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и городе Алматы. Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской, Алматинской областях и области Ұлытау.
Ответственным госорганам и акиматам регионов следует усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей", - указал Алихан Смаилов.
Он напомнил, что на расширенном заседании правительства глава государства поручил обеспечить ежегодный экономический рост в среднесрочной перспективе на уровне 6%.
Требуется принятие действенных системных мер для стимулирования экономического роста. Здесь нужно усилить работу по диверсификации экономики, дальнейшему развитию собственного производства, увеличению инвестиций и созданию новых рабочих мест", - сказал премьер.
По его словам, сдерживание роста цен также остается приоритетной задачей для правительства. Инфляция в республике поступательно замедляется с февраля текущего года. Благодаря принятым мерам удалось сократить ее до 14%.
Вместе с тем перед нами стоит задача к концу года снизить уровень инфляции в 2 раза в сравнении с прошлым годом. Учитывая, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, требуется своевременное принятие превентивных мер. Все необходимые инструменты для этого имеются. Они отражены в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции", - отметил Смаилов.
Он подчеркнул, что также нужно активизировать работу по снижению доли государства в экономике. В частности, мероприятия в рамках комплексного плана приватизации должны реализовываться строго в соответствии с дорожными картами. При этом особое внимание следует уделить обеспечению прозрачности процесса приватизации.
В заключение глава кабмина обозначил важность своевременного исполнения комплексного плана по противодействию теневой экономике на ближайшие 3 года и мероприятий, финансирование которых предусмотрено бюджетом.
14.08.2023, 13:27 38236
Сумма вкладов физлиц в Казахстане достигла рекордных 18 триллионов тенге
Фото: shutterstock.com
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 июля 2023 года вклады физических лиц в банках страны достигли отметки в 18 трлн тенге - на 1,1 трлн тенге (или на 6,4%) больше по сравнению с началом года.
Лидером по росту вкладов физлиц с начала года стал Kaspi.kz: плюс 541,7 млрд. Подобный рост в разы превышает результаты других БВУ РК. К концу июня текущего года портфель вкладов физлиц в банке достиг 4,2 трлн тенге. Вторую строчку занял Евразийский банк с ростом вкладов физлиц на 155,5 млрд тенге, до 1 трлн. Замыкает топ-3 банк "Фридом Финанс Казахстан": плюс 134,4 млрд тенге, до 443,7 млрд", - сообщает Ranking.kz.
Рост объема вкладов в БВУ РК свидетельствует о том, что клиенты видят депозиты как надежный инструмент сохранения и приумножения своих финансов, подчеркивает агентство.
Сейчас банковский сектор страны представлен 21 банком второго уровня, при этом основная концентрация вкладов физлиц приходится на крупнейшие фининституты, среди которых вышеупомянутые банки. Топ-5 БВУ РК консолидируют более 80% всех вкладов", - говорится в информации.
Вклады физлиц в банках страны растут и в долгосрочной динамике, несмотря на глобальные геополитические шоки. За год сумма таких вкладов выросла на 4,3 трлн тенге (или на 31,3%). Если же рассматривать пятилетний период, то сумма увеличилась более чем в 2 раза, а за десять лет - почти в 5 раз.
Таким образом, можно отметить, что, несмотря на мировые кризисы, БВУ РК продолжают привлекать депозиты, что говорит о финансовой стабильности и развитии банковской системы", - резюмирует агентство.
Ранее сообщалось, что инфляция в Казахстане снизилась до 14% в июле.
10.08.2023, 20:14 50791
Назначен председатель совета директоров Jusan Bank
Фото: yessenovfoundation.org
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Алматы. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 10 августа АО "First Heartland Jusan Bank" (Jusan Bank) провело внеочередное собрание акционеров, на котором были избраны новые члены совета директоров и утвержден руководящий состав банка, сообщает KASE.
Галимжан Есенов избран председателем совета директоров. Также в совет директоров в качестве независимых директоров вошли Жаркынбек Азбеков и Санжар Жамалов, сохранивший за собой эту позицию.
Правление Jusan Bank состоит из Ирины Мерзляковой (и.о. председателя правления), Аскара Хамидуллина и Галии Махановой. Остальные члены правления будут назначены позднее, после получения необходимых согласований со стороны уполномоченного органа.
Также Jusan Bank и акционеры одобрили мировое урегулирование между Галимжаном Есеновым и Jusan Technologies Ltd (JTL). Согласно урегулированию активы JTL были возвращены в юрисдикцию РК. В рамках урегулирования подлежат прекращению все юридические разбирательства в Республике Казахстан, США и Великобритании, связанные с Республикой Казахстан, Jusan Technologies Ltd и Есеновым.
Напомним, в июне Министерству юстиции Республики Казахстан совместно с другими государственными органами удалось вернуть группу Jusan в казахстанскую юрисдикцию.
10.08.2023, 09:58 53221
В Минтруда Казахстана назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 924,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 590,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 333,9 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 августа 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 301 тысяча человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 августа 2023 года составил 120 923 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 092 тенге, базовой пенсии - 37 831 тенге", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Как сообщалось ранее, с 1 июля вступил в силу Социальный кодекс. С 1 января нынешнего года и до 2027 года размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. Это коснется более 2 млн пенсионеров. В целом принимаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию (солидарная + базовая) в среднем на 27%.
05.08.2023, 13:47 63161
В России узаконили исламский банкинг
Соответствующий закон в июле приняла российская Госдума
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Москва. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С первого сентября в четырех преимущественно мусульманских регионах России - Башкортостане, Дагестане, Татарстане и Чечне стартует двухлетний эксперимент, в рамках которого будет протестирована исламская финансовая модель.
Соответствующий закон, предоставляющий правовую базу для проведения исламских (партнерских) финансовых операций в данных субъектах РФ, в июле приняла российская Госдума, сообщает Sputnik.kz.
Что такое исламский банкинг, для чего данную модель узаконили и начнут тестировать в России, а также какие перспективы эта инициатива открывает для развития отношений РФ со странами мусульманского мира, включая постсоветские государства рассказали эксперты.
Что такое исламский банкинг?
Исламский банкинг - это банковские операции, построенные на соблюдении шариата ("праведный путь"), исламского права, которое определяет поведение человека во всех отраслях его жизни, объяснил в беседе со Sputnik магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Ильяс Зарипов.
Есть раздел исламского права, регулирующего только религиозные аспекты (ибадат), а есть раздел шариата, координирующий повседневную жизнь мусульманина, включая экономику и финансы (муамалят). В последнем действует постулат: "Разрешено все, что строго не запрещено". То есть, соблюдение шариата в экономических отношениях значит избежание основных запретов ("харам") и, желательно, следование рекомендациям в рамках деловой этики мусульман", - рассказал эксперт.
По его словам, существуют четыре направления запретов: запрет на ростовщичество (одалживание денег под проценты, - Ред.), запрет на любую неопределенность (случайность получения доходов, недостоверные сведения о сроках, характеристиках товара и т.п., - Ред.), запрет на чрезмерный риск (который может привести к чрезмерным потерям и разорению, - Ред.) и запрет на инвестиции в запрещенные отрасли (казино, производство и торговля свининой, алкоголем, табаком и пр., - Ред.).
Все исламские финансовые инструменты, объяснил Ильяс Зарипов, можно условно разделить на несколько типов:
- партнерство - взаимодействие инвестора и получателя ресурсов на принципах разделения рисков и прибыли;
- торговые операции, в ходе которых одна сторона приобретает товар и передает его с торговой наценкой в пользование другой стороне, которая может его продать или использовать для получения прибыли; заемные средства вторая сторона возвращает частями согласно предварительной договоренности;
- беспроцентное финансирование, которое предполагает, но не обуславливает добровольную благодарность от получателя средств инвестору в виде подарка. Часто используется как форма благотворительности;
- аренда;
- агентские взаимоотношения и другие.
Кроме того, исламский банк проводит и финансовые операции, которые аналогичны традиционным банковским операциям, например, все формы расчетов и платежей, обмен валюты, торговля драгоценными металлами и камнями. Подобные операции не содержат запретных элементов и поэтому разрешены", - рассказал эксперт.
При этом, отметил он, исламская финансовая модель не ограничивается только исламскими банками. Также развивается и "такафул страхование", построенное на принципе взаимного страхования, при котором владельцы полисов являются и акционерами страховщика.
Есть исламские сегменты операций на фондовых рынках. При этом акции проходят тщательный отбор ("скрининг"), во время которого проверяется финансовый профиль компании - вовлеченность в запретные отрасли, финансовая устойчивость, степень долговой нагрузки, а после этого принимается решение о внесении акций проверяемой компании в листинг исламской биржи", - пояснил Ильяс Зарипов.
При этом облигации и другие традиционные долговые бумаги запрещены.
В исламе используется "сукук" - сертификаты долевой стоимости, которые одновременно предоставляют право солидарной собственности на активы, являющиеся базовыми для "сукук", и дают возможность получать денежные выплаты в зависимости от доходов, которые получаются от эксплуатации этих базовых активов", - рассказал эксперт.
У многих сегодня сложилось очень ложное впечатление о том, что исламские финансовые институты - это некие благотворительные организации, в разговоре со Sputnik заявил профессор кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ им. М.В.Ломоносова, один из соавторов закона об исламском банкинге в РФ Руслан Мусаев.
Нет, наоборот, они куда более строго относятся к отбору инвестпроектов и к тем средствам, которые приносят вкладчики, нежели традиционные банки, - рассказал эксперт. - Те доходы, какие вы хотите разместить в исламском банке, должны носить прозрачный характер и не должны быть получены "греховным путем", что и отслеживается шариатскими советами".
Вкладчик, по его словам, может принадлежать к любой религиозной конфессии - исламскому банку важно понять источник его денег, поскольку он несет ответственность за приращение этих средств (принесенных вкладчиком на беспроцентной основе). "И если их приращения не произойдет, то пропорционально участию каждой из сторон - вкладчика, банка и инвестора - все будут нести солидарную ответственность", - рассказал эксперт.
Узаконивание в России
Первые исламские финансовые институты в России стали создаваться еще в начале 1990-х годов, рассказал Ильяс Зарипов. При отсутствии необходимого законодательства руководители таких компаний старались маневрировать в рамках российского правового поля, соблюдая также и соответствие шариату своих операций, пояснил он.
Необходимость создания законодательной базы исламских финансовых операций обсуждалась в экспертных кругах более 30 лет, - рассказал эксперт. - Но для того, чтобы такая необходимость была признана на высоком государственном уровне, нужна было или масштабность исламских финансовых операций, их заметность и влияние в рамках национальной финансовой системы, или мощное давление многочисленных групп населения на руководство страны, или наличие влиятельного лоббиста на высоком государственном уровне, или внешние обстоятельства. Ни одного из этих факторов не существовало до 2014 года".
По его словам, Москвой был выбран восточный вектор развития, среди которого одними из самых надежных и перспективных партнеров сегодня могут считаться государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, обладающие чрезмерной ликвидностью порядка $0,5 трлн, которые могут быть привлечены в российскую экономику.
При этом большинство бизнес-структур данных стран предпочитают использовать именно исламскую финансовую модель, которую нам еще только предстоит полноценно развивать", - заявил эксперт.
Узаконивание исламского банкинга в России произошло только сейчас по той причине, что в начале века у страны был избыток доходов от продажи сырьевых ресурсов, а в таком источнике финансирования, как исламская финансовая модель, острой необходимости в РФ просто не было, продолжил Руслан Мусаев.
Сейчас - в условиях нарастания санкций западных стран и схлопывания источников инвестиций в экономику России - приоритетным для нас, наконец, стали направления Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Ведь исламские финансы - это не только возможность привлечения масштабных инвестиций в экономику и финансовую систему страны. Это еще и фактор диверсификации финансового рынка, это фактор, позволяющий развивать отрасли, производящие добавленную стоимость", - рассказал эксперт.
Сегодня в силу сложной геополитической ситуации, разрыва торговых и финансовых отношений с Западом, Россия вынуждена совершить разворот на Восток и фактически заново выстраивать партнерские отношения - в том числе и со странами Организации исламского сотрудничества, согласился эксперт Российского центра исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском университете, шариатский эксперт компании Sahih Invest Руслан Халиуллин.
В этой ситуации, как мне кажется, мы преследуем две цели. Первое - это показать лояльность к традиционно мусульманским регионам, и второе - повысить инвестиционную привлекательность в их глазах", - рассказал он.
Теперь, по мнению Ильяса Зарипова, для комплексной работы с "восточными" партнерами и получения масштабных внешних инвестиций, России необходимо создать правовую основу исламской финансовой модели, развить инфраструктуру исламских финансовых институтов, усовершенствовать систему защиты прав иностранных инвесторов и, может быть, даже "предусмотреть некие привилегии и преференции для них на первом этапе".
Благодаря узакониванию исламского банкинга в РФ, начиная с сентября этого года компании с разными правовыми формами (товарищества, партнерства, потребительские общества, фонды, финансовые компании, традиционные банки), обладающие официальной регистрацией на территории этих регионов или имеющие там свои филиалы, обретут возможность получить лицензию от регулятора (Банк России) и статус "компании партнерского финансирования".
После этого Центробанк РФ включает данную компанию в свой реестр, и она начинает конструировать исламские финансовые продукты и, после получения разрешения от шариатских советников, предлагать их клиентам", - объяснил Ильяс Зарипов.
Говоря об услугах, которые с сентября смогут оказывать исламские финансовые организации в России, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров заявил, что пока речь идет в основном о базовых операциях (аналоги депозитов, инвестиционных счетов, кредитов и т.д.). Данные услуги, по его словам, по большей части будут оказываться населению и компаниям, относящихся к сегменту малого и среднего предпринимательства.
Однако, направлением исламского банкинга интересуются и крупные федеральные и региональные банки, например "Сбер", "АкБарс" и так далее. Полагаю, что именно крупные игроки внесут существенный вклад в становление данного рынка в России", - заявил эксперт.
Перспективы для Казахстана и других стран ближнего зарубежья
Внедрение исламской финансовой модели в России позволит рассчитывать на привлечение в качестве партнеров исламских финансовых институтов из тех стран, где существует соответствующее законодательство и действуют исламские финансовые компании", - считает Ильяс Зарипов.
В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане такие законы есть, и исламские компании работают, отметил он. Разработан порядок лицензирования, регулирования и надзора, есть шариатские советы, в том числе и на национальном уровне.
Также, заявил эксперт, проект закона об исламским финансах был внесен в Меджлис (парламент) Азербайджана, а государственный Международный банк АР был готов начать проводить исламские финансовые операцию, однако информации о принятии такого закона до сих пор нет.
Однозначно, создание законодательства об исламских финансах в России - это знаменательный шаг нашей страны, показывающий мусульманским странам - партнерам, входящим в СНГ и ЕАЭС - готовность России сотрудничать и в этой области", - заявил он.
Российские компании по партнерскому финансированию, считает Ильяс Зарипов, могли бы получить опыт работы от своих коллег в других странах, открыть корреспондентские счета, финансировать совместные проекты и т.п.
Сотрудничество на базе исламской финансовой модели открывает новые горизонты и перспективы для российских исламских финансовых институтов, позволяя им быстрее и эффективнее пройти период становления, - поделился мнением эксперт. - Кроме того, развитие исламских финансовых продуктов в России позволит открыть этот сегмент для многочисленных трудовых мигрантов из части республик Центральной Азии, предоставив им не только возможность воспользоваться продуктами, соответствующими их конфессионально-этическим установкам, но и завоевать их лояльность по отношению к государственным структурам России".
По его словам, пионером использования модели исламского банкинга и флагманом по уровню развития исламской финансовой модели на постсоветском пространстве является Кыргызстан.
В настоящее время в республике в соответствии с исламскими принципами функционируют четыре полноценных исламских банка и три микрофинансовые организации. Кроме того, четыре традиционных банка имеют исламские окна. По состоянию на начало 2022 года суммарное значение активов банков, осуществляющих операции по исламским принципам финансирования, составило около 1,5% всех активов банковского сектора, однако доля исламских финансовых активов небанковских финансово-кредитных организаций составила 6% от всех активов сектора небанковских финансово-кредитных организаций Кыргызстана", - рассказал Ильяс Зарипов.
Уровень развития исламской финансовой модели в Кыргызстане позволяет рекомендовать именно исламские финансовые институты из этой республики для первоочередного развития сотрудничества с российскими исламскими финансовыми бизнес-структурами, считает эксперт.
Однако было бы недальновидно ограничиваться сотрудничеством только с этими партнерами, - продолжил он. - Полагаю, было бы целесообразно на базе ЕАЭС создать полноценный план - дорожную карту на длительный срок по развитию объединенной исламской финансовой инфраструктуры стран-участниц Союза, предусмотрев комплексное развитие не только банковского сегмента, но и страхования, фондового рынка, финтеха, совершенствование правовой системы, регулятивных норм, налогового законодательства и систем финансовой и информационной безопасности".
Только совместными усилиями России и стран-партнеров можно будет создать комплексную и развитую исламскую финансовую инфраструктуру, интегрированную в финансовую систему России и обладающую возможностями комфортного взаимодействия с исламскими финансовыми институтами дружественных стран, заключил Ильяс Зарипов.
Рост ВВП постсоветских стран, население которых преимущественно исповедует ислам (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) в последнее время существенно ускорился, в том числе благодаря открывшимся в связи с геополитической ситуацией возможностям в их отношениях с Россией, отметил Руслан Халиуллин.
На сегодняшний день они могут стать трамплином не только для торговли в обход санкций, но и инвестиционной альтернативой для граждан России в качестве инвестиций в недвижимость, "сукук", либо выхода на мировой рынок", - заявил эксперт.
По его словам, в Казахстане именно исламский банкинг является сегодня самым быстрорастущим сегментом банковского сектора.
Это результат законодательных изменений для развития исламских финансов, - рассказал он. - Сотрудничество и обмен опытом с Казахстаном в этой сфере для России будет очень полезен. Например, наша компания - Sahih invest - является партнером новой международной биржи ITS. Благодаря нашей лицензии и шариатской экспертизе, мы вместе создаем Исламский индекс. На подобные инструменты есть спрос, и фондовый рынок является одним из важных механизмов перераспределения финансовых ресурсов".
По мнению Тимура Искандарова, для России, прежде всего, может быть полезным опыт Казахстана в части анализа потенциала исламского банкинга и результатов его внедрения среди мусульманского населения, близкого по менталитету к российским мусульманам, а также эффективности конкретных законодательных инициатив и регулирования.
Возможно и сотрудничество в области "сукук", - заявил он. - Подобный путь, например, независимо друг от друга сейчас проходят Узбекистан и Кыргызстан".
Подобно тому, как в западной системе есть крупные финансовые институты, вроде Международного валютного фонда, Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития, в исламском мире тоже есть подобные структуры, заявил Руслан Мусаев. Например, Исламский банк развития, саудовские финансовые институты и многие другие.
Все эти институты финансируют различные проекты в рамках Организации исламского сотрудничества, в которой Россия пока является только наблюдателем (с 2015 года, - Ред.). Как только РФ станет полноценным членом этого сообщества - а для этого у России сегодня практически все есть - она получит возможность для привлечения масштабных инвестиций через исламские банки", - рассказал эксперт.
И создание необходимой для внедрения исламского банкинга нормативно-правовой базы в России придаст мощный импульс для дальнейшего развития страны, резюмировал он.
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