Зарубежным управляющим компаниям переданы $300 млн пенсионных активов ЕНПФ

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - В управление зарубежным компаниям переданы $300 млн пенсионных активов. Об этом говорится в отчете о реализации стратегического плана Национального банка Казахстана на 2017-2021 годы, передает Kazakhstan Today.

Согласно отчету, в ноябре 2019 года в рамках проводимой работы по диверсификации и повышению доходности пенсионных активов запущен процесс поэтапной передачи части валютного портфеля пенсионных активов зарубежным управляющим компаниям для индексного инвестирования в акции компаний развитых стран и корпоративные облигации инвестиционного уровня.

Для инвестиций в акции развитых стран был привлечен внешний управляющий HSBC Global Asset Management (UK) Limited, которому переданы денежные средства на сумму $100,0 млн по мандату "Глобальные пассивные акции". Для инвестиций в корпоративные облигации инвестиционного уровня были привлечены два внешних управляющих Principal Global Investors (Europe) Limited и PGIM Fixed Income, которым переданы денежные средства на общую сумму $200,0 млн (по $100,0 млн) по мандату "Глобальные корпоративные облигации инвестиционного уровня с высокой капитализацией, номинированные в долларах США", - указывается в документе.

В Нацбанке уточнили, что в результате по состоянию на 1 января 2020 года доля валютного портфеля пенсионных активов, находящаяся во внешнем управлении, была увеличена до 2,0% от размера пенсионных активов ЕНПФ (211,9 млрд тенге, или $553,8 млн).

Также сообщается, что, согласно текущему целевому распределению валютного портфеля пенсионных активов, установленному Инвестиционной декларацией ЕНПФ, общий объем средств, планируемых к передаче зарубежным управляющим компаниям, составляет $2,8 млрд, в том числе по мандатам глобальных акций на сумму $1,3 млрд, по мандату корпоративных облигаций инвестиционного уровня - на сумму $1,5 млрд.

В целях снижения рисков неблагоприятного момента вхождения в рынки акций и облигаций привлечение и передача пенсионных активов во внешнее управление будет осуществляться поэтапно в течение 2 лет. Вышеуказанная проводимая работа направлена на повышение эффективности управления пенсионными активами и, как следствие, увеличение доходности пенсионных накоплений в долгосрочной перспективе", - говорится в отчете.

В Нацбанке также проинформировали, что по итогам 2019 года (за период с 1 января по 31 декабря 2019 года) доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков ЕНПФ, составила 6,57% при годовом уровне инфляции в размере 5,4%. Реальная доходность по пенсионным активам за 2019 год составила 1,17%. Таким образом, фактическая доходность пенсионных активов ЕНПФ в 2019 году превысила установленное целевое значение в размере не менее 4% на 2,57%.

По состоянию на 1 января 2020 года путем инвестирования пенсионных активов ЕНПФ приобретены государственные ценные бумаги Республики Казахстан на сумму 584,1 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,7% годовых. Приобретены долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора на сумму 337,2 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 11,1% годовых.

Также приобретены облигации международных финансовых организаций на сумму 233,9 млрд тенге с фиксированной и плавающей ставкой вознаграждения.

Облигации банков второго уровня приобретены на сумму 72,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,9% годовых в рамках механизма кредитования приоритетных проектов на сумму 600 млрд тенге ("экономика простых вещей").

В 2019 году в портфель пенсионных активов ЕНПФ приобретены государственные ценные бумаги правительств Перу, Индонезии, Филиппин и России. Объем инвестиций по указанному направлению составил $197,5 млн со средневзвешенной доходностью 2,8% годовых. Наряду с этим, для получения и поддержания доходности по пенсионным активам ЕНПФ имеющиеся свободные денежные остатки по пенсионным активам ежедневно инвестировались в инструменты денежного рынка", - говорится в отчете Нацбанка.

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