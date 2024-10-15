Займеры заявляют об убытках из-за ужесточения контроля над рынком микрокредитования
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские микрофинансовые организации жалуются на низкую рентабельность на фоне ужесточения госконтроля, сообщает Ranking.kz.
При этом 10 из 20 самых прибыльных МФО занимаются именно кредитами "до зарплаты".
По итогам января-июня текущего года совокупная чистая прибыль 221 микрофинансовой организации (МФО) Казахстана составила 48,6 млрд тенге - на 33,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. За весь прошлый год чистая прибыль МФО РК составила 118,6 млрд тенге. Из 221 МФО по итогам первого полугодия текущего года 156 организаций зафиксировали чистую прибыль, в то время как 59 показали убыток", - пишет агентство.
Причина - усиление контроля над рынком микрокредитования. В октябре лицензии двух МФО были приостановлены, а одна лишилась лицензии.
МФО, выдающие займы "до зарплаты", жалуются на чрезмерное ужесточение регулирования. Предельная сумма займа была снижена с 50 до 45 МРП, дневная процентная ставка - с 1% до 0,3%, а предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) теперь должна быть не более 179%, тогда как ранее она могла превышать 339%.
Компании, выдающие займы "до зарплаты", выражают обеспокоенность снижением рентабельности из-за ужесточения требований и политики снижения закредитованности населения. Заоблачные ставки они объясняют высокими кредитными рисками, утверждая, что их рентабельность находится на минимальном уровне - доходы едва покрывают расходы", - пишут авторы.
Однако, несмотря на заверения об убытках, за первое полугодие среди 20 МФО с наибольшей чистой прибылью половину составили компании, специализирующиеся на займах "до зарплаты".
Лидером по объему чистой прибыли стала МФО "Робокэш.кз" (бренд Zaimer) с 6 млрд тенге. Стоит напомнить, что эта же компания допустила утечку данных 2 млн своих клиентов и также возглавила список самых прибыльных МФО по итогам прошлого года с чистой прибылью в 15,9 млрд тенге", - уточняется в материале.
У других займеров прибыль варьируется от 3,1 млрд тенге до 1,7 млрд.
Ранее агентство писало о том, что последние два года РК переживает нелегкие времена в плане кредитования. По итогам восьми месяцев текущего года средняя ставка по кредитам физлиц достигла 20%. Доля кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год выросла с 10,2% до 15,4%.
Казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы. Депутаты потребовали проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки.