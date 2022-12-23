22.12.2022, 12:59 3426
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
Фото: Акорда
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19.12.2022, 12:39 12546
Аргентина - чемпион мира 2022 года
Фото: gazeta.ru
Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.
Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
15.12.2022, 17:41 25726
Булат Аюханов. Tributе
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Состоялось открытие турнира по хоккею с шайбой на Кубок министра по ЧС РК
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14 декабря в столице состоялось открытие турнира на Кубок министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди правоохранительных и силовых структур, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан и памяти погибшего при спасении людей столичного пожарного Аскара Забикулина.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?