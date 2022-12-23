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22.12.2022, 12:59 3426

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

Фото: Акорда

 

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22.12.2022, 13:05 3081

Нацбанк выпустил монеты "Сакский стиль" с изображением барсов и оленей

Фото: Нацбанк РК

 
19.12.2022, 12:39 12546

Аргентина - чемпион мира 2022 года

Фото: gazeta.ru
Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.

Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
 
15.12.2022, 17:41 25726

Булат Аюханов. Tributе


 
14.12.2022, 14:12 29771

Состоялось открытие турнира по хоккею с шайбой на Кубок министра по ЧС РК

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14 декабря в столице состоялось открытие турнира на Кубок министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди правоохранительных и силовых структур, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан и памяти погибшего при спасении людей столичного пожарного Аскара Забикулина.

 
09.12.2022, 13:31 45246

Победители премии "Комедийная фотография дикой природы - 2022"

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06.12.2022, 14:17 55161

Атомный ледокол бороздит просторы Северного Ледовитого океана

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02.12.2022, 15:33 71361

Авария на Экибастузской ТЭЦ

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02.12.2022, 15:28 71556

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