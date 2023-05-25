24.05.2023, 13:49 7386
Алматинский фривей: открытие БАКАД ожидается в июне
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Ввод в эксплуатацию Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги запланирован во втором квартале этого года, заявил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Жамбул Бактияр.
В пресс-туре Евразийского банка развития в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона журналистам показали новую алматинскую автодорогу.
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19.05.2023, 22:19 26016
Праздник общей еды: победители конкурса Pink Lady Food Photographer of the Year
Этот амазонский пейзаж был собран полностью из разнообразных пищевых продуктов / Фото: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2023/Kim Bainbridge
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17.05.2023, 11:22 40151
Саммит "Китай - Центральная Азия": Древний Чанъань, нынешний Сиань
Фото: russian.news.cn
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Город Сиань, расположенный на территории провинции Шэньси на северо-западе Китая, в древнем Китае назывался Чанъань. Город с более чем 3100-летней историей был столицей 13 китайских династий в разные периоды на протяжении более 1 100 лет и являлся отправной точкой на маршруте Великого шелкового пути. Сегодняшний Сиань является первым из городов на северо-западе Китая, ВРП которого превысил триллион юаней. В последние годы Сиань укрепил обмены и сотрудничество со странами Центральной Азии, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
17.05.2023, 11:17 40556
Пресс-центр саммита "Китай - Центральная Азия" начал работу
Фото: russian.news.cn
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В преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", который пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая, начал работу пресс-центр саммита, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
В нем был создан зал традиционной китайской медицины, где врачи из Сианьской больницы традиционной китайской медицины по лечению болезней мозга продемонстрировали такие услуги, как массаж и лечение медицинскими банками.
16.05.2023, 22:41 39196
Токаев принял призеров чемпионата мира по боксу
14.05.2023, 17:53 52656
Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Алматы
09.05.2023, 21:17 72956
В Казахстане отметили День Победы
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