Фоторепортаж "Движение"
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В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана
В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты
В пятницу, 21 октября, завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента.
Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
На внеочередных выборах главы государства зарегистрированы шесть кандидатов.
Краски осени
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Невероятное дерево Гинкго возрастом в 1400 лет
Фото: telegram/Nation Geographic
Предполагают, что дерево было посажено при императоре Ли Шимин из династии Тан а сам вид растений существует 200 миллионов лет. Осенью в горный район Чжуннань съезжаются тысячи людей со всего Китая и из-за рубежа, чтобы оценить и запечатлеть на камеру величавую красоту дерева и золотого листопада.
Источник: Nation Geographic
Кандидаты в президенты Казахстана
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?