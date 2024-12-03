01.12.2024, 20:45 2356

Китайское посольство представило павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане

Фото: Посольство КНР в РК
В Астане проходит Рождественская благотворительная ярмарка, организованная дипломатическим корпусом Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

Это очень большой праздник. Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане. Им нужна помощь, и, конечно, нам это небезразлично, поэтому мы всегда принимаем самое активное участие в таких мероприятиях, организованных дипломатическим корпусом в Казахстане", - прокомментировал мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.

 
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18.11.2024, 11:16 32596

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2024" стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании

Фото: Raquel Cunha/Reuters
В Мехико назвали имя победительницы 73-го конкурса "Мисс Вселенная". Лучшей жюри признало представительницу Дании Викторию Кьер Тейлвиг.
 
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03.11.2024, 08:40 67251

Казахстанский художник Камиль Муллашев отметил 80-летие

Фото: Kazakhstan Today

 
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Теги:фотографиипраздникхудожник
05.10.2024, 21:07 123001

Учения "Нерушимое братство - 2024" в Казахстане


 
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Теги:УченияРКЗавершение
01.10.2024, 12:18 127191

Казахская порода тазы получила международное признание

Фото: Рубен Казарян instagram/rubenkazaryanproduction
Впервые в истории выставок Международной кинологической федерации (FCI) собаки породы "Казахский тазы" официально выставлялись в 10-ой породной группе борзых.

Выставка прошла в Алматы 28 и 29 сентября. Всего в эти дни приняли участие более 500 собак из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Судьями выступили международные эксперты из Нидерландов, Словакии, Греции и Китая.
 
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13.09.2024, 17:05 172611

Ландшафтный парк Нарат в начале осени

Уезд Синьюань, ландшафтный парк Нарат находится в уезде Синьюань (Кюнес) Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай). Через парк, который с трех сторон окружен горами, протекает извилистая река Кюнес. Здесь сохранились самобытные народные обычаи и богатая степная культура, сообщает ИА "Синьхуа".
 
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08.09.2024, 15:29 182991

В Астане прошла церемония открытия V Всемирных игр кочевников

Фото: Akorda
Всемирные игры кочевников - международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
 
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08.09.2024, 10:53 184506

В горах Алматы выпал снег

Фото: instagram.com/dots_foto

Сентябрьский снег традиционно освежает наши горы и напоминает, что зима уже недалеко. Люблю такие моменты изменения природы", - поделился у себя на странице в Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.

 
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06.09.2024, 11:36 191961

В Казахстане проведено совместное тактико-специальное учение "Скала-2024"

Фото: МЧС РК
4-5 сентября 2024 года в Алматинской области Республики Казахстан проведено совместное тактико-специальное учение "Скала-2024" с подразделениями органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ.

В учении приняли участие спасательные подразделения органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ - Республики Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Российской Федерации.
 
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