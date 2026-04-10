В Алматинском зоопарке радостное пополнение - у кенгуру появились сразу три малыша.





Два кенгуренка родились у серых пар, еще один - у рыжих. Как пояснили в зоопарке, новорожденные появляются очень крошечными и продолжают расти в сумке матери, поэтому заметить их можно только спустя время.





Пол одного малыша уже известен - это самец, у остальных пока остается загадкой.