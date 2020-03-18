Жизнь в городе Ухань

Начиная с 11 марта количество новых подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухань за четыре дня не превысило десяти случаев. 15 марта на пресс-конференции, посвященной вопросам профилактики и контроля над эпидемией, вице-председатель Комитета по делам здравоохранения города Ухань Чжэн Юнь напомнил жителям города, что необходимо продолжать проявлять бдительность в отношении эпидемии и минимизировать перемещения. Если все же необходимо выйти, то не забывать про свою профилактику и сохранять дистанцию с людьми.

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