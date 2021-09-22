Управление бизнесом посредством современных технологий давно перестало быть просто модным IT-инструментом

Как организации используют беспроводные и проводные сети, алгоритмы искусственного интеллекта и новые решения

С ростом цифровой и информационной нагрузки, управлять множеством подсистем становится сложнее. С целью предоставить возможность организациям развертывать интеллектуальные сети с неограниченными возможностями, компании создают решения, которые дают возможность полного контроля и управления кампусными сетями.

Кампусные сети изначально приобрели широкую популярность в образовательных учреждениях для обеспечения доступа к сети Интернет как внутри одного кампуса, так и между несколькими зданиями или на открытом воздухе. К примеру, подобное решение работает в школах Китая, Испании и других стран. Помимо этого, кампусы получают активное применение в общественных местах: аэропортах и торговых центрах, а также сетях, предполагающих использование интернета большим количеством пользователей. Однако передача данных - не единственная задача кампусных сетей, в зависимости от сферы применения они выполняют целый спектр функций.

Андрей Проскурин, менеджер по IP-решениям компании Huawei Technologies Казахстан рассказал, как работают кампусные сети. "NCE-Campus объединяет в себе работу проводных и беспроводных сетей, в первую очередь - Wi-Fi передачу данных. Как квинтэссенция всей сети, это решение помогает управлять всем оборудованием, которое входит в Campus, и непосредственно решать проблемы взаимодействия пользователей и самого оборудования".

По его словам, Huawei NCE-Campus представляет собой комплексное решение, позволяющее управлять всей развернутой сетевой инфраструктурой посредством единого программного обеспечения, а также легко дополнять систему новыми устройствами, их связками и сценариями - то есть, превращать изначально "разрозненные, независимые друг от друга данные" в "умные".

В качестве примера можно назвать т. н. "умные офисы", где комплекс Wi-Fi 6 и коммутаторов с помощью NCE-Campus позволяет обеспечивать функции управления, контроля, анализа больших данных, а также алгоритмы искусственного интеллекта", - пояснил эксперт.

Благодаря кампусу можно точечно определять, в результате чего и где именно происходят накладки в сети, почему пользователи сталкиваются с проблемами доступа, что в свою очередь влияет на эффективность работы как отдельных сотрудников, так и целой организации.

Андрей Проскурин подчеркивает, что кампус включает в себя полный контроль над сетью не только со стороны людей. Он показывает, как используются ресурсы сети, благодаря искусственному интеллекту распознает, в какие сектора необходимо перенаправить трафик, спрогнозировать места, где возможны пиковые всплески трафика, поломка оборудования или перегрузка. Вместе с этим NCE-Campus может предлагать варианты для решения определенных проблем.

Главной особенностью является то, что для качественного анализа система не требует длительного накопления данных, поскольку в нее уже встроены библиотеки ИИ, которые позволяют распознавать основную часть проблем сети и снизить скорость реагирования и исправления неисправностей до нескольких секунд.

Прежде всего NCE-Campus - это решение, которое распространяется на малый и средний бизнес, но при этом применять его можно довольно широко", - говорит Андрей Проскурин.

В Казахстане первый проект с использованием возможностей NCE-Campus был реализован в прошлом году в банках и университетах. По словам специалиста, это решение подойдет многим предприятиям, использующим большое количество приложений, а также для тех сфер, где пользователи не имеют глубоких знаний о сетевых технологиях.

О компании Huawei

Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.

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