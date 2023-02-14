13.02.2023, 11:45 1896
Китайские исследователи разработали прототип квадрокоптера, который может летать и плавать
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Китайские исследователи разработали прототип квадрокоптера, который может летать и погружаться под воду, что делает его пригодным для выполнения широкого спектра задач.
Квадрокоптер TJ-Flying Fish был разработан учеными из Шанхайского научно-исследовательского института интеллектуальных автономных систем при Университете Тунцзи и Китайского университета Сянгана.
Вес квадрокоптера составил 1,63 кг, и его колесная база - 380 мм. Он способен парить в воздухе в течение шести минут или плавать под водой около 40 минут.
Новая разработка может применяться в разведке ресурсов, поисково-спасательных операциях и инженерных проверках.
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01.02.2023, 22:31 9186
Исследователи разработали умный светочувствительный материал для автономных роботов, управляемых светом
Фото: Кадр с видео
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Инженеры из Университета Тампере разработали из светочувствительного материала искусственного робота FAIRY (от англ. фея). Устройство, которое весит 1,2 мг, летает с помощью ветра как одуванчик. Управлять роботом можно импульсами света, сообщает hightech.fm.
Структура легкого и пористого устройства напоминает семечко одуванчика. При этом, в отличие от природного аналога, FAIRY оснащена мягким приводом из светочувствительного жидкокристаллического эластомера. Взаимодействие материала с фотонами видимого света активирует щетинки на поверхности робота, которые изменяют форму и управляют направлением движения.
Ученые отмечают, что антропогенные воздействия привели к сокращению популяции насекомых, которые обеспечивают опыление многих видов растений. Роботы FAIRY могут стать альтернативой. Исследователи работают над повышением чувствительности материала, чтобы для его работы было достаточно солнечного света. Кроме того, они работают над оснащением роботов дополнительными устройствами, например, GPS и биодатчиками.
В будущем миллионы искусственных семян, несущих пыльцу, смогут свободно рассеиваться естественными ветрами, а затем направляться светом к определенным участкам с деревьями, ожидающими опыления, говорят авторы работы.
07.01.2023, 14:53 20236
Sony и Honda представили совместный автомобильный бренд Afeela
Фото: autoreview.ru
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На выставке электроники и технологий CES 2023 в США компании Sony и Honda представили совместный автомобильный бренд Afeela, сообщает Daily Mail. Новый электромобиль поступит в продажу в 2025 году, передает телеканал "Известия".
Представленный на выставке прототип Afeela снабжен более чем 40 датчиками и камерами. В электрокаре также будут использоваться продукция и технологии компании Qualcomm, которая выпустила автомобильный процессор, который может задействоваться одновременно для функций помощи водителю и развлекательного контента.
Afeela - это новый бренд, созданный совместным предприятием Sony Honda Mobility, которое, в свою очередь, было образовано прошлой весной. В компании Sony справедливо решили не организовывать производство автомобилей самостоятельно, и нашли для этого опытного партнера - корпорацию Honda. Партнеры имеют равные доли в новоиспеченном СП: заявлено, что Honda займется разработкой, производством и послепродажным обслуживанием машин, а в зону ответственности Sony вошли бортовая электроника и разработка сервисов мобильности, рассказывает autoreview.ru.
Если первые два прототипа электромобилей Sony были спроектированы и построены в сотрудничестве с австрийской компанией Magna Steyr, то теперь эти наработки забыты. Лифтбек под маркой Afeela (пока без имени собственного) - это продукт хондовского инжиниринга. Даже дизайн теперь совсем другой, а шасси - с двухрычажной передней подвеской и задней многорычажкой.
Длина пятидверки - 4895 мм, ширина - 1900 мм, высота - 1460 мм. Afeela имеет колесную базу 3000 мм и колеса диаметром 21 дюйм. Увы, из технических подробностей пока заявлено лишь наличие полного привода, то есть у машины будет два электромотора. А еще анонсирован автопилот третьего уровня: для него на борту имеется арсенал из 45 датчиков и камер (включая лидар на крыше), а также процессоры фирмы Qualcomm производительностью 800 топс (триллионов операций в секунду), хотя это уже не рекордный показатель.
На передней панели - четыре экрана, которые занимают всю ширину салона. Два из них заменяют боковые зеркала заднего вида, да и вместо салонного зеркала тоже закреплен дисплей. Еще два "телевизора" есть у задних пассажиров. Медиасистема имеет связь 5G и функцию обновления "по воздуху". СП Sony Honda Mobility уже начало сотрудничество с компанией Epic Games для разработки графических приложений и онлайн-сервисов.
23.12.2022, 14:53 31131
Экзоскелеты расширяют возможности человека
Фото: Depositphotos
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Будущее - за экзоскелетами! В этом уверены ученые Московского политехнического университета, которые разработали новую модель мобильного механизма, сообщает CGTN.
Экзоскелет состоит из основного каркаса, а также из системы сбора данных, которая позволяет собирать различные значения, углы и положения опорно-двигательного аппарата", - рассказал Илья Самсонов, аспирант Московского политехнического университета.
Прототип экзоскелета изготовлен из алюминия, стекло-текстолита, а также пластиковых элементов. Их делают с помощью аддитивных технологий. Это позволит с легкостью менять детали в конструкции при необходимости. И по мере роста человека будет расти и каркас устройства, говорится в репортаже ТВ БРИКС.
Аддитивные технологии позволяют изготавливать огромное количество деталей. В том числе мы планируем, что данный экзоскелет будет расти вместе с его пилотом. Наш экзоскелет позволяет заменять элементы, которые крепятся на человеческое тело. Именно их мы планируем изготавливать индивидуально под каждого пилота", - поделился Илья Самсонов.
Новая модель - это еще и измерительный прибор. По задумке ученых, устройство будет определять правильность движения стопы и походки человека, а затем поможет в коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата.
Хочется создать экзоскелет, который исправит людям походку. Найти, во-первых, идеальную походку, определить стиль походки у каждого человека и далее диагностировать людей и говорить им, что в их походке что-то не так", - говорит Илья Таратонов, руководитель программы "Беспилотная техника и эргономика" Московского политехнического университета.
Экзоскелет снижает нагрузку на суставы, и их ресурс расходуется в несколько раз медленнее. В этом устройстве механика, электроника и программное обеспечение работают как единый комплекс - каждое движение пилота экзоскелета отображается на специальном графике.
На самом деле это комплекс систем, который состоит из системы анализа данных, системы считывания данных с удаленного управления и с локального хранилища, когда человек идет в экзоскелете, считываются показатели его биометрических данных и они передаются с помощью вай-фая на наше удаленное программное обеспечение", - сообщил Артем Бизюк, магистр Московского политехнического университета.
В перспективе собранные данные будут анализировать врачи, чтобы вместе с пациентом составлять программу коррекции. Не менее значимый этап работы - сделать экзоскелет удобным и доступным для детей с различными заболеваниями.
Мы хотим это сделать для детей с ДЦП. Для того, чтобы им помочь правильно составить лечение, а также определять динамику этого лечения, с помощью вот такого измерительного прибора, который мы создаем", - прокомментировал Илья Таратонов.
Инженеры посвятили разработке 4 года, и сейчас она находится на стадии финальных испытаний. Новый экзоскелет планируют запустить на рынок в 2024 году, и, по предварительным расчетам, он будет стоить как минимум вдвое дешевле, чем существующие аналоги.
21.12.2022, 11:59 33856
Бороться с глобальным потеплением предложили с помощью китов
Фото: hightech.fm
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Исследователи полагают, что киты могут быть природным поглотителем углекислого газа. Для борьбы с глобальным потеплением нужно восстановить популяцию этих животных, сообщает hightech.fm.
Американские биологи представили новое решение проблемы изменения климата. Они полагают, что хотя большие усилия сосредоточены на посадке деревьев или восстановлении водно-болотных угодий, потенциал крупнейших животных в поглощении двуоксида углерода до сих пор недооценен.
Киты могут весить до 150 тонн, жить более 100 лет и быть размером с большой самолет. Как и у всех живых существ, их биомасса состоит в основном из углерода, и они составляют один из крупнейших пулов живого углерода в пелагическом океане. Это часть морской экосистемы, которая не находится непосредственно в придонной зоне. По оценкам, она отвечает за хранение 22% всего углерода Земли.
Размер и продолжительность жизни позволяют китам оказывать сильное влияние на углеродный цикл, запасая углерод более эффективно, чем мелкие животные, полагают авторы исследования, опубликованного в журнале Trends in Ecology & Evolution.
Ежедневно они потребляют до 4% массы своего тела в виде криля и фотосинтетического планктона. Например, для синих китов это составляет около 3,5 тонны. Отходы жизнедеятельности животных богаты важными питательными веществами, которые помогают этому крилю и планктону процветать, способствуя усилению фотосинтеза и накоплению углерода из атмосферы.
После смерти тела животных падают на морское дно, углерод, который они содержат, переносится в глубокое море по мере их разложения. Исследователи полагают, что восстановление популяции китов, которая на 81% сократилась из-за коммерческой охоты, поможет восстановить биологические регуляторные механизмы и замедлит глобальное потепление.
18.12.2022, 16:20 35766
В ОАЭ появится здание в форме Луны
Фото: habr.com
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Канадская архитектурная компания Moon World Resorts заявила, что построит здание, которое будет выполнено в форме Луны. Авторы проекта объясняют, что это позволит людям "побывать" на спутнике, не покидая Землю, сообщает издание habr.com.
Здание построят в Дубае. Стоимость строительства составит $5 млрд, его планируется завершить за два года.
Здание будет представлять собой сферу высотой 224 метра, внутри который будут воссозданы условия, вызывающие ощущения пребывания на поверхности Луны. Гости смогут посетить ночной клуб, развлекательный центр, лаунж-зону, спа-центр. При этом они будут перемещаться на "лунном шаттле".
Посетители также смогут забронировать одну из 300 частных резиденций под названием "небесные виллы", которые будут размещены в дискообразной постройке под основным зданием.
Moon World Resorts предполагает, что здание будет служить центром для космических агентств и их астронавтов, планирующих полеты в космос.
06.12.2022, 16:28 44761
Как защитить свой смартфон от слежки и утечек
Фото: Depositphotos
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Мировые IT-гиганты, разработчики приложений, а также кибермошенники нередко ведут слежку за пользователями смартфонов. Как обезопасить себя и свои данные на смартфонах под управлением Android и iOS, удалить метаданные с фото или защитить приложения дополнительным паролем, рассказала "Газета.Ru".
Где я сейчас
Первое, чего стоит опасаться, - установление приложениями местоположения пользователя. Навигаторам и маркетплейсам определение местоположения необходимо для более легкого использования приложений, чтобы пользователь не вбивал город и адрес вручную. Однако доступ к геолокации может запрашивать и какой-нибудь фоторедактор, мотивы создателей которого неизвестны.
Приложениям, которым нет необходимости знать ваше местонахождение, лучше не давать подобных разрешений.
Для этого в смартфонах на базе Android нужно найти необходимое приложение на рабочем столе, зажать его иконку и во всплывающем окне выбрать пункт "Сведения" или нажать на значок с литерой "i". Затем в разделе "Разрешения" следует отозвать доступ для определения местоположения.
В случае с iPhone нужно открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Службы геолокации". Выбрав необходимое приложение, запретить ему отслеживать геопозицию.
Также нелишним будет и указать точность определения для приложений, которым все же сохранили доступ. В iOS это делается в том же разделе - достаточно включить или выключить пункт "Точная геопозиция". На Android этот пункт также находится в этом разделе.
Важные адреса
Если вы не хотите, чтобы Apple и Google знали о ваших любимых местах, домашнем и рабочем адресах, следует отключить функцию отслеживания перемещений.
В iOS достаточно открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Службы геолокации" - "Системные службы" и перейти в раздел "Важные геопозиции". В конце истории перемещений следует нажать на пункт "Очистить историю", а затем отключить отслеживание.
Пользователям Android отключить определение немного сложнее. Это делается в настройках "Карт" от Google в разделе "Хронология" - "История местоположений". Чтобы очистить историю, достаточно в "Хронологии" нажать на иконку с изображением мусорного бака.
Доступ к фото и видео
Большинство пользователей не хранят в галерее смартфона компрометирующие их фото. Но даже в таком случае лучше позаботиться о сохранности личных данных и запретить приложениям доступ к галерее, к тому же, например, играм и иным развлекательным программам это ни к чему.
На iOS необходимо открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Фото". Там уже следует выбрать определенное приложение и либо полностью запретить ему доступ к галерее, либо разрешить видеть лишь выбранные снимки.
В Android для этого необходимо зажать иконку нужного приложения и перейти в раздел "Разрешения". Там следует запретить доступ к хранилищу с медиафайлами.
Метаданные
Зачастую пользователи, отправляя кому-то фото и видео, не думают о том, что вместе с ними они передают и информацию о дате, месте съемки и даже устройстве, на котором был создан файл. Злоумышленники могут использовать эти данные в своих целях - например, для того, чтобы убедиться, что вы находитесь в отпуске, а значит, у вас дома никого нет.
Чтобы отключить передачу метаданных на iPhone, можно воспользоваться приложением Metapho. Оно не только очищает метаданные, но и позволяет их корректировать. Для Android аналогичный функционал несет в себе приложение Photo EXIF Editor.
Камера и микрофон
Чтобы не переживать во время разговоров о чем-то важном и интимном, не лишним будет отключить камеру и микрофон в смартфоне.
В iOS для этого достаточно открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Камера" или "Микрофон" и выбрать соответствующие приложения, которым следует запретить включать соответствующие датчики.
В Android все немного проще - на рабочем столе нужно выбрать нужное приложение, зажать иконку и, перейдя в сведения о приложении, открыть раздел с разрешениями и уже там отозвать доступ к камере и микрофону.
Кроме того, с Android 12 в смартфонах появилась возможность быстрого отключения микрофона и камеры на уровне системы - это можно сделать прямо из меню быстрых настроек. В основном эта функция доступна только для смартфонов под управлением "чистого Android".
Прочие разрешения
Для повышения уровня собственной безопасности стоит пройтись по всем приложениям описанными выше способами, чтобы отключить другие разрешения. Например, чтение СМС, доступ к контактам и журналу вызовов можно запретить любому приложению. Так вы лишитесь автоматического ввода СМС-паролей и прочих удобств, но зато ни одно из приложений не получит доступ, например, к сообщению с кодом-подтверждением от банка.
Блокировка приложений
Несмотря на то, что в современном мире практически все смартфоны защищены паролем или биометрическими данными своих владельцев, нелишней будет дополнительная защита. Большинство производителей Android-смартфонов предлагают встроенные утилиты и систему защиты с возможностью установки паролей для доступа к приложениям. Причем пароль в данном случае можно установить отличный от того, который защищает сам гаджет.
Например, в Xiaomi программа "Безопасность" позволяет задать для доступа к приложению графический пароль, цифровой код или полноценный пароль из разных символов. Данное решение является отличной дополнительной мерой к защите устройства - если злоумышленник выяснит пароль смартфона, не факт, что он сможет справиться и со вторым.
В iPhone подобной защиты нет, но фанаты Apple нашли несколько более сложных схем, с помощью которых можно реализовать аналогичную функцию.
Например, с помощью приложения "Быстрые команды" можно создать сценарий блокировки смартфона при открытии приложения, которое необходимо защитить. Для этого нужно открыть программу, создать новую автоматизацию и выбрать действие - когда открыто приложение - запускать таймер на 1 секунду. Важно отключить тумблер "Спрашивать до запуска" и в приложении "Часы" на вкладке "Таймер" выбрать действие "По окончании" - "Остановить".
Благодаря этой схеме при запуске выбранного приложения будет запускаться таймер на одну секунду с последующей блокировкой смартфона. Для продолжения придется ввести пароль или открыть iPhone с помощью Face ID или Touch ID.
Удаленное удаление
Никто не застрахован от потери своего смартфона. В Android и iOS предусмотрена возможность дистанционного удаления всех файлов с устройства.
Владельцам Android необходимо зайти на сайт "Google Найти устройство" с того же Google-аккаунта, который стоит на утерянном устройстве. Затем необходимо выбрать его в списке и выбрать "Удалить с устройства все данные". Важно помнить, что в таком случае смартфон перестанет отображаться на карте, так как при его очистке будет произведен выход из вашего аккаунта.
Чтобы очистить потерянный iPhone, нужно авторизоваться с помощью того же Apple ID в iCloud, перейти в "Локатор", выбрать необходимое устройство в разделе "Устройства" и нажать "Стереть это устройство".
18.11.2022, 09:41 52741
Система распознавания речи от iFLYTEK
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Основанная в 1999 году, компания "iFLYTEK" является хорошо известной на рынке компанией в области интеллектуальной речи и искусственного интеллекта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С момента своего создания компания занимается исследованиями в области основных технологий, таких как интеллектуальная речь, распознавание естественного языка и компьютерное зрение, и поддерживает международный уровень передовых технологий. Компания активно продвигает внедрение продуктов с искусственным интеллектом и отраслевых программ, стремясь научить машины "слушать и говорить, понимать и думать" и использовать искусственный интеллект для построения лучшего мира.
В 2008 году компания была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже. Как технологически инновационное предприятие, iFLYTEK изначально придерживается основных принципов технологических инноваций и добилась хороших результатов в различных международных проверках, таких как распознавание речи, синтез речи, машинный перевод, распознавание изображений и текста, понимание изображений, понимание прочитанного и машинное рассуждение. Компания дважды становилась лауреатом "Национальной премии за научно-технический прогресс" и "Премии за выдающиеся технологические изобретения в информационной индустрии" за независимые инновации в информационной индустрии Китая. Компания была назначена руководителем рабочей группы по китайским стандартам технологии речевого взаимодействия и возглавила разработку китайского стандарта речевых технологий.
В то же время iFLYTEK также получила следующие награды: первая партия национальных платформ открытых инноваций с искусственным интеллектом нового поколения, первая государственная ключевая лаборатория когнитивного интеллекта, первая национальная инженерная лаборатория обработки речи и языковой информации, индустриальная база национального "плана 863" развития высоких технологий, национальная база индустриализации высоких технологий в сфере интеллектуальной речи, ключевое предприятие-разработчик программного обеспечения в национальном планировании, национальных демонстрационных проектах высокотехнологичной индустриализации и т.д.
iFLYTEK придерживается стратегии развития "платформа + диверсификация". Основываясь на базовой технологии с независимыми правами интеллектуальной собственности, в 2010 году iFLYTEK выпустила открытую платформу XUNFEI, сосредоточенную на интеллектуальную речь и взаимодействие человека с компьютером, предоставляя разработчикам универсальные решения искусственного интеллекта. По состоянию на 31 мая 2022 года открытая платформа iFLYTEK разработала 493 продукта и возможностей искусственного интеллекта, объединила более 3,373 млн команд разработчиков, общее количество приложений превышает 1,501 млн, а совокупное количество терминальных устройств, обслуживаемых платформой, составляет более 3,51 млрд.
Общее число зарегистрированных на платформе iFLYTEK AI Academy членов достигло 699 тысяч. AI экосистема iFLYTEK объединила более 4,2 миллиона партнеров. Таким образом, iFLYTEK продолжает развиваться в сфере искусственного интеллекта.
На основе платформы iFLYTEK продолжается расширение отраслевых направлений. В настоящее время компания запустила интеллектуальные продукты и услуги, охватывающие множество отраслей, продвигая комплексные приложения в области интеллектуального образования, интеллектуальной медицинской помощи, интеллектуальных городов, интеллектуального правосудия, интеллектуальных услуг, интеллектуальных автомобилей, операторов, потребителей и других областях. Стратегия, объединяющая В2В и В2С, приносит желаемые результаты.
В 2016 году научно-техническая база iFLYTEK выпустила переводчик iFLYTEK, создав новую категорию на рынке интеллектуальных продуктов, которая получила широкое признание на потребительском рынке.
B 2018 году система машинного перевода iFLYTEK приняла участие в государственном тестировании по определению уровня профессиональной квалификации переводчика С ATI, впервые достигнув уровня профессионального переводчика.
B 2019 году система голосового перевода нового поколения iFLYTEK получила награду SAIL (Super AI Leader, "Выдающийся лидер в области искусственного интеллекта") - высшую награду Всемирной конференции по искусственному интеллекту. В сентябре того же года компания стала единственным поставщиком услуг по официальному автоматическому голосовому переводу в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году, стремясь создать безбарьерную коммуникацию на играх. В октябре под руководством Министерства образования и Национальной языковой комиссии была создана глобальная платформа по изучению китайского языка.
В 2020 году, основываясь на перспективных исследованиях в области когнитивного интеллекта и выдающихся прикладных результатах, достигнутых при широкомасштабном применении технологии, команда национальной ключевой лаборатории когнитивного интеллекта iFLYTEK завоевала высшую медаль китайской молодежи - "Медаль четвертого мая".
В 2021 году патент iFLYTEK на изобретение "Способ и система распознавания речи" получил 22-ю золотую награду China Patent Gold Award, которая также является высшей наградой в области прав интеллектуальной собственности внутри страны.
В 2021 году iFLYTEK добилась больших прорывов в основных технологиях искусственного интеллекта, еще больше расширила свой основной бизнес и неуклонно продвигалась по пути инновационного развития. Операционный доход за весь год превысил 18,3 млрд юаней, a чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составила 979 млн юаней. Компания смогла расширить свой бизнес и увеличить прибыль, продолжала лидировать в ключевых отраслях с помощью своих технологий искусственного интеллекта. Все это знаменует собой удачное начало 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) для деятельности и развития iFLYTEK.
Выдающиеся достижения iFLYTEK в области фундаментальных исследований и индустриализации интеллектуальной речи и искусственного интеллекта получили широкое признание во всех сферах жизни как внутри страны, так и за рубежом. Был достигнут консенсус в качестве члена "Национальной команды Китая по искусственному интеллекту". Инновации сохраняются, а первоначальная стратегия не меняется. iFLYTEK готова сотрудничать с многочисленными партнерами, чтобы построить лучший мир с помощью искусственного интеллекта!
16.11.2022, 18:52 54481
Фантомы органов человека
Фото: Кадр с видео
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В Москве ученые разработали фантомы - специальные изделия, имитирующие части тела, а также ткани и патологии. Разработки выполняют разные функции - на одних ищут новообразования, по другим проверяют здоровье сосудов, сообщает телеканал СGTN на русском.
Чтобы врачи-рентгенологи настолько точно могли читать снимки, московские ученые разработали фантомы - специальные изделия, имитирующие части тела, а также ткани и патологии.
Подобрали материалы, которые наиболее реалистично воспроизводят акустические свойства тканей человека, и сделали фантом молочной железы, фантом простаты, фантом сосудов", - рассказал старший научный сотрудник научно-практического клинического Центра диагностики и телемедицинских технологий Денис Леонов.
Пока фантомы выполняют разные функции - на одних ищут новообразования, по другим проверяют здоровье сосудов. В ближайших планах ученых объединить эти наработки, и тогда на одном воспроизведенном органе можно будет отработать диагностику опухоли или найти тромб, например. А на этих 3D-принтерах печатают основания - череп или форму для заливки мозга.
В Центре диагностики и телемедицины на представленных фантомах не останавливаются, уже ведутся разработки других искусственных органов.
В ближайшее время мы могли бы создать в том числе и фантом щитовидной железы. Для того, чтобы имитировать биопсии щитовидной железы, потому что это довольно сложный орган к биопсии, очень опасный орган для биопсии. Нужны навыки, чтобы врач мог точно попасть именно в это образование, потому что оно не всегда большого размера. Может быть очень-очень маленьким", - говорит директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.
Онкологи, врачи ультразвуковой диагностики и рентгенологи смогут использовать эту методику для совершенствования навыков, пригодится технология и для аспирантов медвузов или на курсах повышения квалификации медиков.
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