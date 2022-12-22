Бороться с глобальным потеплением предложили с помощью китов

Какие функции нужно отключить в смартфоне, чтобы вас не взломали и не подслушали

Фото: Depositphotos

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Мировые IT-гиганты, разработчики приложений, а также кибермошенники нередко ведут слежку за пользователями смартфонов. Как обезопасить себя и свои данные на смартфонах под управлением Android и iOS, удалить метаданные с фото или защитить приложения дополнительным паролем, рассказала " Газета.Ru ".





Где я сейчас





Первое, чего стоит опасаться, - установление приложениями местоположения пользователя. Навигаторам и маркетплейсам определение местоположения необходимо для более легкого использования приложений, чтобы пользователь не вбивал город и адрес вручную. Однако доступ к геолокации может запрашивать и какой-нибудь фоторедактор, мотивы создателей которого неизвестны.





Приложениям, которым нет необходимости знать ваше местонахождение, лучше не давать подобных разрешений.





Для этого в смартфонах на базе Android нужно найти необходимое приложение на рабочем столе, зажать его иконку и во всплывающем окне выбрать пункт "Сведения" или нажать на значок с литерой "i". Затем в разделе "Разрешения" следует отозвать доступ для определения местоположения.





В случае с iPhone нужно открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Службы геолокации". Выбрав необходимое приложение, запретить ему отслеживать геопозицию.





Также нелишним будет и указать точность определения для приложений, которым все же сохранили доступ. В iOS это делается в том же разделе - достаточно включить или выключить пункт "Точная геопозиция". На Android этот пункт также находится в этом разделе.





Важные адреса





Если вы не хотите, чтобы Apple и Google знали о ваших любимых местах, домашнем и рабочем адресах, следует отключить функцию отслеживания перемещений.





В iOS достаточно открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Службы геолокации" - "Системные службы" и перейти в раздел "Важные геопозиции". В конце истории перемещений следует нажать на пункт "Очистить историю", а затем отключить отслеживание.





Пользователям Android отключить определение немного сложнее. Это делается в настройках "Карт" от Google в разделе " Хронология " - "История местоположений". Чтобы очистить историю, достаточно в "Хронологии" нажать на иконку с изображением мусорного бака.





Доступ к фото и видео





Большинство пользователей не хранят в галерее смартфона компрометирующие их фото. Но даже в таком случае лучше позаботиться о сохранности личных данных и запретить приложениям доступ к галерее, к тому же, например, играм и иным развлекательным программам это ни к чему.





На iOS необходимо открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Фото". Там уже следует выбрать определенное приложение и либо полностью запретить ему доступ к галерее, либо разрешить видеть лишь выбранные снимки.





В Android для этого необходимо зажать иконку нужного приложения и перейти в раздел "Разрешения". Там следует запретить доступ к хранилищу с медиафайлами.





Метаданные





Зачастую пользователи, отправляя кому-то фото и видео, не думают о том, что вместе с ними они передают и информацию о дате, месте съемки и даже устройстве, на котором был создан файл. Злоумышленники могут использовать эти данные в своих целях - например, для того, чтобы убедиться, что вы находитесь в отпуске, а значит, у вас дома никого нет.





Чтобы отключить передачу метаданных на iPhone, можно воспользоваться приложением Metapho . Оно не только очищает метаданные, но и позволяет их корректировать. Для Android аналогичный функционал несет в себе приложение Photo EXIF Editor





Камера и микрофон





Чтобы не переживать во время разговоров о чем-то важном и интимном, не лишним будет отключить камеру и микрофон в смартфоне.





В iOS для этого достаточно открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Камера" или "Микрофон" и выбрать соответствующие приложения, которым следует запретить включать соответствующие датчики.





В Android все немного проще - на рабочем столе нужно выбрать нужное приложение, зажать иконку и, перейдя в сведения о приложении, открыть раздел с разрешениями и уже там отозвать доступ к камере и микрофону.





Кроме того, с Android 12 в смартфонах появилась возможность быстрого отключения микрофона и камеры на уровне системы - это можно сделать прямо из меню быстрых настроек. В основном эта функция доступна только для смартфонов под управлением "чистого Android".





Прочие разрешения





Для повышения уровня собственной безопасности стоит пройтись по всем приложениям описанными выше способами, чтобы отключить другие разрешения. Например, чтение СМС, доступ к контактам и журналу вызовов можно запретить любому приложению. Так вы лишитесь автоматического ввода СМС-паролей и прочих удобств, но зато ни одно из приложений не получит доступ, например, к сообщению с кодом-подтверждением от банка.





Блокировка приложений





Несмотря на то, что в современном мире практически все смартфоны защищены паролем или биометрическими данными своих владельцев, нелишней будет дополнительная защита. Большинство производителей Android-смартфонов предлагают встроенные утилиты и систему защиты с возможностью установки паролей для доступа к приложениям. Причем пароль в данном случае можно установить отличный от того, который защищает сам гаджет.





Например, в Xiaomi программа "Безопасность" позволяет задать для доступа к приложению графический пароль, цифровой код или полноценный пароль из разных символов. Данное решение является отличной дополнительной мерой к защите устройства - если злоумышленник выяснит пароль смартфона, не факт, что он сможет справиться и со вторым.





В iPhone подобной защиты нет, но фанаты Apple нашли несколько более сложных схем, с помощью которых можно реализовать аналогичную функцию.





Например, с помощью приложения "Быстрые команды" можно создать сценарий блокировки смартфона при открытии приложения, которое необходимо защитить. Для этого нужно открыть программу, создать новую автоматизацию и выбрать действие - когда открыто приложение - запускать таймер на 1 секунду. Важно отключить тумблер "Спрашивать до запуска" и в приложении "Часы" на вкладке "Таймер" выбрать действие "По окончании" - "Остановить".





Благодаря этой схеме при запуске выбранного приложения будет запускаться таймер на одну секунду с последующей блокировкой смартфона. Для продолжения придется ввести пароль или открыть iPhone с помощью Face ID или Touch ID.





Удаленное удаление





Никто не застрахован от потери своего смартфона. В Android и iOS предусмотрена возможность дистанционного удаления всех файлов с устройства.





Владельцам Android необходимо зайти на сайт " Google Найти устройство " с того же Google-аккаунта, который стоит на утерянном устройстве. Затем необходимо выбрать его в списке и выбрать "Удалить с устройства все данные". Важно помнить, что в таком случае смартфон перестанет отображаться на карте, так как при его очистке будет произведен выход из вашего аккаунта.



