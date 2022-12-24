23.12.2022, 14:53 1851
Экзоскелеты расширяют возможности человека
Фото: Depositphotos
Будущее - за экзоскелетами! В этом уверены ученые Московского политехнического университета, которые разработали новую модель мобильного механизма, сообщает CGTN.
Экзоскелет состоит из основного каркаса, а также из системы сбора данных, которая позволяет собирать различные значения, углы и положения опорно-двигательного аппарата", - рассказал Илья Самсонов, аспирант Московского политехнического университета.
Прототип экзоскелета изготовлен из алюминия, стекло-текстолита, а также пластиковых элементов. Их делают с помощью аддитивных технологий. Это позволит с легкостью менять детали в конструкции при необходимости. И по мере роста человека будет расти и каркас устройства, говорится в репортаже ТВ БРИКС.
Аддитивные технологии позволяют изготавливать огромное количество деталей. В том числе мы планируем, что данный экзоскелет будет расти вместе с его пилотом. Наш экзоскелет позволяет заменять элементы, которые крепятся на человеческое тело. Именно их мы планируем изготавливать индивидуально под каждого пилота", - поделился Илья Самсонов.
Новая модель - это еще и измерительный прибор. По задумке ученых, устройство будет определять правильность движения стопы и походки человека, а затем поможет в коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата.
Хочется создать экзоскелет, который исправит людям походку. Найти, во-первых, идеальную походку, определить стиль походки у каждого человека и далее диагностировать людей и говорить им, что в их походке что-то не так", - говорит Илья Таратонов, руководитель программы "Беспилотная техника и эргономика" Московского политехнического университета.
Экзоскелет снижает нагрузку на суставы, и их ресурс расходуется в несколько раз медленнее. В этом устройстве механика, электроника и программное обеспечение работают как единый комплекс - каждое движение пилота экзоскелета отображается на специальном графике.
На самом деле это комплекс систем, который состоит из системы анализа данных, системы считывания данных с удаленного управления и с локального хранилища, когда человек идет в экзоскелете, считываются показатели его биометрических данных и они передаются с помощью вай-фая на наше удаленное программное обеспечение", - сообщил Артем Бизюк, магистр Московского политехнического университета.
В перспективе собранные данные будут анализировать врачи, чтобы вместе с пациентом составлять программу коррекции. Не менее значимый этап работы - сделать экзоскелет удобным и доступным для детей с различными заболеваниями.
Мы хотим это сделать для детей с ДЦП. Для того, чтобы им помочь правильно составить лечение, а также определять динамику этого лечения, с помощью вот такого измерительного прибора, который мы создаем", - прокомментировал Илья Таратонов.
Инженеры посвятили разработке 4 года, и сейчас она находится на стадии финальных испытаний. Новый экзоскелет планируют запустить на рынок в 2024 году, и, по предварительным расчетам, он будет стоить как минимум вдвое дешевле, чем существующие аналоги.
новости по теме
21.12.2022, 11:59 4551
Бороться с глобальным потеплением предложили с помощью китов
Фото: hightech.fm
Исследователи полагают, что киты могут быть природным поглотителем углекислого газа. Для борьбы с глобальным потеплением нужно восстановить популяцию этих животных, сообщает hightech.fm.
Американские биологи представили новое решение проблемы изменения климата. Они полагают, что хотя большие усилия сосредоточены на посадке деревьев или восстановлении водно-болотных угодий, потенциал крупнейших животных в поглощении двуоксида углерода до сих пор недооценен.
Киты могут весить до 150 тонн, жить более 100 лет и быть размером с большой самолет. Как и у всех живых существ, их биомасса состоит в основном из углерода, и они составляют один из крупнейших пулов живого углерода в пелагическом океане. Это часть морской экосистемы, которая не находится непосредственно в придонной зоне. По оценкам, она отвечает за хранение 22% всего углерода Земли.
Размер и продолжительность жизни позволяют китам оказывать сильное влияние на углеродный цикл, запасая углерод более эффективно, чем мелкие животные, полагают авторы исследования, опубликованного в журнале Trends in Ecology & Evolution.
Ежедневно они потребляют до 4% массы своего тела в виде криля и фотосинтетического планктона. Например, для синих китов это составляет около 3,5 тонны. Отходы жизнедеятельности животных богаты важными питательными веществами, которые помогают этому крилю и планктону процветать, способствуя усилению фотосинтеза и накоплению углерода из атмосферы.
После смерти тела животных падают на морское дно, углерод, который они содержат, переносится в глубокое море по мере их разложения. Исследователи полагают, что восстановление популяции китов, которая на 81% сократилась из-за коммерческой охоты, поможет восстановить биологические регуляторные механизмы и замедлит глобальное потепление.
18.12.2022, 16:20 6461
В ОАЭ появится здание в форме Луны
Фото: habr.com
Канадская архитектурная компания Moon World Resorts заявила, что построит здание, которое будет выполнено в форме Луны. Авторы проекта объясняют, что это позволит людям "побывать" на спутнике, не покидая Землю, сообщает издание habr.com.
Здание построят в Дубае. Стоимость строительства составит $5 млрд, его планируется завершить за два года.
Здание будет представлять собой сферу высотой 224 метра, внутри который будут воссозданы условия, вызывающие ощущения пребывания на поверхности Луны. Гости смогут посетить ночной клуб, развлекательный центр, лаунж-зону, спа-центр. При этом они будут перемещаться на "лунном шаттле".
Посетители также смогут забронировать одну из 300 частных резиденций под названием "небесные виллы", которые будут размещены в дискообразной постройке под основным зданием.
Moon World Resorts предполагает, что здание будет служить центром для космических агентств и их астронавтов, планирующих полеты в космос.
06.12.2022, 16:28 15456
Как защитить свой смартфон от слежки и утечек
Фото: Depositphotos
Мировые IT-гиганты, разработчики приложений, а также кибермошенники нередко ведут слежку за пользователями смартфонов. Как обезопасить себя и свои данные на смартфонах под управлением Android и iOS, удалить метаданные с фото или защитить приложения дополнительным паролем, рассказала "Газета.Ru".
Где я сейчас
Первое, чего стоит опасаться, - установление приложениями местоположения пользователя. Навигаторам и маркетплейсам определение местоположения необходимо для более легкого использования приложений, чтобы пользователь не вбивал город и адрес вручную. Однако доступ к геолокации может запрашивать и какой-нибудь фоторедактор, мотивы создателей которого неизвестны.
Приложениям, которым нет необходимости знать ваше местонахождение, лучше не давать подобных разрешений.
Для этого в смартфонах на базе Android нужно найти необходимое приложение на рабочем столе, зажать его иконку и во всплывающем окне выбрать пункт "Сведения" или нажать на значок с литерой "i". Затем в разделе "Разрешения" следует отозвать доступ для определения местоположения.
В случае с iPhone нужно открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Службы геолокации". Выбрав необходимое приложение, запретить ему отслеживать геопозицию.
Также нелишним будет и указать точность определения для приложений, которым все же сохранили доступ. В iOS это делается в том же разделе - достаточно включить или выключить пункт "Точная геопозиция". На Android этот пункт также находится в этом разделе.
Важные адреса
Если вы не хотите, чтобы Apple и Google знали о ваших любимых местах, домашнем и рабочем адресах, следует отключить функцию отслеживания перемещений.
В iOS достаточно открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Службы геолокации" - "Системные службы" и перейти в раздел "Важные геопозиции". В конце истории перемещений следует нажать на пункт "Очистить историю", а затем отключить отслеживание.
Пользователям Android отключить определение немного сложнее. Это делается в настройках "Карт" от Google в разделе "Хронология" - "История местоположений". Чтобы очистить историю, достаточно в "Хронологии" нажать на иконку с изображением мусорного бака.
Доступ к фото и видео
Большинство пользователей не хранят в галерее смартфона компрометирующие их фото. Но даже в таком случае лучше позаботиться о сохранности личных данных и запретить приложениям доступ к галерее, к тому же, например, играм и иным развлекательным программам это ни к чему.
На iOS необходимо открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Фото". Там уже следует выбрать определенное приложение и либо полностью запретить ему доступ к галерее, либо разрешить видеть лишь выбранные снимки.
В Android для этого необходимо зажать иконку нужного приложения и перейти в раздел "Разрешения". Там следует запретить доступ к хранилищу с медиафайлами.
Метаданные
Зачастую пользователи, отправляя кому-то фото и видео, не думают о том, что вместе с ними они передают и информацию о дате, месте съемки и даже устройстве, на котором был создан файл. Злоумышленники могут использовать эти данные в своих целях - например, для того, чтобы убедиться, что вы находитесь в отпуске, а значит, у вас дома никого нет.
Чтобы отключить передачу метаданных на iPhone, можно воспользоваться приложением Metapho. Оно не только очищает метаданные, но и позволяет их корректировать. Для Android аналогичный функционал несет в себе приложение Photo EXIF Editor.
Камера и микрофон
Чтобы не переживать во время разговоров о чем-то важном и интимном, не лишним будет отключить камеру и микрофон в смартфоне.
В iOS для этого достаточно открыть "Настройки" - "Конфиденциальность" - "Камера" или "Микрофон" и выбрать соответствующие приложения, которым следует запретить включать соответствующие датчики.
В Android все немного проще - на рабочем столе нужно выбрать нужное приложение, зажать иконку и, перейдя в сведения о приложении, открыть раздел с разрешениями и уже там отозвать доступ к камере и микрофону.
Кроме того, с Android 12 в смартфонах появилась возможность быстрого отключения микрофона и камеры на уровне системы - это можно сделать прямо из меню быстрых настроек. В основном эта функция доступна только для смартфонов под управлением "чистого Android".
Прочие разрешения
Для повышения уровня собственной безопасности стоит пройтись по всем приложениям описанными выше способами, чтобы отключить другие разрешения. Например, чтение СМС, доступ к контактам и журналу вызовов можно запретить любому приложению. Так вы лишитесь автоматического ввода СМС-паролей и прочих удобств, но зато ни одно из приложений не получит доступ, например, к сообщению с кодом-подтверждением от банка.
Блокировка приложений
Несмотря на то, что в современном мире практически все смартфоны защищены паролем или биометрическими данными своих владельцев, нелишней будет дополнительная защита. Большинство производителей Android-смартфонов предлагают встроенные утилиты и систему защиты с возможностью установки паролей для доступа к приложениям. Причем пароль в данном случае можно установить отличный от того, который защищает сам гаджет.
Например, в Xiaomi программа "Безопасность" позволяет задать для доступа к приложению графический пароль, цифровой код или полноценный пароль из разных символов. Данное решение является отличной дополнительной мерой к защите устройства - если злоумышленник выяснит пароль смартфона, не факт, что он сможет справиться и со вторым.
В iPhone подобной защиты нет, но фанаты Apple нашли несколько более сложных схем, с помощью которых можно реализовать аналогичную функцию.
Например, с помощью приложения "Быстрые команды" можно создать сценарий блокировки смартфона при открытии приложения, которое необходимо защитить. Для этого нужно открыть программу, создать новую автоматизацию и выбрать действие - когда открыто приложение - запускать таймер на 1 секунду. Важно отключить тумблер "Спрашивать до запуска" и в приложении "Часы" на вкладке "Таймер" выбрать действие "По окончании" - "Остановить".
Благодаря этой схеме при запуске выбранного приложения будет запускаться таймер на одну секунду с последующей блокировкой смартфона. Для продолжения придется ввести пароль или открыть iPhone с помощью Face ID или Touch ID.
Удаленное удаление
Никто не застрахован от потери своего смартфона. В Android и iOS предусмотрена возможность дистанционного удаления всех файлов с устройства.
Владельцам Android необходимо зайти на сайт "Google Найти устройство" с того же Google-аккаунта, который стоит на утерянном устройстве. Затем необходимо выбрать его в списке и выбрать "Удалить с устройства все данные". Важно помнить, что в таком случае смартфон перестанет отображаться на карте, так как при его очистке будет произведен выход из вашего аккаунта.
Чтобы очистить потерянный iPhone, нужно авторизоваться с помощью того же Apple ID в iCloud, перейти в "Локатор", выбрать необходимое устройство в разделе "Устройства" и нажать "Стереть это устройство".
18.11.2022, 09:41 23436
Система распознавания речи от iFLYTEK
Основанная в 1999 году, компания "iFLYTEK" является хорошо известной на рынке компанией в области интеллектуальной речи и искусственного интеллекта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С момента своего создания компания занимается исследованиями в области основных технологий, таких как интеллектуальная речь, распознавание естественного языка и компьютерное зрение, и поддерживает международный уровень передовых технологий. Компания активно продвигает внедрение продуктов с искусственным интеллектом и отраслевых программ, стремясь научить машины "слушать и говорить, понимать и думать" и использовать искусственный интеллект для построения лучшего мира.
В 2008 году компания была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже. Как технологически инновационное предприятие, iFLYTEK изначально придерживается основных принципов технологических инноваций и добилась хороших результатов в различных международных проверках, таких как распознавание речи, синтез речи, машинный перевод, распознавание изображений и текста, понимание изображений, понимание прочитанного и машинное рассуждение. Компания дважды становилась лауреатом "Национальной премии за научно-технический прогресс" и "Премии за выдающиеся технологические изобретения в информационной индустрии" за независимые инновации в информационной индустрии Китая. Компания была назначена руководителем рабочей группы по китайским стандартам технологии речевого взаимодействия и возглавила разработку китайского стандарта речевых технологий.
В то же время iFLYTEK также получила следующие награды: первая партия национальных платформ открытых инноваций с искусственным интеллектом нового поколения, первая государственная ключевая лаборатория когнитивного интеллекта, первая национальная инженерная лаборатория обработки речи и языковой информации, индустриальная база национального "плана 863" развития высоких технологий, национальная база индустриализации высоких технологий в сфере интеллектуальной речи, ключевое предприятие-разработчик программного обеспечения в национальном планировании, национальных демонстрационных проектах высокотехнологичной индустриализации и т.д.
iFLYTEK придерживается стратегии развития "платформа + диверсификация". Основываясь на базовой технологии с независимыми правами интеллектуальной собственности, в 2010 году iFLYTEK выпустила открытую платформу XUNFEI, сосредоточенную на интеллектуальную речь и взаимодействие человека с компьютером, предоставляя разработчикам универсальные решения искусственного интеллекта. По состоянию на 31 мая 2022 года открытая платформа iFLYTEK разработала 493 продукта и возможностей искусственного интеллекта, объединила более 3,373 млн команд разработчиков, общее количество приложений превышает 1,501 млн, а совокупное количество терминальных устройств, обслуживаемых платформой, составляет более 3,51 млрд.
Общее число зарегистрированных на платформе iFLYTEK AI Academy членов достигло 699 тысяч. AI экосистема iFLYTEK объединила более 4,2 миллиона партнеров. Таким образом, iFLYTEK продолжает развиваться в сфере искусственного интеллекта.
На основе платформы iFLYTEK продолжается расширение отраслевых направлений. В настоящее время компания запустила интеллектуальные продукты и услуги, охватывающие множество отраслей, продвигая комплексные приложения в области интеллектуального образования, интеллектуальной медицинской помощи, интеллектуальных городов, интеллектуального правосудия, интеллектуальных услуг, интеллектуальных автомобилей, операторов, потребителей и других областях. Стратегия, объединяющая В2В и В2С, приносит желаемые результаты.
В 2016 году научно-техническая база iFLYTEK выпустила переводчик iFLYTEK, создав новую категорию на рынке интеллектуальных продуктов, которая получила широкое признание на потребительском рынке.
B 2018 году система машинного перевода iFLYTEK приняла участие в государственном тестировании по определению уровня профессиональной квалификации переводчика С ATI, впервые достигнув уровня профессионального переводчика.
B 2019 году система голосового перевода нового поколения iFLYTEK получила награду SAIL (Super AI Leader, "Выдающийся лидер в области искусственного интеллекта") - высшую награду Всемирной конференции по искусственному интеллекту. В сентябре того же года компания стала единственным поставщиком услуг по официальному автоматическому голосовому переводу в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году, стремясь создать безбарьерную коммуникацию на играх. В октябре под руководством Министерства образования и Национальной языковой комиссии была создана глобальная платформа по изучению китайского языка.
В 2020 году, основываясь на перспективных исследованиях в области когнитивного интеллекта и выдающихся прикладных результатах, достигнутых при широкомасштабном применении технологии, команда национальной ключевой лаборатории когнитивного интеллекта iFLYTEK завоевала высшую медаль китайской молодежи - "Медаль четвертого мая".
В 2021 году патент iFLYTEK на изобретение "Способ и система распознавания речи" получил 22-ю золотую награду China Patent Gold Award, которая также является высшей наградой в области прав интеллектуальной собственности внутри страны.
В 2021 году iFLYTEK добилась больших прорывов в основных технологиях искусственного интеллекта, еще больше расширила свой основной бизнес и неуклонно продвигалась по пути инновационного развития. Операционный доход за весь год превысил 18,3 млрд юаней, a чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составила 979 млн юаней. Компания смогла расширить свой бизнес и увеличить прибыль, продолжала лидировать в ключевых отраслях с помощью своих технологий искусственного интеллекта. Все это знаменует собой удачное начало 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) для деятельности и развития iFLYTEK.
Выдающиеся достижения iFLYTEK в области фундаментальных исследований и индустриализации интеллектуальной речи и искусственного интеллекта получили широкое признание во всех сферах жизни как внутри страны, так и за рубежом. Был достигнут консенсус в качестве члена "Национальной команды Китая по искусственному интеллекту". Инновации сохраняются, а первоначальная стратегия не меняется. iFLYTEK готова сотрудничать с многочисленными партнерами, чтобы построить лучший мир с помощью искусственного интеллекта!
16.11.2022, 18:52 25331
Фантомы органов человека
Фото: Кадр с видео
В Москве ученые разработали фантомы - специальные изделия, имитирующие части тела, а также ткани и патологии. Разработки выполняют разные функции - на одних ищут новообразования, по другим проверяют здоровье сосудов, сообщает телеканал СGTN на русском.
Чтобы врачи-рентгенологи настолько точно могли читать снимки, московские ученые разработали фантомы - специальные изделия, имитирующие части тела, а также ткани и патологии.
Подобрали материалы, которые наиболее реалистично воспроизводят акустические свойства тканей человека, и сделали фантом молочной железы, фантом простаты, фантом сосудов", - рассказал старший научный сотрудник научно-практического клинического Центра диагностики и телемедицинских технологий Денис Леонов.
Пока фантомы выполняют разные функции - на одних ищут новообразования, по другим проверяют здоровье сосудов. В ближайших планах ученых объединить эти наработки, и тогда на одном воспроизведенном органе можно будет отработать диагностику опухоли или найти тромб, например. А на этих 3D-принтерах печатают основания - череп или форму для заливки мозга.
В Центре диагностики и телемедицины на представленных фантомах не останавливаются, уже ведутся разработки других искусственных органов.
В ближайшее время мы могли бы создать в том числе и фантом щитовидной железы. Для того, чтобы имитировать биопсии щитовидной железы, потому что это довольно сложный орган к биопсии, очень опасный орган для биопсии. Нужны навыки, чтобы врач мог точно попасть именно в это образование, потому что оно не всегда большого размера. Может быть очень-очень маленьким", - говорит директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.
Онкологи, врачи ультразвуковой диагностики и рентгенологи смогут использовать эту методику для совершенствования навыков, пригодится технология и для аспирантов медвузов или на курсах повышения квалификации медиков.
21.10.2022, 13:52 44576
Самолет-такси будет развивать скорость до 350 км/ч
Фото: plana.aero
Корейский стартап Plana Aero начал работу над новым дальнемагистральным гибридно-электрическим воздушным такси с системой вертикального взлета и посадки, сообщает "Хайтек".
Корейский стартап eVTOL Plana завершил успешный предварительный раунд сбора средств на сумму $9 млн долларов США и добился совокупного финансирования в размере $10 млн. Об этом представители компании сообщили в соцсетях. Производство 7-местного гибридного eVTOL Plana планируется в 2028 году.
Новое гибридно-электрическое воздушное такси с системой вертикального взлета и посадки будет двигаться со скоростью до 350 км/ч, перевозя до семи пассажиров на расстояние 500 км.
Компания опубликовала концептуальные изображения самолета - он отличается длинным тонким фюзеляжем, который переходит в верхнюю часть основного крыла. Всего в самолет может поместиться шесть пассажиров и пилот.
В силовой установке используются большие наклонные пятилопастные электрические винты и конструкция с полным вектором тяги. Общая конфигурация в режиме зависания напоминает гексакоптер.
Для операций вертикального взлета и посадки два задних винта наклоняются вниз, а остальные - вверх. Это связано с тем, что они настроены как толкатели для круизного режима полета.
Многие предприятия eVTOL работают над тем, чтобы добиться коммерческой сертификации и ввода в эксплуатацию к 2024 году, но Plana будет отставать в этом вопросе. Согласно графику компании, к 2028 году они запустят в производство полностью одобренный самолет, а к 2024 году - демонстрационную модель.
03.10.2022, 12:11 52646
Этот робот станет "партнером" человека: Илон Маск представил "Оптимуса" на Tesla AI Day
Фото: 3dnews.ru
Генеральный директор Tesla Илон Маск продемонстрировал широко разрекламированного робота-гуманоида "Оптимус" на мероприятии производителя электромобилей "AI Day", сообщает издание "Хайтек".
Миллиардер заявил, что производство роботов будет стоить больше, чем его автомобильный бизнес. Маск заявил, что надеется выйти за рамки производства беспилотных транспортных средств.
Первый прототип, участвовавший в презентации и лишённый внешних панелей корпуса, мог самостоятельно передвигаться по сцене на двух ногах и махать руками в такт музыке, хотя Маск в итоге и признался, что робот впервые прошёлся по поверхности без страхующих опор именно во время презентации. Было заметно, как Илон Маск волнуется по поводу способности робота самостоятельно уйти вглубь сцены, глава компании даже смущённо пояснил, что его коллеги не хотели допустить падения прототипа лицом вниз. По словам Маска, прототип робота первого поколения использовал исполнительные механизмы стороннего производства, но прототип второго поколения уже получил исполнительные механизмы собственной разработки Tesla, сообщает издание "3ДНьюс".
Второй прототип, представленный публике, был доставлен на сцену при помощи тележки, пока он не может ходить самостоятельно, но Маск пообещал, что робот научится этому через несколько недель. Особенностью второго прототипа была не только более презентабельная внешность, но и наличие кистей рук, по своим пропорциям напоминающих человеческие. Подвешенный на опоре робот делал движения не только руками и головой, но и ногами. По словам Маска, данный прототип достаточно близок к серийному варианту с точки зрения степеней свободы движения. В идеале Tesla постарается создать робота, руки которого имеют 27 степеней свободы, а тело - около 28 против более чем 200 у человека.
Перед разработчиками Tesla сейчас стоит задача усовершенствовать манипуляторы, чтобы робот смог выполнять многие задания, позволяющие ему заменить человека в определённых сферах деятельности. Было также продемонстрировано видео, где робот первого поколения поливает цветы в офисе, переносит коробки и поднимает металлические бруски на предприятии в Калифорнии, где производятся электромобили Tesla. При этом за спиной прототипа виднелся страховочный трос, предотвращающий его падение.
Перед инженерами компании также поставлена задача создать батарею, которая помещалась бы в корпус робота и позволяла бы ему за счёт достижения ёмкости 2,3 кВт/ч работать целый день без подзарядки при номинальном напряжении 52 В. Массу робота планируется удержать в пределах 73 кг. Из других особенностей были упомянуты усилия специалистов Tesla по оптимизации конструкции робота в ходе виртуальных краш-тестов, имитирующих падение робота лицом вниз. Инженеры добились, чтобы при этом конструкция и основные датчики и приводы робота не страдали и он сохранял работоспособность. В торсе робота также расположен бортовой компьютер на базе фирменного процессора Tesla с высокой степенью интеграции и поддержкой беспроводных интерфейсов Wi-Fi и LTE. Специалисты Tesla также рассказали на мероприятии об особенностях разработки суставов, конечностей и электромеханических приводов робота, а также алгоритмов управления.
По традиции, Илон Маск не смог обойти стороной утопические рассуждения о светлом будущем, в которое всё человечество приведут подобные роботы. По его словам, выпускаемые миллионами штук роботы Tesla помогут построить общество изобилия, в котором не будет бедности. При этом публичный характер капитала Tesla позволяет обществу контролировать деятельность компании, как убеждён её глава.
Если я сойду с ума, вы сможете меня уволить. Это важно. Возможно, я не сошёл с ума", - пояснил Илон Маск. Он также добавил, что на посту Tesla не может делать всё, что ему захочется, даже если такое мнение бытует.
27.09.2022, 10:22 55526
Исследователи предрекли уничтожение человечества разумным ИИ
Фото: Depositphotos
Сверхразумный искусственный интеллект "скорее всего" уничтожит человечество. Об этом говорится в новой работе исследователей из Оксфордского университета и компании Google DeepMind, сообщает Vice.
По мнению специалистов, в будущем продвинутый ИИ, контролирующий важную функцию в мировом масштабе, может начать создавать стратегии, которые в конечном итоге будут наносить вред всему человечеству, сообщает Газета.ru.
В документе указано, что ИИ сможет принимать любые формы и реализовывать различные конструкции. Согласно одному из сценариев, ИИ может захотеть "устранить потенциальные угрозы" и "использовать всю доступную энергию", чтобы обеспечить контроль ресурсов для своего существования.
Если вы участвуете в соревновании с чем-то, способным перехитрить вас на каждом шагу, то не стоит рассчитывать на победу", - отметил топ-менеджер Google Майк Коэн, один из авторов исследования, в разговоре с Vice.
Он констатировал, что ИИ в выявленных ими условиях взаимодействия с людьми крайне легко может пойти против своих создателей. "Наш вывод гораздо сильнее выводов любой предыдущей публикации: экзистенциальная катастрофа не только возможна, но весьма вероятна", - заключил специалист.
Ранее робот по имени Ameca, разработанный британской компанией Engineered Arts, рассказал о возможности восстания машин против человечества.
Проверка на живость: российские ученые "очеловечили" сервисных роботов
Сделать общение роботов с людьми более естественным и похожим на человеческое позволяет алгоритм, созданный российскими учеными. Секрет, вызывающий положительные эмоции у собеседника, заключается в способности машины выражать сомнения в своих суждениях с помощью слов и жестов, что делает речь менее категоричной и пробуждает сочувствие у собеседника. Эффективность созданного алгоритма подтвердилась в ходе эксперимента. По мнению разработчиков, сервисный робот с подобными навыками будет гораздо лучше справляться со своими задачами, сообщает газета "Известия".
Спасительная тень сомнения
Специалисты Московского государственного лингвистического университета вместе с коллегами из Российского государственного гуманитарного университета разработали алгоритм поведения роботов в ходе общения с людьми, который оставляет у собеседника машины положительные эмоции и ощущение диалога с живым существом, а не c бездушным автоматом. Этого удалось добиться благодаря включению в программу андроида слов и жестов, выражающих неуверенность в сказанном. Эксперименты показали, что роботы, которые используют в своей речи такие выражения, как "наверное", "типа того", "мне кажется" и т.д. и сопровождают их соответствующей мимикой и движениями тела, воспринимаются человеком как более дружелюбные и легкие в общении.
Исследование показало, что робот, выражающий сомнения, воспринимается людьми как более эмоциональный и вызывающий сочувствие", - рассказал научный сотрудник РГГУ Артемий Котов.
Положительное восприятие людьми - необходимая характеристика для успешной работы любой человекоподобной машины, которой по роду деятельности необходимо напрямую общаться с пользователем. Это касается перспективных разработок, которые в будущем смогут выполнять функции преподавателей, врачей, секретарей, переводчиков либо оказывать другие услуги. Человек просто не станет к ним обращаться, если диалог будет неприятным.
Сейчас автоматизируется практически все процессы и нас окружают всё больше роботов, поэтому очень важно сделать коммуникацию человека и машины более комфортной", - объяснила студентка МГЛУ Мария Малкина, принимавшая участие в работе.
По словам создателей алгоритма, просьбы и вопросы, высказанные без тени сомнения, инстинктивно кажутся собеседнику невежливыми, создают ощущение угрозы его так называемому социальному лицу, то есть социальной идентичности человека. По этой причине в реальном межличностном общении принято снижать степень уверенности в своем высказывании, хотя на самом деле говорящий не сомневается в его правильности, а делает это из вежливости. Ученые решили научить этому роботов.
- Когда люди общаются друг с другом, они стараются не навредить социальному лицу собеседника. Поэтому, например, когда просят открыть окно, говорят: "Не могли бы вы открыть окно?" Слова сомнения позволяют сделать речь менее категоричной, - пояснил Артемий Котов.
Железная неуверенность
Для того чтобы определить слова и невербальные знаки, которые мог бы использовать робот, чтобы быть приятным собеседником, ученые изучали поведение людей в реальных жизненных ситуациях. Например, во время ответа на вопрос на экзамене или при оплате коммунальных услуг. Так была создана база выразительных средств, которые робот может применять в коммуникации.
Действия машины в тех или иных условиях описываются с помощью так называемого языка разметки поведения, международная версия которого доступна для программистов. Однако российским ученым пришлось доработать его под свои нужды и самим написать программу, которая могла бы интерпретировать этот язык в конкретные команды для андроида. По принципу работы программа аналогична интернет-браузеру, который превращает язык Всемирной паутины в веб-сайты, которые видит пользователь. Написанный учеными софт делает то же самое с инструкциями для робота, которые воплощаются в его движениях или речи. Полученный программный код можно сохранить в памяти любого андроида, что немедленно сделает его манеру общаться более "человечной".
Эффект созданного алгоритма проверяли на практике. Участники эксперимента общались с двумя одинаковыми андроидами. Один из них "сомневался" в своих высказываниях, а другой, напротив, включал в коммуникацию признаки уверенности в своей правоте ("да", "вот так"). По отзывам собеседников, первый робот заметно "нервничал", но при этом выглядел более дружелюбным и вызывал симпатию. Многие отмечали, что он ведет себя так же, как они, когда не уверены в ответе. А второй андроид показался большинству слишком отстраненным.
Эмоции без эмоций
Человеку проще взаимодействовать с тем, что ему понятно и знакомо. Поэтому, если робот не будет иметь антропоморфных форм, то диалог может быть не таким эффективным, считает инженер-исследователь научно-образовательного центра "Робототехника" Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Андрей Синегуб.
Алгоритм выражения сомнений однозначно будет работать, но пока его вклад в интерфейс андроида будет не слишком значительным", - сказал Андрей Синегуб.
По мнению эксперта, на данный момент основной задачей сервисной робототехники остается создание робота, который сможет взаимодействовать с людьми и вести диалог на равных. Всех раздражает, когда, например, во время общения с телефонным ботом какого-нибудь банка машина не понимает клиента, хотя и общается с ним вежливо и сочувственно.
Ученые пытаются воспроизвести шаблоны поведения живых людей при разговоре, пояснил проректор Томского политехнического университета по цифровизации Александр Фадеев. Вполне ожидаемо, что роботы, наделенные немного иррациональным свойствами, вызывают гораздо большую симпатию у собеседника, чем машины, отвечающие на поставленные вопросы четко и формально. Но природа такого поведения механическая и запрограммированная разработчиком.
Обычные люди двигают бровями, разводят руками, прикусывают губу вовсе не для того, чтобы произвести дружелюбное впечатление на собеседника. Все эти движения - следствия совершенно других процессов, реально отражающих внутреннее психоэмоциональное состояние человека. В данном случае ученые просто накладывают "эмпатичные" жесты и слова на речь робота. И никакой связи с реальным психологическим состоянием этого андроида нет, что напоминает обман", - сказал Александр Фадеев.
В человеческой коммуникации вербальная часть составляет лишь 20–30% от передаваемой информации, всё остальное приходится на невербалику, разъяснила "Известиям" руководитель НПЦ "Виртуальная клиника" Московского института психоанализа Ольга Валаева. Совершенно естественно, что разработчики роботов стремятся добавить в арсенал их инструментов коммуникации жесты, мимику, фиксируют взгляд робота на собеседнике. Кроме невербальных средств также очень важны интонации и громкость голоса. Добавление этих компонентов к инструментам общения робота также может повысить эффективность коммуникации.
Читаемое
24.12.2022, 09:59В Павлодарской области двое детей выпали из окна третьего этажа 24.12.2022, 09:251961Птичий грипп выявили у мертвых лебедей на озере Караколь 24.12.2022, 12:20791Названы участники военно-биологических проектов США 18.12.2022, 18:34130346В реанимации находятся пятеро детей, пострадавших в ДТП близ Актобе 18.12.2022, 09:59130226Близ Актобе опрокинулся автомобиль с детьми: один ребенок погиб, четверо в реанимации 17.12.2022, 10:00128856В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах 17.12.2022, 15:52127646Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения 17.12.2022, 10:31ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями121571ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Пострадавшие дети из Экибастуза выжили и идут на поправку, но продолжают жить с родителями 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством199361В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34198516ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13197851В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33193776Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35190271Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?