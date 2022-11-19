Система распознавания речи от iFLYTEK

Основанная в 1999 году, компания "iFLYTEK" является хорошо известной на рынке компанией в области интеллектуальной речи и искусственного интеллекта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С момента своего создания компания занимается исследованиями в области основных технологий, таких как интеллектуальная речь, распознавание естественного языка и компьютерное зрение, и поддерживает международный уровень передовых технологий. Компания активно продвигает внедрение продуктов с искусственным интеллектом и отраслевых программ, стремясь научить машины "слушать и говорить, понимать и думать" и использовать искусственный интеллект для построения лучшего мира.

В 2008 году компания была зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже. Как технологически инновационное предприятие, iFLYTEK изначально придерживается основных принципов технологических инноваций и добилась хороших результатов в различных международных проверках, таких как распознавание речи, синтез речи, машинный перевод, распознавание изображений и текста, понимание изображений, понимание прочитанного и машинное рассуждение. Компания дважды становилась лауреатом "Национальной премии за научно-технический прогресс" и "Премии за выдающиеся технологические изобретения в информационной индустрии" за независимые инновации в информационной индустрии Китая. Компания была назначена руководителем рабочей группы по китайским стандартам технологии речевого взаимодействия и возглавила разработку китайского стандарта речевых технологий.

В то же время iFLYTEK также получила следующие награды: первая партия национальных платформ открытых инноваций с искусственным интеллектом нового поколения, первая государственная ключевая лаборатория когнитивного интеллекта, первая национальная инженерная лаборатория обработки речи и языковой информации, индустриальная база национального "плана 863" развития высоких технологий, национальная база индустриализации высоких технологий в сфере интеллектуальной речи, ключевое предприятие-разработчик программного обеспечения в национальном планировании, национальных демонстрационных проектах высокотехнологичной индустриализации и т.д.





iFLYTEK придерживается стратегии развития "платформа + диверсификация". Основываясь на базовой технологии с независимыми правами интеллектуальной собственности, в 2010 году iFLYTEK выпустила открытую платформу XUNFEI, сосредоточенную на интеллектуальную речь и взаимодействие человека с компьютером, предоставляя разработчикам универсальные решения искусственного интеллекта. По состоянию на 31 мая 2022 года открытая платформа iFLYTEK разработала 493 продукта и возможностей искусственного интеллекта, объединила более 3,373 млн команд разработчиков, общее количество приложений превышает 1,501 млн, а совокупное количество терминальных устройств, обслуживаемых платформой, составляет более 3,51 млрд.

Общее число зарегистрированных на платформе iFLYTEK AI Academy членов достигло 699 тысяч. AI экосистема iFLYTEK объединила более 4,2 миллиона партнеров. Таким образом, iFLYTEK продолжает развиваться в сфере искусственного интеллекта.

На основе платформы iFLYTEK продолжается расширение отраслевых направлений. В настоящее время компания запустила интеллектуальные продукты и услуги, охватывающие множество отраслей, продвигая комплексные приложения в области интеллектуального образования, интеллектуальной медицинской помощи, интеллектуальных городов, интеллектуального правосудия, интеллектуальных услуг, интеллектуальных автомобилей, операторов, потребителей и других областях. Стратегия, объединяющая В2В и В2С, приносит желаемые результаты.

В 2016 году научно-техническая база iFLYTEK выпустила переводчик iFLYTEK, создав новую категорию на рынке интеллектуальных продуктов, которая получила широкое признание на потребительском рынке.

B 2018 году система машинного перевода iFLYTEK приняла участие в государственном тестировании по определению уровня профессиональной квалификации переводчика С ATI, впервые достигнув уровня профессионального переводчика.

B 2019 году система голосового перевода нового поколения iFLYTEK получила награду SAIL (Super AI Leader, "Выдающийся лидер в области искусственного интеллекта") - высшую награду Всемирной конференции по искусственному интеллекту. В сентябре того же года компания стала единственным поставщиком услуг по официальному автоматическому голосовому переводу в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году, стремясь создать безбарьерную коммуникацию на играх. В октябре под руководством Министерства образования и Национальной языковой комиссии была создана глобальная платформа по изучению китайского языка.

В 2020 году, основываясь на перспективных исследованиях в области когнитивного интеллекта и выдающихся прикладных результатах, достигнутых при широкомасштабном применении технологии, команда национальной ключевой лаборатории когнитивного интеллекта iFLYTEK завоевала высшую медаль китайской молодежи - "Медаль четвертого мая".





В 2021 году патент iFLYTEK на изобретение "Способ и система распознавания речи" получил 22-ю золотую награду China Patent Gold Award, которая также является высшей наградой в области прав интеллектуальной собственности внутри страны.

В 2021 году iFLYTEK добилась больших прорывов в основных технологиях искусственного интеллекта, еще больше расширила свой основной бизнес и неуклонно продвигалась по пути инновационного развития. Операционный доход за весь год превысил 18,3 млрд юаней, a чистая прибыль, приходящаяся на материнскую компанию, составила 979 млн юаней. Компания смогла расширить свой бизнес и увеличить прибыль, продолжала лидировать в ключевых отраслях с помощью своих технологий искусственного интеллекта. Все это знаменует собой удачное начало 14-й пятилетки (2021-2025 гг.) для деятельности и развития iFLYTEK.

Выдающиеся достижения iFLYTEK в области фундаментальных исследований и индустриализации интеллектуальной речи и искусственного интеллекта получили широкое признание во всех сферах жизни как внутри страны, так и за рубежом. Был достигнут консенсус в качестве члена "Национальной команды Китая по искусственному интеллекту". Инновации сохраняются, а первоначальная стратегия не меняется. iFLYTEK готова сотрудничать с многочисленными партнерами, чтобы построить лучший мир с помощью искусственного интеллекта!



