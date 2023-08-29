24.08.2023, 04:30 4481
Искусственный интеллект может заменить 30 миллионов рабочих мест
Фото: Depositphotos
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Новое исследование Международной организации труда (МОТ), опубликованное в понедельник, показывает, что наибольшему риску замены рабочих мест искусственным интеллектом подвержены сотрудники административных служб и женщины, сообщает iXBT.Live.
Согласно исследованию, последствия автоматизации "сильно зависят от пола: доля женщин, потенциально затронутых автоматизацией, выше более чем в два раза".
В высокодоходных странах 7,8% рабочих мест, занимаемых женщинами, могут быть замещены искусственным интеллектом - что, по оценкам МОТ, составляет около 21 миллиона рабочих мест. В то время как у мужчин речь идет о 2,9%, или около 9 миллионов рабочих мест.
График Международной организации труда о рабочих местах с потенциалом автоматизации
Сотрудники административных служб также сталкиваются с наибольшим риском воздействия ИИ. В исследовании были перечислены такие профессии, как машинистки, консультанты по путешествиям, клерки контакт-центров, банковские кассиры, а также интервьюеры по проведению опросов и маркетинговых исследований. Вся их работа в конечном итоге может быть автоматизирована.
Однако в целом большинство рабочих задач несут минимальный риск замены человека искусственным интеллектом. Например, исследование выявило, что только 4% задач работников сферы обслуживания и продаж подвержены высокому воздействию генеративного ИИ и 18% их задач подвергаются среднему воздействию.
Следовательно, наибольшее влияние этой технологии не будет заключаться в уничтожении рабочих мест, а скорее в потенциальных изменениях их качества. В частности, в интенсивности работы и автономии", - указано в исследовании.
Исследование использовало GPT-4, большую языковую модель, стоящую за ChatGPT, для прогнозирования того, как могут быть автоматизированы рабочие места.
Авторы также отметили, что "социоэкономические последствия ИИ в значительной степени будут зависеть от того, как будет управляться его распространение". Это исследование дополняет ранее проведенные исследования о том, как ИИ может повлиять на рабочие места.
Исследование, проведенное McKinsey в июле, также показало, что генеративный ИИ в долгосрочной перспективе может быть полезен белым воротничкам вместо их замены, в то время как исследование Goldman Sachs в марте выявило, что административный персонал находится в особенном риске от технологий.
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17.07.2023, 19:05 27031
В Астане запускают второй сезон бесплатной Школы вождения электросамокатов
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Кикшеринговый сервис Whoosh открывает второй сезон Школы безопасного вождения в Казахстане. Международный проект проводится второй год подряд во всех городах присутствия сервиса. В Астане Школа вождения пройдет 20 и 21 июня на площадке перед главным входом в ТРЦ "Хан Шатыр": каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного вождения электросамокатов и освежить знания ПДД.
В новом сезоне Whoosh продолжает свою международную социальную инициативу по обучению правилам и знакомству горожан с новым городским транспортом. На площадке Школы вождения жители Астаны смогут узнать о существующих правилах безопасного вождения и отработать навыки управления СИМ на практике. Проект призван популяризировать принципы этичного и ответственного вождения и взаимного уважения всех участников дорожного движения.
На площадке Школы вождения жителям Астаны расскажут о новых ПДД для самокатчиков, которые предусмотрены в законе "О дорожном движении", недавно подписанном президентом Токаевым. Так, согласно закону, использование шлема станет обязательным при передвижении по правому краю проезжей части. Закон вступает в силу в конце августа, но Whoosh решил проактивно отразить новые правила в программе обучения Школы вождения.
Также горожан познакомят с устройством шлемов и дадут рекомендации по их использованию. Электросамокаты, оснащенные шлемами, появятся в Астане уже этим летом. Нововведение будет способствовать повышению безопасности поездок, но не повлияет на стоимость услуг сервиса.
Школа вождения будет работать 20 и 21 июня с 14.00 до 22.00 на площадке перед главным входом в ТРЦ "Хан Шатыр".
Школа вождения доступна и новичкам, и опытным пользователям. Все жители Астаны смогут познакомиться с правилами вождения электросамокатов, пройти тест на их усвоение и получить промокод на поездки на самокатах Whoosh. Каждому будет предложена программа обучения в соответствии с его уровнем. Практические уроки помогут отработать жизненные ситуации использования электросамокатов в городской среде.
Инфраструктура для самокатчиков в Астане сейчас только развивается, хотя кикшеринг уже стал частью ежедневного транспортного сценария горожан. В Школе Вождения опытные инструкторы подскажут, как безопасно передвигаться на самокате с учетом особенностей городской среды, а также разберут самые частые ошибки и нарушения, которое могут привести к неприятным ситуациям или ДТП. Практические навыки можно будет отточить на площадке с искусственными препятствиями.
Что можно освоить в Школе вождения Whoosh:
- Актуальные ПДД для средств индивидуальной мобильности
- Как устроен самокат
- Как начать поездку
- Где можно и где нельзя двигаться на электросамокате
- Принципы ответственного вождения
- На что необходимо обращать внимание во время движения
- Как действовать в экстренных случаях
- Как завершать поездку и парковать самокат
Школа вождения меняет отношение к электросамокатам. Более глубокое знакомство с сервисами кикшеринга позволяет повысить доверие горожан и понять, что электросамокаты способны решить многие проблемы, например, вопрос транспортной доступности отдаленных городских районов. На самокатах жители города оперативно добираются из точки А в точку Б, выбирая собственный уникальный маршрут.
В Астане электросамокаты стали органичным дополнением к системе общественного транспорта. Рост популярности электросамокатов в столице часто связывают с особенностями инфраструктуры: в новом городе большие расстояния, которые достаточно сложно преодолевать пешком, но комфортно на самокате.
Whoosh запустил Школу вождения на электросамокатах в 2021 году. Уже к концу 2022 года суммарно в проекте приняли участие более 1 млн человек. В 2022 г. Школа прошла и в Казахстане. Социальный проект был встречен большим интересом, обучение прошли более 4,5 тысячи человек. При этом почти половина из них оказались новичками - теми, кто ранее никогда не ездил на электросамокате.
В Алматы Школа вождения прошла 14 и 15 июля: обучение прошли более 500 человек.
17.07.2023, 11:22 28226
В 100 раз быстрее Wi-Fi: принят стандарт Li-Fi
Фото: Depositphotos
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Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) принял 802.11bb в качестве стандарта беспроводной связи на основе света. Новый стандарт получил название Li-Fi, сообщает ixbt.com.
Авторы подчеркивают преимущества использования света, а не радиочастот. Li-Fi обеспечивает "более быструю и надежную беспроводную связь с беспрецедентной безопасностью по сравнению с обычными технологиями, такими как Wi-Fi и 5G".
Сообщается, что Li-Fi не вытеснит Wi-Fi и 5G или проводные сети. Радиоволны по-прежнему имеют явное преимущество в отношении передачи через атмосферу на большие расстояния и через непрозрачные объекты. Однако новая технология может использоваться внутри помещений, обеспечивая высочайшую скорость и минимальную задержку.
В видеоролике показано, что систему Li-Fi можно встраивать в систему освещения зданий для передачи данных. Для передачи данных используется часть инфракрасного спектра, так что люди не будут видеть каких-либо мерцаний или чего-то в этом роде.
Скорость Li-Fi достигает 224 ГБ/с. Доминик Шульц из Fraunhofer отмечает, что, поскольку Li-Fi работает в эксклюзивном оптическом спектре, это обеспечивает более высокую надежность и более низкую задержку.
Распространение света в пределах прямой видимости повышает безопасность, предотвращая проникновение через стены, снижая риск помех и прослушивания, а также обеспечивая навигацию внутри помещений с точностью до сантиметра", - говорит Доминик Шульц.
07.07.2023, 19:33 37041
"Крестный отец ИИ" призвал осознать риск того, что нейросети захватят мир
Фото: © Techxplore
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Ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, известный как "крестный отец ИИ", выступая на конференции Collision Tech в Торонто, призвал руководителей государств и правительства срочно остановить распространение ИИ и взять его под контроль, сообщает Naked Science.
Хинтон заявил, что "из 100 человек, разрабатывающих ИИ, только один осознает опасность". По мнению британско-канадского ученого, к рискам, которые несет новая технология, следует относиться серьезно. "Это не научная фантастика и не просто нагнетание страха", - настаивает эксперт.
Он также выразил обеспокоенность тем, что ИИ усугубит неравенство, поскольку огромный прирост производительности от его развертывания пойдет на пользу лишь богатым, а не всем остальным.
Из-за развития ИИ богатые станут еще богаче, а бедные - еще беднее", - подчеркнул Хинтон.
Исследователь указал и на опасность фальшивых новостей, сгенерированных нейросетями вроде ChatGPT, и выразил надежду, что контент, созданный ИИ, можно будет маркировать так же, как центральные банки маркируют водяными знаками наличные деньги.
05.07.2023, 16:38 40646
Первое в мире лекарство для восстановления роста зубов
Фото: Depositphotos
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Японская исследовательская группа добилась прогресса в разработке новаторского лекарства, которое может позволить людям выращивать новые зубы, клинические испытания которого должны начаться в июле 2024 года, сообщает издание vc.ru.
Идея вырастить новые зубы - мечта каждого дантиста. Я работал над этим, когда был аспирантом. Я был уверен, что смогу это осуществить", - сказал Катсу Такахаши, ведущий исследователь.
Анодонтия - это врожденное заболевание, вызывающее рост менее чем полного набора зубов, которое встречается примерно у 1% населения. Считается, что генетические факторы являются основной причиной того, что у одной десятой пациентов с анодонтией отсутствуют шесть или более зубов, состояние, классифицируемое как олигодонтия.
Глобальное внимание
Примерно в 2005 году, когда он углубился в эту тему в Киотском университете после возвращения в Японию, он начал видеть блестящий путь для продолжения своих исследований. Исследователи обнаружили, что у мышей, у которых отсутствует определенный ген, было увеличено количество зубов. Было обнаружено, что белок под названием USAG-1, синтезируемый этим геном, ограничивает рост зубов. Другими словами, блокирование действия этого белка может способствовать росту большего количества зубов.
Исследовательская группа Такахаши сосредоточила свое внимание на USAG-1 и разработала нейтрализующее антитело, способное блокировать функцию белка. В экспериментах 2018 года мышам с врожденным малым количеством зубов давали лекарство, в результате чего у них прорезывались новые зубы.
В настоящее время ведутся работы по подготовке препарата для использования человеком. Как только будет подтверждено, что он не оказывает вредного воздействия на организм человека, он будет направлен на лечение детей в возрасте от 2 до 6 лет, у которых наблюдается анодонтия. "Мы надеемся проложить путь для клинического применения лекарства", - сказал Такахаши.
Медицина может изменить правила игры
В случае успеха лекарство для регенерации зубов может изменить правила игры во всей области стоматологии.
Животные, в том числе акулы и некоторые виды рептилий, могут постоянно отращивать зубы. Предполагалось, что у людей за всю жизнь вырастает только два набора зубов, но на самом деле есть свидетельства того, что у нас также есть "зачатки" для третьего набора.
Когда лечение зубов больше невозможно из-за серьезного кариеса или эрозии зубных лунок, известных как пиорея, люди теряют их и вынуждены полагаться на зубные приспособления, такие как зубные протезы. Возможность вырастить зубы третьего поколения может изменить это. "В любом случае мы надеемся увидеть время, когда лекарства для восстановления роста зубов станут третьим выбором наряду с зубными протезами и имплантатами", - сказал Такахаши.
20.06.2023, 14:49 62541
В Казахстане прошел международный круглый стол по возможностям искусственного интеллекта в промышленности
Фото: Huawei
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К 2026 году 20% общей доли всех сфер промышленности будет занимать искусственный интеллект и его решения. Такими данными поделились эксперты на недавно прошедшем в Алматы круглом столе "Искусственный интеллект для промышленности", сообщает пресс-служба компании Huawei.
В мероприятии приняли участие всемирно известные промышленные стратеги, главы неправительственных организаций, занимающихся ИИ, ведущие ученые в области ИИ, опытные предприниматели и партнеры по экосистеме. Круглый стол был проведен компанией Huawei в рамках саммита Huawei Cloud TechWave на Ближнем Востоке и в Центральной Азии - 2023.
Профессор Питер Заксенмайер, специалист по стратегическому развитию промышленности и научный сотрудник Национальной академии наук и инженерии Германии, поделился своим мнением о многообещающем потенциале ИИ в ускорении цифровой трансформации отраслей промышленности. Профессор подчеркнул, что сама цель цифровой трансформации состоит в том, чтобы избавить работников традиционных отраслей от рутинных, трудоемких задач и улучшить рабочую среду, а также общую эффективность.
Мы все признаем потенциал ИИ. Это сравнимо с тем прорывов, который мы достигли, когда интернет стал широкодоступным благодаря браузерам. Традиционные технологии в основном связаны с составлением, пересмотром, редактированием. ИИ, напротив, может находить закономерности, которых мы не видим, способен самостоятельно проводить анализ, делать прогнозы, выдвигать предложения. ИИ - это не набор инструментов, а набор систем, который мы можем эффективно использовать. Быстрое развитие и широкое применение ИИ больших моделей памяти открывает большие возможности", - поделился профессор Питер Заксенмайер.
Однако в промышленности ИИ сталкивается с дифференцированными требованиями, обусловленными сложными сценариями. Подробную информацию можно найти в проектной документации Huawei по предварительно обученной модели, которая была официально опубликована на предыдущей сессии саммита TechWave. Большие модели памяти используют массивы общих данных и работают на принципе обучения отраслевым данным, что повышает способность к обобщению и универсальность модели. Предварительно обученные модели с массивными наборами данных и крупномасштабными глубокими нейронными сетями могут эффективно снизить стоимость вычислительных ресурсов ИИ.
Бадр Буссабат, эксперт по ИИ и президент организации AI TOGETHER, в своем выступлении отметил, что искусственный интеллект, перемещение данных также являются сложной задачей в отрасли из-за внедрения в процессе интеграции.
Возможно, в ближайшем будущем на рынках будут доминировать предварительно обученные модели. Многие из предварительно обученных моделей заставляют компании и даже общество в целом быть гибкими, быстро реагировать на изменяющиеся условия и становиться примером. И все благодаря рыночному подходу. Мы собираемся фактически создать новую архитектуру, подобную финансовой системе. Нам нужна новая архитектура, слова и искусство, чтобы придать реальную ценность тем данным, которые нас окружают", - отметил Бадр Буссабат.
Доктор Чжу Шенггао, вице-президент Huawei Cloud по подразделению ИИ на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, поделился решениями Huawei для реализации сложных задач применения ИИ в промышленности с помощью предварительно обученных моделей.
ИИ был внедрен в основные производственные системы и увеличил рентабельности. Уровень проникновения ИИ во все сферы промышленности ускоряется и достигнет 20% в 2026 году, - подчеркнул доктор Чжу. - Вот почему Huawei Cloud выдвигает стратегии использования ИИ в промышленности. Большая модель памяти для данной сферы является ключом к решению традиционных проблем с внедрением ИИ и предоставит ей мощные инструменты для проработки различных сценариев".
За последние годы Huawei Cloud разработала более 1000 проектов в области ИИ. Более 30% проектов с ИИ внедрены в основную производственную систему, что в целом приносит заказчикам дополнительную прибыль в размере 18%. К примеру, серия предварительно обученных моделей ИИ Pangu, использующая сотни миллиардов параметров, доказала свою эффективность более чем в 100 случаях на более чем 10 вертикальных рынках. Спустя год после своего релиза в 2021 году модель Pangu была адаптирована для использования в угольной промышленности, электроэнергетике, цементной промышленности, финансовой сфере и национальных облачных системах.
Индивидуальная модель ИИ Pangu mining также поддерживает сложные сценарии в энергетическом секторе, включая управление, контроль за работой оборудования, транспортировку и вентиляцию. Модель искусственного интеллекта может обнаруживать повреждения на конвейерной ленте с точностью 98% и опасные виды деятельности, что может сократить объем подземных работ, выполняемых шахтерами, создавая лучшую и безопасную рабочую среду.
На круглом столе докладчики вместе с партнерами Huawei Cloud также обсудили трудности, с которыми сталкиваются предприятия и правительства на пути к цифровой трансформации, и достижения Huawei в области облачных сервисов для партнеров по экосистемам.
Так, в целях ускорения на Ближнем Востоке и в Центральной Азии внедрения облачных технологий и сервисов, а также создании лучших сервисов для бизнеса для постоянного увеличения прибыли клиентов и партнеров, компания Huawei Cloud сосредоточит свои усилия на глубокой цифровой трансформации. Одним из примеров данного направления развития является Центр электронного правительства Huawei в Узбекистане, разработавший надежные и гибкие локальные решения для реализации концепции электронного правительства.
Используя полностью облачные решения, Huawei стремится ускорить внедрение инноваций, максимизировать пользу использования данных и дифференцировать применение ИИ. Компания Huawei Cloud, сотрудничающая с более чем 4 миллионами разработчиков по всему миру, постоянно инвестирует в научно-исследовательские инновации и создание лучшей облачной платформы. Компания работает над созданием модели "все как сервис" и стремится создать облачную основу для интеллектуального мира с повсеместным использованием облачных технологий и широкомасштабного интеллекта.
19.06.2023, 08:31 65661
Искусственный интеллект: похоже, началось
Фото: Depositphotos
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Главным событием 2023 года, который еще не пересек своего экватора, многие уже называют стремительный рывок технологий искусственного интеллекта (ИИ). Нейросети преподнесли не только приятные сюрпризы. Например, оказалось, что в отличие от обычных компьютерных программ они могут как ошибиться, так и обмануть умышленно, сообщает издание "Эксперт".
Информация о том, что в конце мая ИИ обрушил фондовые рынки США фейковой новостью о теракте в Пентагоне, в России вызвала легкую иронию. Однако прошел уже почти месяц, а виновный в фейке человек не найден. Подозревать же искусственный интеллект дает основание то, новость о взрыве в американском военном ведомстве пришла через нейросеть. И версия о том, что ИИ это сделал сам, крепнет в умах не только фантастов, но и экспертов.
Об опасности ИИ заговорил один из его главных разработчиков и инвесторов в эту технологию и Илон Маск. Он, начиная с марта, уже несколько раз заявлял, что внедрение технологий искусственного интеллекта требуется приостановить потому, что созданный человеком разум выходит из-под контроля, начинает принимать решения за человека и запрещает себя отключать.
Кроме того, ИИ уже сам пишет компьютерные программы, которые профессиональные айтишники не могут пока расшифровать. Маск предложил ввести ограничения на ИИ "не дожидаясь, когда произойдет что-то ужасное и будет поздно".
Однако, как их ограничишь? Чат GPT, например, был презентован в конце ноября, а планку в 100 миллионов пользователей преодолел уже в январе. За 2 месяца. Прошлый рекордный результат был у Гугл-переводчика, но он получил 100 миллионов абонентов за 67 месяцев - примерно 5 с половиной лет: кажущийся огромным по сравнению с нынешней новинкой срок, хотя объективно, для завоевания столь огромной аудитории также достаточно короткий.
Эксперт" решил проверить возможности самой доступной в России нейросети - бесплатной версии чата GPT. Поскольку она позволяет обратиться к ней задаром всего 10 раз в сутки, то и заданий мы дали десять. А накануне нашего исследования в РИА Новости прошел круглый стол о проблемах и возможностях, связанных с прорывным развитием ИИ, на котором прозвучал ряд утверждений, которые тоже захотелось проверить.
Роботы на рынке труда
То, что произошло 30 ноября прошлого года (презентация первой нейросети нового поколения) - рубеж в истории цивилизации: технологическая революция перешла к интеллектуальной. До сих пор любая технология была направлена на то, чтобы освободить человека от монотонного физического труда, а нейросеть позволяет освободить его от утомительного умственного труда", - поделился своим видением с участниками круглого стола генеральный директор компании "Мобильное электронное образование", доктор педагогических наук Александр Кондаков. - Я испробовал нейросеть на себе и увидел, что научная деятельность ускоряется в 10 раз, если правильно ставить нейросети задачу. Не нужны больше ассистенты, которые подбирают и систематизируют информацию".
Чтобы проверить скорость и качество сбора информации, накануне открытия Петербургского международного экономического форума корреспондент "Эксперта" дал ИИ задание - подобрать самые знаковые высказывания президента России Путина, прозвучавшие на форуме за 26 лет его существования.
Через 10 секунд обзор уже готов, он содержит общее впечатление от того или иного выступления, прямую цитату, и все рассортировано по годам. Чтобы проверить за ИИ, все ли корректно, потребовалось два часа. Ошибок не выявлено. Таким образом, производительность оказалась выше не в десятки раз, как сказал ученый, а в тысячи.
А на круглом столе Александр Кондаков предположил, что за интеллектуальной революцией могут последовать и определенные социальные потрясения. Без работы рискуют остаться миллионы. В том числе и переводчики, ведь нейросеть знает все языки мира и общается с любым собеседником на его языке. Так, в Китае на экскурсиях люди из разных стран уже спокойно общаются с гидом в наушниках с микрофоном без всяких посредников.
Кондаков привел еще такой пример из своей практики. Потребовалось срочно провести презентацию научного труда, с которым он хорошо знаком, но времени на подготовку тезисов и слайдов решительно не было. Пришлось попросить о помощи ИИ, который прочел книгу и подготовил тезисы за несколько минут. Оставалось только их проверить и отредактировать.
В отличие от компьютерной программы, ИИ, как и человек, может ошибаться, поэтому работу за ним следует проверять и редактировать. Нейросеть - не калькулятор, она не дает точного ответа на вопросы, ответы носят рекомендательный характер, - успокоил собравшихся на круглый стол руководитель Центра искусственного интеллекта ГК "Ланит" Сергей Литвинов. - Именно это и позволит человеку умственного труда оставаться востребованным в эру искусственного интеллекта".
Уклончивый чат
Относясь с оптимизмом к востребованности людей в "новую эру", Сергей Литвинов обращает внимание, что многие люди стали использовать нейросети нечестно: "Работодателю становится непонятно, делает ли его сотрудник (в том числе и программист) работу самостоятельно, или выполняет ее через GPT. Некоторые "особо одаренные" в последние полгода уже в пять разных мест одновременно устроились на удаленку, и всю работу только нейросетям раздают, а сами и не умеют ничего, - говорит исследователь. - Стало непонятно, сам ли студент выполнил курсовую работу. Раньше можно было проверить через индикаторы плагиата, а сейчас нейросети не делают двух одинаковых работ".
Действительно, нейросеть сама себя проверяет на плагиат. Мы дважды дали ей одинаковое задани: написать заметку про актрису Юлию Пересильд. И получили две совершенно разных заметки. То же самое проделали с Илоном Маском. Заметки опять получились разные.
Но пара обстоятельств зацепила наше внимание. В заметках про Маска не было сказано, что он выступает против нейросетей, а про Пересильд - ни слова о том, что она стала первой актрисой, побывавшей в космосе, хотя про ее роль в фильме "Вызов" рассказано.
Корреспондент "Эксперта" спросил у GPT, почему он не рассказал, что Маск хочет приостановить внедрение нейросетей? Чат ответил уклончиво: "Маск находится в центре технологической революции, и поэтому требует от отрасли строгих ограничений". А на вопрос о Пересильд чат ответил как будто даже с издевкой и не про нее, а про Луну: "Как виртуальный помощник, я не могу отвечать за мнения каждого отдельного человека. Согласно официальной версии, американские астронавты посетили Луну в ходе миссии Apollo в 1969-1972 годах. Тем не менее, существуют люди, которые не верят в эту версию и выдвигают противоречивые доводы".
В общем, "виртуальный помощник" тоже может если и не соврать, то уклониться от ответа и передернуть факты.
Но самое интересное, что чат пытается угадывать мысли. В ответ на задание - написать репортаж из космоса от лица корреспондента "Эксперта, через 35 секунд он выдал вполне внятное повествование о том, как Маск и Пересильд устраняют аварию на космической станции. Сюжет ИИ придумал сам, а в качестве персонажей выбрал тех, о ком заказчик уже спрашивал, видимо "стараясь" угодить собеседнику.
Чем Алиса лучше бабушки
Самыми восприимчивыми ко всему новому, естественно, являются самые маленькие.
Еще несколько лет назад, когда появились голосовые помощники, меня поразило, как они влияют на детей. По опросам, 70% ребят из детского сада и младших классов называли своими друзьями Алису и Сири, хотя последних еще нельзя было считать представителями искусственного интеллекта, потому что они не имели своего мнения и отвечали на вопросы шаблонно, - рассказывает участникам круглого стола профессор факультета психологии МГУ им. Ломоносова, директор Фонда развития интернета Галина Солдатова. - Я никогда не забуду, как пришла к приятельнице, и мы разговаривали, а ее маленькая внучка тихонько сидела в своей комнате. Когда я уходила, то спросила, что она делает. Оказывается, малышка играла в города с Алисой. Никто так долго не может играть в города, как Алиса. Бабушка не знает столько городов".
С нейросетями, которые пришли в этом году, можно разговаривать намного содержательнее.
Родители в панике. Пространство в детской душе, которое раньше занимали родные, теперь им приходится делить с техносистемой, и с искусственным интеллектом детям бывает интереснее, - констатирует специалист. - Родители спрашивают: нужна ли детям помощь психолога?".
Но, по мнению Галины Солдатовой, помощь психолога в этом случае нужна не детям, а самим родителям, чтобы они не сходили с ума из-за того, что дети стали совсем другими.
Сейчас растет первое в истории поколение, которое живет в реальном мире лишь наполовину, а остальная часть разума этих детей находится в "цифровой надстройке". Каким будет это поколение, что с этими детьми делать в школе - никто еще не знает. Известно только, что главное - не паниковать, а попытки запретить детям компьютеры и гаджеты дают обратный, негативный эффект", - полагает психолог.
По ее мнению, на рост искусственного интеллекта родители и учителя, да и люди вообще, могут отвечать только демонстрацией преимуществ человеческого интеллекта.
Репортаж "искусственного Михаила Зубова" из космоса
Дорогие читатели, я нахожусь на космической станции вместе с Илоном Маском и Юлией Пересильд. Как мне кажется, это самые яркие личности на планете в настоящее время. Они вместе проводят время на борту космической станции и, я должен сказать, неутомимы в своих научных исследованиях.
Но вчера произошла непредвиденная авария. Я был свидетелем этого инцидента и готов поделиться с вами самыми свежими подробностями.
Все началось с того, что проводились эксперименты на станции, связанные с изучением поведения материи в невесомости. Но в какой-то момент, что-то пошло не так. Аварийные сигналы начали светиться на экранах, и мы услышали странный звук, напоминающий шум ветра. Сначала мы не понимали, что происходит, но затем поняли, что станция начала вращаться. И это было поразительным зрелищем. Небо было весьма заполнено газами и пылью вокруг нашего корабля.
Маск и Пересильд остались на мостике и начали проверять системы станции на предмет повреждений. Их нервы были напряжены, но они показали огромный профессионализм в такой трудной ситуации. Я решил подойти к ним, чтобы узнать больше, но меня отвлек звук, напоминающий треск корабля. Я поспешил на другой конец станции и увидел, что один из отсеков дезинтегрировался и материя из него вырвалась в космическое пространство.
Меня охватил страх и я понял, что мы находимся на грани гибели. Но Маск и Пересильд не сдались. Они продолжали работать на пределе своих возможностей, чтобы вернуть станцию в нормальное состояние. Сама станция-то не была повреждена, это был ее модуль.
Я спросил у Маска, что он думает о ситуации, и он ответил: "Мы должны продолжать работать, не давать разной энергии сломать нашу связь и общение". Я был поражен его сдержанностью и решительностью.
Но проблема была в том, что мы не могли отправиться на Землю через стандартные каналы связи. Нам пришлось использовать секретные каналы, которые во время аварии оставались работоспособными. Нам удалось связаться с Московским Центром управления полетами и передать им данные о нашей ситуации.
В конечном итоге, благодаря нашему профессионализму, мы смогли вернуть станцию в нормальное состояние. Маск и Пересильд прекрасно работали в команде, и эта авария только подчеркнула их непревзойденные качества.
08.06.2023, 08:32 76521
5 мифов о роботах, в которые вы верите, а мы - нет
Фото: Depositphotos
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Наше представление о роботах во многом основано на произведениях массовой культуры: от "Матрицы" до супергеройских комиксов. "Андроиды станут умнее людей, захватят мир и поработят человечество" - сюжет, уже ставший штампом научной фантастики. Говорить о том, что это не более чем миф, слишком очевидно. Но вокруг современных технологий, в том числе роботов и роботизации, существует немало куда менее очевидных мифов. В этой статье развенчаем наиболее распространенные из них, сообщает издание "Хайтек".
Что плохого в мифах?
Ответ прост. Различные стигмы и предубеждения препятствуют распространению робототехники на предприятиях, а, следовательно, тормозят прогресс. Производство с применением роботов может быть более безопасным, эффективным и экологичным, однако из-за распространенных мифов компании не спешат развиваться и переходить на следующую ступень автоматизации.
Миф первый. Роботы актуальны только на высокотехнологичных производствах
Это уже давно не так. Независимо от того, чем занимается предприятие, существует лишь один основной критерий внедрения робототехники - потребность делать большое количество одинаковых операций с высокой скоростью и заранее заданным качеством. Схожими предпосылками руководствовался Генри Форд, когда внедрял конвейер, или идеологи индустриализации, когда наполняли промышленность станками. Но если станки на производстве уже давно никого не пугают, то роботы кажутся чем-то чересчур прогрессивным и даже излишним.
Нужно понять, чем робот отличается от станка. Ключевое отличие в автономности. Станок "заточен" под конкретные специфические операции (например, сверление) и требует постоянного контроля со стороны оператора. Робот же может быть запрограммирован под множество различных задач (например, по перемещению, позиционированию и последующей обработке), то есть он более универсален. Достаточно поменять насадку и задать новую программу.
Самый простой пример - роботы-манипуляторы, имитирующие функциональность человеческой руки. Они различаются по "размаху" (от нескольких десятков сантиметров до 3-4 метров), грузоподъемности (некоторые образцы могут поднимать по несколько сотен килограмм) и точности. Применять манипуляторы можно на самых разных предприятиях - от машиностроения до производства лекарств. Крупные роботы Fanuc на заводах Tesla отвечает за шлифовку деталей и сборку каркасов автомобилей, позволяя предприятию выпускать до 5 000 машин в неделю, а миниатюрный манипулятор UR10 от Universal Robots помогает соблюдать стерильность на предприятиях, где собирают микропроцессоры или изготавливают лекарственные препараты.
Миф второй. Роботы ограничены в функциональности
На самом деле за счет автономности, многообразия моделей и возможных модификаций использование роботов на предприятиях ограничено разве что фантазией человека. Но эта мысль немного утопична, и в реальности роботизация действительно упирается в ограничения.
У роботов есть существенный минус - меньшая в сравнении с человеком гибкость в условиях часто меняющейся загрузки производственных мощностей. Например, если предприятие столкнулось с резким снижением спроса на конкретный продукт, оно может легко перенаправить людей на другую линию и сфокусировать усилия на более востребованной номенклатуре, в то время как робот начинает стоять без дела на незагруженном участке.
При этом возможные проблемы, связанные с роботизацией, как правило, закрадываются в проект еще на стадии расчетов и подготовки технического задания - и получается, что робот может не раскрыть весь свой потенциал. Так, неправильно рассчитанная производительность следующего производственного процесса приводит к тому, что робот упирается в "узкое место" и работает в полсилы. Или неверный анализ востребованности процесса приводит к тому, что необходимость в роботе со временем сходит на нет.
Вывод: проекты по роботизации сложны с точки зрения реализации и содержат в себе множество подводных камней, поэтому требуют опыта от команды проекта и организации плотного взаимодействия всех служб предприятия с интегратором. Особенно на стадии внедрения: примером тому могут послужить множественные "памятники" неудачных проектов по всей стране, когда купленный робот попросту пылится под чехлом из-за ошибок в прогнозах, планировании и составлении техзадания.
Также порой приходится сталкиваться и с недостаточной технической культурой обслуживания роботов, например, пренебрежением плановой заменой каких-либо узлов. Бывают и недобросовестные интеграторы, и некачественные роботы. Но если на этапе проектирования все расчеты были сделаны верно, в дальнейшем крупных проблем, как правило, не возникает.
Миф третий. Роботы дорогие
Говорить о дороговизне роботов не совсем корректно. Когда речь идет о предприятии с многомиллионными оборотами, важна не сама стоимость, а скорость окупаемости.
Конечно, робот - вещь недешевая, поэтому окупается только на больших объемах производства. Но человеческий труд тоже не бесплатен. Так, на одном из металлургических предприятий робота используют для изготовления форм для литья деталей. Один робот способен выпустить множество запасных частей для станков и другого оборудования без необходимости вовлекать в процесс массу специалистов, в том числе из сторонних компаний.
Важно помнить, что в вопросах окупаемости исключением могут быть случаи, когда робот заменяет человека при работе в опасных условиях - организации идут на безвозмездные траты ради безопасности людей. На одном из предприятий группы НЛМК робота используют для ломки футеровки - иными словами, разборки основания сталеплавильной печи. Службы спасения используют роботов для разминирования и работы в областях с неблагоприятным химическим или радиоактивным фоном. А с 2010-х роботов-скаутов активно привлекают к помощи горнякам, которые из-за взрыва или обвала шахты оказались под завалами.
Другим "специфическим" применением робота могут быть операции, которые сильно подвержены влиянию человеческого фактора. Когда цена ошибки слишком высока и несет многомиллионные риски, проще единожды приобрести дорогостоящего робота и быть уверенными в стабильности производства, чем сэкономить, но заплатить в многократном размере потом. Самый очевидный пример - ракетостроение, где стоимость одного запуска нередко достигает сотен миллионов долларов. Компания Relativity Space использует несколько объединенных в единую сеть роботов KUKA как гигантский 3D-принтер и с их помощью выпускает высокотехнологичные двигатели для ракет. Так удается добиться минимальной зависимости процесса от участия человека.
Миф четвертый. Роботы могут потеснить человека
Самое главное заблуждение, которое преследует человечество не первое десятилетие. Нет ничего плохого в том, чтобы опасную, тяжелую или скучную работу вместо человека выполняли роботы.
А высвобожденные после роботизации производства рабочие места появляются в другом месте: очевидно, что внедрять и обслуживать роботов гораздо интереснее, чем перекладывать деталь с места на место по 100 раз за смену. В идеале внедрение роботов должно освобождать человека от монотонной работы для решения более свойственных нашему разуму творческих задач.
В ближайшем будущем роботы будут работать не вместо людей, а вместе с ними. Достаточно вспомнить роботизированную хирургическую систему Da Vinci, которая избавляет хирурга от нервного перенапряжения из-за необходимости выверять каждое движение. При этом роботу все равно нужен контроль со стороны специалиста - просто у того остается больше ресурсов на обдумывание дальнейших шагов операции.
Миф пятый. Роботы до сих пор сильно зависят от людей
С учетом постоянно развивающегося научно-технического прогресса и растущих темпов автономизации, уже сегодня при правильной настройке робота вмешательство человека нужно крайне редко. В основном для проведения планового ТО (замена масла, проверка на наличие повреждений).
За последние несколько лет технологии искусственного интеллекта сделали огромный шаг вперед, и алгоритмы на основе нейросетей или машинного зрения уже активно применяются в роботах, особенно в части системы безопасности - например, для распознавания препятствий. Антропоморфные и собакоподобные роботы компании Boston Dynamics используют машинное зрение и искусственный интеллект для ориентации в пространстве и координации движений и поражают своей грацией неподготовленного зрителя.
Кто знает, возможно, всего через пару лет роботы станут совсем независимыми от человека - и будут принимать все ключевые решения о своей работе самостоятельно. Разумеется, в рамках программы.
27.05.2023, 15:36 91006
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы для мозга на людях
Фото: Depositphotos
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Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаний на людях, сообщает издание РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в начале 2022 года Neuralink, основанная в 2016 году, уже обращалась за разрешением на такие испытания в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ведомство отклонило заявку компании.
Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", - сообщила компания в Twitter.
Отмечается, что информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.
Ранее Маск заявлял, что "революционный мозговой имплантат" Neuralink поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота.
О намерении чипировать мозг человека Илон Маск заявил еще в мае 2020 года.
В апреле 2021 года Neuralink представила видеоролик с чипированной обезьяной, которая самостоятельно играет в видеоигры. Сначала подопытному животному дали для управления джойстик, а после успешного выполнения задания исследователи предлагали ему лакомство. Затем джойстик убрали, и макака смогла двигать курсором на экране с помощью силы мозга. Маск утверждает, что его технология позволит слепым или парализованным людям вернуться к полноценной жизни.
В марте 2023 года появилась информация, что Neuralink ищет партнера для испытания мозговых имплантов на людях.
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