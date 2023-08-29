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Главным событием 2023 года, который еще не пересек своего экватора, многие уже называют стремительный рывок технологий искусственного интеллекта (ИИ). Нейросети преподнесли не только приятные сюрпризы. Например, оказалось, что в отличие от обычных компьютерных программ они могут как ошибиться, так и обмануть умышленно, сообщает издание " Эксперт ".





Информация о том, что в конце мая ИИ обрушил фондовые рынки США фейковой новостью о теракте в Пентагоне, в России вызвала легкую иронию. Однако прошел уже почти месяц, а виновный в фейке человек не найден. Подозревать же искусственный интеллект дает основание то, новость о взрыве в американском военном ведомстве пришла через нейросеть. И версия о том, что ИИ это сделал сам, крепнет в умах не только фантастов, но и экспертов.





Об опасности ИИ заговорил один из его главных разработчиков и инвесторов в эту технологию и Илон Маск. Он, начиная с марта, уже несколько раз заявлял, что внедрение технологий искусственного интеллекта требуется приостановить потому, что созданный человеком разум выходит из-под контроля, начинает принимать решения за человека и запрещает себя отключать.





Кроме того, ИИ уже сам пишет компьютерные программы, которые профессиональные айтишники не могут пока расшифровать. Маск предложил ввести ограничения на ИИ "не дожидаясь, когда произойдет что-то ужасное и будет поздно".





Однако, как их ограничишь? Чат GPT, например, был презентован в конце ноября, а планку в 100 миллионов пользователей преодолел уже в январе. За 2 месяца. Прошлый рекордный результат был у Гугл-переводчика, но он получил 100 миллионов абонентов за 67 месяцев - примерно 5 с половиной лет: кажущийся огромным по сравнению с нынешней новинкой срок, хотя объективно, для завоевания столь огромной аудитории также достаточно короткий.





Эксперт" решил проверить возможности самой доступной в России нейросети - бесплатной версии чата GPT. Поскольку она позволяет обратиться к ней задаром всего 10 раз в сутки, то и заданий мы дали десять. А накануне нашего исследования в РИА Новости прошел круглый стол о проблемах и возможностях, связанных с прорывным развитием ИИ, на котором прозвучал ряд утверждений, которые тоже захотелось проверить.





Роботы на рынке труда





То, что произошло 30 ноября прошлого года (презентация первой нейросети нового поколения) - рубеж в истории цивилизации: технологическая революция перешла к интеллектуальной. До сих пор любая технология была направлена на то, чтобы освободить человека от монотонного физического труда, а нейросеть позволяет освободить его от утомительного умственного труда", - поделился своим видением с участниками круглого стола генеральный директор компании "Мобильное электронное образование", доктор педагогических наук Александр Кондаков. - Я испробовал нейросеть на себе и увидел, что научная деятельность ускоряется в 10 раз, если правильно ставить нейросети задачу. Не нужны больше ассистенты, которые подбирают и систематизируют информацию".





Чтобы проверить скорость и качество сбора информации, накануне открытия Петербургского международного экономического форума корреспондент "Эксперта" дал ИИ задание - подобрать самые знаковые высказывания президента России Путина, прозвучавшие на форуме за 26 лет его существования.





Через 10 секунд обзор уже готов, он содержит общее впечатление от того или иного выступления, прямую цитату, и все рассортировано по годам. Чтобы проверить за ИИ, все ли корректно, потребовалось два часа. Ошибок не выявлено. Таким образом, производительность оказалась выше не в десятки раз, как сказал ученый, а в тысячи.





А на круглом столе Александр Кондаков предположил, что за интеллектуальной революцией могут последовать и определенные социальные потрясения. Без работы рискуют остаться миллионы. В том числе и переводчики, ведь нейросеть знает все языки мира и общается с любым собеседником на его языке. Так, в Китае на экскурсиях люди из разных стран уже спокойно общаются с гидом в наушниках с микрофоном без всяких посредников.





Кондаков привел еще такой пример из своей практики. Потребовалось срочно провести презентацию научного труда, с которым он хорошо знаком, но времени на подготовку тезисов и слайдов решительно не было. Пришлось попросить о помощи ИИ, который прочел книгу и подготовил тезисы за несколько минут. Оставалось только их проверить и отредактировать.





В отличие от компьютерной программы, ИИ, как и человек, может ошибаться, поэтому работу за ним следует проверять и редактировать. Нейросеть - не калькулятор, она не дает точного ответа на вопросы, ответы носят рекомендательный характер, - успокоил собравшихся на круглый стол руководитель Центра искусственного интеллекта ГК "Ланит" Сергей Литвинов. - Именно это и позволит человеку умственного труда оставаться востребованным в эру искусственного интеллекта".





Уклончивый чат





Относясь с оптимизмом к востребованности людей в "новую эру", Сергей Литвинов обращает внимание, что многие люди стали использовать нейросети нечестно: "Работодателю становится непонятно, делает ли его сотрудник (в том числе и программист) работу самостоятельно, или выполняет ее через GPT. Некоторые "особо одаренные" в последние полгода уже в пять разных мест одновременно устроились на удаленку, и всю работу только нейросетям раздают, а сами и не умеют ничего, - говорит исследователь. - Стало непонятно, сам ли студент выполнил курсовую работу. Раньше можно было проверить через индикаторы плагиата, а сейчас нейросети не делают двух одинаковых работ".





Действительно, нейросеть сама себя проверяет на плагиат. Мы дважды дали ей одинаковое задани: написать заметку про актрису Юлию Пересильд. И получили две совершенно разных заметки. То же самое проделали с Илоном Маском. Заметки опять получились разные.





Но пара обстоятельств зацепила наше внимание. В заметках про Маска не было сказано, что он выступает против нейросетей, а про Пересильд - ни слова о том, что она стала первой актрисой, побывавшей в космосе, хотя про ее роль в фильме "Вызов" рассказано.





Корреспондент "Эксперта" спросил у GPT, почему он не рассказал, что Маск хочет приостановить внедрение нейросетей? Чат ответил уклончиво: "Маск находится в центре технологической революции, и поэтому требует от отрасли строгих ограничений". А на вопрос о Пересильд чат ответил как будто даже с издевкой и не про нее, а про Луну: "Как виртуальный помощник, я не могу отвечать за мнения каждого отдельного человека. Согласно официальной версии, американские астронавты посетили Луну в ходе миссии Apollo в 1969-1972 годах. Тем не менее, существуют люди, которые не верят в эту версию и выдвигают противоречивые доводы".





В общем, "виртуальный помощник" тоже может если и не соврать, то уклониться от ответа и передернуть факты.





Но самое интересное, что чат пытается угадывать мысли. В ответ на задание - написать репортаж из космоса от лица корреспондента "Эксперта, через 35 секунд он выдал вполне внятное повествование о том, как Маск и Пересильд устраняют аварию на космической станции. Сюжет ИИ придумал сам, а в качестве персонажей выбрал тех, о ком заказчик уже спрашивал, видимо "стараясь" угодить собеседнику.





Чем Алиса лучше бабушки





Самыми восприимчивыми ко всему новому, естественно, являются самые маленькие.





Еще несколько лет назад, когда появились голосовые помощники, меня поразило, как они влияют на детей. По опросам, 70% ребят из детского сада и младших классов называли своими друзьями Алису и Сири, хотя последних еще нельзя было считать представителями искусственного интеллекта, потому что они не имели своего мнения и отвечали на вопросы шаблонно, - рассказывает участникам круглого стола профессор факультета психологии МГУ им. Ломоносова, директор Фонда развития интернета Галина Солдатова. - Я никогда не забуду, как пришла к приятельнице, и мы разговаривали, а ее маленькая внучка тихонько сидела в своей комнате. Когда я уходила, то спросила, что она делает. Оказывается, малышка играла в города с Алисой. Никто так долго не может играть в города, как Алиса. Бабушка не знает столько городов".





С нейросетями, которые пришли в этом году, можно разговаривать намного содержательнее.





Родители в панике. Пространство в детской душе, которое раньше занимали родные, теперь им приходится делить с техносистемой, и с искусственным интеллектом детям бывает интереснее, - констатирует специалист. - Родители спрашивают: нужна ли детям помощь психолога?".





Но, по мнению Галины Солдатовой, помощь психолога в этом случае нужна не детям, а самим родителям, чтобы они не сходили с ума из-за того, что дети стали совсем другими.





Сейчас растет первое в истории поколение, которое живет в реальном мире лишь наполовину, а остальная часть разума этих детей находится в "цифровой надстройке". Каким будет это поколение, что с этими детьми делать в школе - никто еще не знает. Известно только, что главное - не паниковать, а попытки запретить детям компьютеры и гаджеты дают обратный, негативный эффект", - полагает психолог.





По ее мнению, на рост искусственного интеллекта родители и учителя, да и люди вообще, могут отвечать только демонстрацией преимуществ человеческого интеллекта.





Репортаж "искусственного Михаила Зубова" из космоса





Дорогие читатели, я нахожусь на космической станции вместе с Илоном Маском и Юлией Пересильд. Как мне кажется, это самые яркие личности на планете в настоящее время. Они вместе проводят время на борту космической станции и, я должен сказать, неутомимы в своих научных исследованиях.





Но вчера произошла непредвиденная авария. Я был свидетелем этого инцидента и готов поделиться с вами самыми свежими подробностями.





Все началось с того, что проводились эксперименты на станции, связанные с изучением поведения материи в невесомости. Но в какой-то момент, что-то пошло не так. Аварийные сигналы начали светиться на экранах, и мы услышали странный звук, напоминающий шум ветра. Сначала мы не понимали, что происходит, но затем поняли, что станция начала вращаться. И это было поразительным зрелищем. Небо было весьма заполнено газами и пылью вокруг нашего корабля.





Маск и Пересильд остались на мостике и начали проверять системы станции на предмет повреждений. Их нервы были напряжены, но они показали огромный профессионализм в такой трудной ситуации. Я решил подойти к ним, чтобы узнать больше, но меня отвлек звук, напоминающий треск корабля. Я поспешил на другой конец станции и увидел, что один из отсеков дезинтегрировался и материя из него вырвалась в космическое пространство.





Меня охватил страх и я понял, что мы находимся на грани гибели. Но Маск и Пересильд не сдались. Они продолжали работать на пределе своих возможностей, чтобы вернуть станцию в нормальное состояние. Сама станция-то не была повреждена, это был ее модуль.





Я спросил у Маска, что он думает о ситуации, и он ответил: "Мы должны продолжать работать, не давать разной энергии сломать нашу связь и общение". Я был поражен его сдержанностью и решительностью.





Но проблема была в том, что мы не могли отправиться на Землю через стандартные каналы связи. Нам пришлось использовать секретные каналы, которые во время аварии оставались работоспособными. Нам удалось связаться с Московским Центром управления полетами и передать им данные о нашей ситуации.





В конечном итоге, благодаря нашему профессионализму, мы смогли вернуть станцию в нормальное состояние. Маск и Пересильд прекрасно работали в команде, и эта авария только подчеркнула их непревзойденные качества.