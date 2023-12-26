Казахстанские студенты победили в международном конкурсе Huawei ICT Competition

Фото: Huawei

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Студенты из Казахстана стали лучшими среди 20 национальных команд из 11 стран Ближнего Востока и Центральной Азии





Две команды казахстанских студентов завоевали призовые места в региональном финале конкурса Huawei ICT Competition стран Ближнего Востока и Центральной Азии, который прошел с 19 по 21 декабря 2023 года в Королевстве Бахрейн. Участниками программы стало свыше 27 500 студентов из более чем 600 университетов по всему региону.





Обе команды Казахстана взошли на пьедестал почета, завоевав Гран-при в направлении Computing Track и 1-е место в Cloud Track. Лучшими студентами в направлении Computing Track стали Утебай Оралбай, студент Yessenov University, Сарсенбай Даниял, студент KBTU, и Жиляков Николай, студент Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. Команду победителей направления Cloud Track представляли Бегайдарова Аида и Молдахметов Дидар из КазНУ имени аль-Фараби, а также Жанел Гаухар из КБТУ.





Студенты принимали участие в практическом конкурсе, который включал в себя сетевые, облачные и вычислительные треки. На конкурсе были проверены теоретические знания студентов и практические навыки работы с ИКТ, а также их способность работать в команде.





Huawei





ИКТ-таланты составляют важнейшую основу цифровой экономики Ближнего Востока и Центральной Азии. Компания Huawei стремится предоставить студентам платформу для получения знаний, здоровой конкуренции и обмена инновационными идеями, уделяя особое внимание укреплению их эрудиции в сфере ИКТ и практических навыков. Конкурс Huawei ICT Competition подчеркивает нашу приверженность воспитанию молодых умов во всем регионе, являясь при этом координационной платформой, объединяющей дальновидных государственных лидеров, научные круги и студентов-энтузиастов", - отметил Ван Шунли, вице-президент Huawei стран Ближнего Востока и Центральной Азии.





В этом году конкурс был отмечен самым высоким числом участников за всю историю проекта. В региональном финале конкурса Huawei приняли участие 20 команд из 11 стран Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Казахстан, Ирак, Оман, Саудовскую Аравию, Пакистан, Иорданию, Ливан, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, с возможностью прохождения в случае победы в глобальный финал, который состоится в мае 2024 года в Китае.





Конкурс Huawei ICT Competition нацелен на сотрудничество с ЮНЕСКО, государственными органами, колледжами и университетами Ближнего Востока и Центральной Азии в целях выявления, поддержки и развития будущих лидеров в области ИКТ. Программа направлена на преодоление разрыва между университетом и рабочим местом, тем самым расширяя возможности трудоустройства ИКТ-студентов в будущем посредством получения знаний о последних разработках в сфере ИКТ и международных тенденциях, а также практических тренингах по повышению квалификации в ультрасовременных лабораториях, научно-исследовательских центрах и других объектах Huawei.





О компании Huawei





Компания Huawei, основанная в 1987 году, является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. У нас более 207 000 сотрудников, и мы работаем в более чем 170 странах и регионах, обслуживая более трех миллиардов человек по всему миру.





Наше видение и миссия заключается в том, чтобы привнести цифровые технологии в каждого человека, дом и организацию для создания полностью взаимосвязанного, интеллектуального мира. С этой целью мы будем способствовать повсеместному подключению и равному доступу к сетям; внедрять облако и искусственный интеллект во все четыре уголка земли, чтобы обеспечить превосходную вычислительную мощность там, где вам это нужно, когда вам это нужно; создавать цифровые платформы, которые помогут всем отраслям промышленности и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; переопределять пользовательский опыт с помощью искусственного интеллекта, делая его более персонализированным для людей во всех аспектах их жизни, будь то дома, в офисе или в дороге.