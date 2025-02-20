19.02.2025, 11:39 3436

Китайская компания Unitree создает роботов-помощников для повседневной жизни

Китайская компания Unitree создает роботов-помощников для повседневной жизни
Фото: Танцовщица на новогоднем гала-концерте взаимодействует за кулисами с человекоподобным роботом H1 компании Unitree. Источник изображения: официальный сайт компании Unitree
На новогоднем гала-концерте на телеканале CCTV 2025 года настоящий фурор в интернете произвели 16 гуманоидных роботов H1 компании Unitree. Одетые в традиционные цветастые ватники, они безупречно исполнили сложный танец янгэ с платками в руках. Творческий номер "ЯнБOT", объединивший народные традиции и передовые технологии, стал ярким символом стремительного развития робототехнической отрасли Китая, сообщает газета "Жэньминь жибао".

Это представление наглядно продемонстрировало технологический потенциал китайской компании Unitree. С момента основания в 2016 году предприятие сделало ставку на технологию электропривода и принцип "высокая эффективность при низкой себестоимости". Менее чем за десятилетие это позволило ей проложить собственный путь в робототехнике, последовательно приближаясь к главной цели - сделать роботов доступными помощниками в каждом доме.

Секрет успеха" роботов H1 на новогоднем концерте заключается в технологии искусственного интеллекта, управляющей движениями всего механизма, и системе панорамного объемного зрения с обзором 360 градусов, которая обеспечивает точную ориентацию в пространстве. Благодаря алгоритмам ИИ роботы способны "слышать" и понимать музыку, синхронизируя с ней свои движения в реальном времени.


За этими технологическими прорывами стоят годы упорной работы Unitree в областях ИИ и систем управления движениями. В сфере электроприводов и конструкторских решений компания отказалась от традиционной гидравлики в пользу собственной разработки - высокоэффективных прямых приводов. Применение алгоритма быстрой компенсации крутящего момента при разматывании обеспечило высокоточный контроль усилий при снижении затрат более чем на 80%. В области динамической стабилизации сервоприводы робота H1 в сочетании с технологиями обучения с подкреплением и алгоритмами координации многоагентных систем позволили значительно повысить точность движений.

Техническое описание выступления человекоподобного робота H1 на новогоднем гала-концерте. Источник изображения: официальный сайт компании Unitree

Важно отметить, что более 90% ключевых компонентов Unitree - двигатели, редукторы, контроллеры, датчики положения и лидары - производятся в Китае.

Роботы в программе "ЯнБОТ" разрушили стереотип о "механистичности" человекоподобных роботов", - отмечает Тан Шуюань, заместитель директора Центра исследований цифровой коммерции Шанхайского института Шаньда.


По его словам, за этим стоит качественный скачок в управлении движениями, прорыв в групповом взаимодействии роботов и существенное улучшение систем технического зрения. Эти достижения свидетельствуют о том, что Китай вошел в число мировых лидеров в области гуманоидной робототехники.

Эволюция продуктовой линейки Unitree прошла путь от четвероногих к человекоподобным роботам.

На первом этапе компания осваивала гражданский сектор через разработку четвероногих роботов.

В 2017 году Unitree представила первый четвероногий робот Laikago с модульной конструкцией, обеспечивающей быструю итерацию. Промышленный робот B2, выпущенный в 2023 году, может нести статическую нагрузку до 120 кг и работать без подзарядки 4-6 часов. Сегодня роботы-гуманоиды компании используются в образовании, инспекциях, спасательных работах и других областях. Общий объем продаж превысил 10 тыс. единиц, а доля мирового рынка достигла 60%.

В одной из начальных школ города Чжэньцзян провинции Цзянсу (Восточный Китай) волонтер из Университета Цзянсу демонстрирует ученикам функционал робота-собаки. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ши Юйчэн

Второй этап был посвящен разработке человекоподобных роботов и созданию стандартов массового производства.

В августе 2023 года компания дебютировала полноразмерного гуманоидного робота H1, способного бегать со скоростью до 3,3 м в секунду и выполнять сложные акробатические элементы, включая сальто назад. Благодаря алгоритмам обучения с подкреплением робот поддерживает динамическое равновесие и уже применяется для погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном заводе NIO.

В мае 2024 года был выпущен человекоподобный робот G1 стоимостью всего 99 тыс.юаней (около 13,55 тыс. долл. США), оснащенный манипулятором с тремя пальцами и системой контроля силы захвата предметов. Это сделало внедрение роботов-гуманоидов в различные отрасли более доступным.

Третий этап связан с развитием экосистемы открытого программного обеспечения и снижением входных барьеров в отрасль.

В 2024 году предприятие открыло доступ к своей библиотеке алгоритмов обучения с подкреплением, что привлекло более 10 тысяч разработчиков со всего мира. Был опубликован полный комплект средств разработки RL - от обучения и симуляции до работы с реальными роботами, что существенно снизило затраты разработчиков. Также были представлены инструменты сбора данных и обучающие наборы данных для гуманоидных роботов.

Благодаря технологическим прорывам, формированию экосистемы и инновационным сценариям применения Unitree не только добилась впечатляющего роста, но и способствовала качественному развитию всей робототехнической отрасли Китая.

Сегодня компания реализует трехкомпонентную стратегию: локализация производства ключевых компонентов, глубокая интеграция всей производственной цепочки и привлечение капитала при государственной поддержке. Это способствует развитию инноваций в китайской робототехнической отрасли, созданию независимой экосистемы и повышению глобальной конкурентоспособности.

Опыт Unitree отражает три основных тренда развития китайской робототехники, таких как переход от "ценового преимущества" к "технологическому лидерству", от "единичных применений" к "системным решениям", от "замены инструментов" к "созданию новой ценности".

В глобальном масштабе роботы формируют новую экономическую реальность. От исследовательских лабораторий до производственных линий, от промышленного применения до использования в быту - китайские робототехнические компании во главе с Unitree пишут новую страницу в истории "умного производства" в мировой технологической революции. Их успех основан на инновационных технологиях, эффективной производственной кооперации и постоянном расширении сфер применения роботов.

Автор: Ян Цзюньфэн
 
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новости по теме

27.01.2025, 17:25 26771

Что такое нейросеть DeepSeek: чат-бот с опцией поиска в интернете

Разработчики утверждают, что чат-бот на базе модели способен конкурировать с ChatGPT
Что такое нейросеть DeepSeek: чат-бот с опцией поиска в интернете
Фото: Depositphotos
Чат-бот китайской компании DeepSeek предлагает поиск данных в интернете без специальной подписки, сообщает РБК.

В ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek открыла доступ к большой языковой модели DeepSeek V3. Разработчики утверждают, что чат-бот на базе модели способен конкурировать с ChatGPT, а основатели компании и вовсе нацелились на создание "сверхразумного" ИИ.

Что такое DeepSeek V3

DeepSeek V3 - это большая языковая модель с открытым исходным кодом, которая содержит 671 млрд параметров и обучена на 14,8 трлн токенов. Она способна анализировать тексты, делать переводы и писать эссе, а также создавать код.

Особенности модели кроются в ее архитектуре и методах обучения.

Она использует:

  • архитектуру Multi-token Prediction. Это позволяет модели предсказывать несколько слов вместо одного, анализируя одновременно разные части предложения. Такой метод повышает точность работы модели и ее производительность;
  • mixture of Experts. Эта архитектура использует несколько специализированных и заранее обученных нейросетей-"экспертов" для анализа различных входных данных. Это позволяет ускорить обучение и повысить эффективность ИИ. DeepSeek V3 работает с 256 такими нейросетями, из которых восемь активируются для обработки каждого токена;
  • технологию Multi-head Latent Attention - механизм внимания, который обычно используется в больших языковых моделях и помогает им идентифицировать наиболее важные части предложения. MLA позволяет извлекать ключевые детали из фрагмента текста несколько раз, а не только один. Это означает, что ИИ с меньшей вероятностью упустит важную информацию.

Благодаря этим особенностям модель потребовала всего 2,788 млн часов или два месяца работы графических процессоров Nvidia H800 для обучения. Затраты на него составили $5,5 млн. Для сравнения - OpenAI потратила на обучение GPT $78 млн.

Разработчики утверждают, что в тестах нейросеть превзошла GPT-4о от OpenAI, Llama 3 от Meta и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic в задачах программирования и обработки текста.

Главная особенность новой модели - это полностью открытый код, который позволяет разработчикам не только использовать технологию для коммерческих целей, но и адаптировать ее для решения различных задач в сфере искусственного интеллекта.

Возможности DeepSeek V3

Модель предлагает контекстное окно в 128 тыс. токенов, как и GPT-4o, что позволяет ей анализировать до 300 страниц текста.

Она способна:

  • генерировать тексты разных объемов и в разных жанрах;
  • искать информацию в интернете;
  • расшифровывать диаграммы и объяснять картинки;
  • писать код, корректно форматировать его и решать сложные задачи по программированию на языках C++, Go, Java, JavaScript, Python и Rust. Модель успешно интегрируется с редакторами кода;
  • рассуждать подобно GPT-o1 и o1-mini в режиме DeepThink.

DeepSeek V3 предлагает мультиязычность высокого уровня, а ее глубокое понимание китайского и английского позволяет работать с текстами без потери качества переводенного текста и смысла. Модель также поддерживает русский язык.

Минус нейросети в том, что пока она не позволяет анализировать материалы по ссылкам, а поддерживает только загрузки или выдержки из текстов.

Как пользоваться DeepSeek V3

DeepSeek предлагает несколько вариантов доступа, в том числе через открытые модели на Hugging Face, бесплатную версию на собственном сайте с контекстным окном до 32 тыс. токенов, API для коммерческого использования, локальное развертывание и мобильные приложения для iOS и Android. При выходе DeepSeek-R1 пользователям было доступно 50 бесплатных запросов в день, сейчас ограничения на сайте не указаны.

Как воспользоваться бесплатной версией на сайте

Пользователи могут получить доступ к DeepSeek V3 через сайт.

Для этого нужно:

  • перейти на сайт DeepSeek, нажать Start Now;
  • пройти регистрацию;
  • откроется диалоговое окно с чат-ботом. В нем, помимо обычного ответа, можно выбрать опцию DeepThink для рассуждений или Search для поиска данных в Интернете. Также для анализа можно прикрепить до 50 файлов разного формата размером до 100 МБ каждый.

Как воспользоваться мобильным приложением

В декабре 2024 года DeepSeek выпустила бесплатное мобильное приложение для своего чат-бота. Оно доступно в российских магазинах App Store и Google Play. Также приложение можно скачать с сайта разработчиков, выбрав Get DeepSeek App и просканировав QR-код.

После установки и открытия приложения нужно нажать Agree, чтобы согласиться с условиями его использования, пройти регистрацию, после чего появится диалоговое окно с чат-ботом.
 
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Теги:ТехнологииЧатбот
22.01.2025, 18:25 33601

В Шанхае открыли базу для тренировки человекоподобных роботов

Для начала в центре разместят 100 искусственных гуманоидов
В Шанхае открыли базу для тренировки человекоподобных роботов
Фото: figure.ai
В городе Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов.

Центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять различные задачи, а полученные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на портал YiCai Global.



Отмечается, что для начала в центре разместят 100 искусственных гуманоидов, которых будут обучать для использования по более чем 10 сценариям. Полученные данные будут передавать компаниям, которые занимаются разработкой моделей ИИ, что должно помочь с развитием отрасли.
 
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Теги:роботКитайтренировка
16.01.2025, 10:57 43351

В январе начнутся испытания российского летающего автомобиля ИФ-9

В январе начнутся испытания российского летающего автомобиля ИФ-9
Фото: auto.ru
Московское конструкторское бюро "Филатов" рассчитывает уже в январе начать испытания летающего автомобиля с кодовым обозначением ИФ-9. Об этом сообщает портал auto.ru.

Двухместная машина получила ряд инновационных решений в области как компоновки, так и безопасности. Сейчас проект находится на стадии доработки прототипа ИФ-9 в масштабе 1:5.

Основным достоинством концепта разработчики называют компоновку тяговых узлов. ИФ-9 представляет собой колесную платформу, по углам которой расположены откидные пилоны с двигателями для воздушных винтов. В сложенном состоянии они прячутся в корпус, в рабочем ИФ-9 превращается в подобие квадрокоптера.

auto.ru

Капсула салона с двумя расположенными друг за другом креслами интегрирована по центру машины. Попадать в нее предлагается через откидной колпак по встроенным в кузов выдвижным подножкам. Капсула снабжена собственной спасательной системой: при возникновении нештатной ситуации электроника за счет пиропатронов отстрелит ее и выпустит парашюты, а во время приземления сработает функция гашения скорости.

auto.ru

auto.ru

Среди прочего оборудования, которое может получить ИФ-9, - дисплеи в передней части и на корме, частично играющие роль светотехники, и система автономного управления на базе лидара. В качестве источника энергии конструкторы рассматривают электрический или водородный привод.

auto.ru

В скором времени КБ "Филатов" планирует приступить к летным испытаниям масштабного прототипа своей машины с дистанционным управлением. Возможность наземного перемещения и выдвижения пилонов с винтами на нем уже отработаны. При этом для завершения проекта, как отмечают разработчики, потребуются сторонние инвестиции.

Проект летающего транспорта сейчас реализует китайская компания Xpeng. В ее представлении инновационное транспортное средство состоит из наземной колесной платформы и размещенного в ее кузове авиамодуля на двоих пассажиров. В октябре сообщалось, что начато создание нового предприятия по сборке таких машин, вступить в строй оно должно в 2026 году.
 
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21.12.2024, 00:05 63701

От Пекина до Нью-Йорка за два часа: в Китае испытали новый гиперзвуковой самолет

От Пекина до Нью-Йорка за два часа: в Китае испытали новый гиперзвуковой самолет
Фото: 3g.china.com
Китайская академия наук представила гиперзвуковой самолет со скоростью 6,56 Маха, пишет 3g.china.com.

Три года назад аппарат прошел испытания на космодроме Цзюцюань на северо-западе пустыни Гоби, но результаты исследований объявили только в конце 2024 года.

Все гиперзвуковые летательные аппараты со скоростью свыше 5 Махов внутри имеют ограниченное пространство, поэтому используются в основном в военных целях. Новый китайский самолет имеет уникальную форму, которая позволит увеличить размеры салона.

Китайские ученые считают, что появление этого прототипа гиперзвукового гражданского авиалайнера может стать важной вехой в истории авиации.

Отмечается, что самолет может совершить перелет из Пекина в Нью-Йорк менее чем за 2 часа, что невероятно быстро. Для сравнения: самым быстрым реактивным лайнером в истории был Concorde, который имел максимальную скорость полета 2,02 Маха и был введен в эксплуатацию в 1976 году и списан в 2003 году. В настоящее время максимальная скорость полета известных реактивных самолетов, таких как серия Airbus и серия Boeing, эксплуатируемых по всему миру, не превышает 1 Мах, из которых максимальная скорость полета Boeing 747 составляет 0,98 Маха.

В октябре глава команды разработчиков самолета Цуй Кай заявил, что их усилия в работе могут произвести революцию в области гражданской авиации транспорта, превратив "часовое кругосветное путешествие" из научно-фантастической концепции в реальность.

Добавив широкую поверхность крыла над фюзеляжем, инженеры позволили внутренней части фюзеляжа перевозить персонал и другие припасы. В перспективе весьма вероятно, что этот гиперзвуковой прототип будет запущен в серийное производство для гражданских и военных разработок.
 
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Теги:СамолетКитай
07.11.2024, 10:51 84351

Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров

Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
Фото: wikipedia.org
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев заявил, что Россия может вернуться к созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов в ближайшее время, сообщает lenta.ru.

Самолеты немножко обогнали свое время в тот период, но мы к этому вернемся, потому что за этим будущее. Конечно, летать даже на Дальний Восток неприятно - все-таки 8 или 9 часов в полете - это долго. Поэтому, я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем", - сказал вице-премьер России.


wikipedia.org
Стоит отметить, что первый в мире сверхзвуковой лайнер был произведен в СССР в 1967 году. Первый полет самолет 044 совершил в 1968 году под управлением летчика-испытателя Эдуарда Еляна. Его конкурент - европейский Concorde поднялся в воздух спустя два месяца - 2 марта 1969 года.

После множества доработок уже имеющегося образца самолета 26 декабря 1975 года первый экспериментальный полет по маршруту Москва - Алма-Ата совершил сверхзвуковой Ту-144. Его крейсерская скорость составляла 2500 километров в час, самолет мог пролететь 6500 километров, пишет gazeta.ru.

Лайнер на постоянной основе начал доставлять груз и почту. Чуть позже между Москвой и Алма-Атой начались регулярные пассажирские рейсы. Они выполнялись раз в неделю, билет на Ту-144 стоил 68 рублей (против 48 рублей на обычном дозвуковом самолете). При этом услуга пользовалась популярностью, ведь полет длился всего три часа.

Хотя у советского руководства были грандиозные планы по эксплуатации Ту-144 на международных рейсах, использование их ограничивалось маршрутом Москва - Алма-Ата.

Рейсы выполнялись по расписанию до 23 мая 1978 года, когда под Егорьевском в Московской области при выполнении испытательного полета разбилась машина Ту-144Д. Причиной стало возгорание топливопровода в двигательном отсеке. Двое испытателей погибли. На тот момент Ту-144 выполнили 55 рейсов, перевезя 3284 пассажира.
 
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Теги:Самолет
18.10.2024, 18:10 93166

Китайская компания представила летающий автомобиль

Прототип смог преодолеть по воздуху расстояние в 80 километров
Китайская компания представила летающий автомобиль
Фото: carnewschina.com
Китайский концерн Chery представил прототип летающего беспилотного автомобиля, сообщает gazeta.ru со ссылкой на CarNewsChina.

Транспортное средство состоит из трех основных частей - летательного аппарата с воздушными винтами, кабины и шасси с автомобильными колесами, при этом у него нет руля и педали газа.

Фото: carnewschina.com

Подчеркивается, что летающий автомобиль предназначен для автономных поездок по земле на короткие расстояния, также он может взлетать вертикально и перемещаться по воздуху. За управление транспортным средством отвечает автопилот.

Кроме того, Chery сообщила, что прототип смог преодолеть по воздуху расстояние в 80 километров. Высота полета составляет менее 1000 метров, максимальная скорость - 120 километров в час, время полета - около 40 минут.
 
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Теги:КитаймашинаПолеты
13.09.2024, 22:09 112766

Столкновения не было: почему поставили под сомнение общепринятую теорию происхождения Луны?

Планетологи из Швейцарии опровергают версию о том, как появился единственный естественный спутник Земли
Столкновения не было: почему поставили под сомнение общепринятую теорию происхождения Луны?
Фото: Столкновение Земли с другой небольшой планетой в представлении нейросети lexica
Наш спутник слишком похож на свою планету, чтобы теория гигантского столкновения была правдой - пришли к выводу исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). Новое исследование показало, что Луна практически идентична нашей планете по изотопному составу. Но такого не может быть, если она образовалась в результате столкновения Земли с каким-то огромным небесным телом. Был ли этот третий участник, и как все-таки наш спутник сюда попал? Эксперты описали самые вероятные сценарии в исследовании, которое будет опубликовано в Трактате по геохимии 2024 года.

Что не так с теорией гигантского столкновения

Теория гигантского столкновения считается основной версией формирования Луны: она предполагает, что некое небесное тело примерно с Марс размером врезалось в раннюю Землю на заре существования Солнечной системы, около 4,5 миллиарда лет назад. В те времена гораздо больше камней хаотично металось вокруг и врезалось во все на своем пути - об этом говорит обилие огромных кратеров на соседних планетах и спутниках. Что-то очень большое вполне могло столкнуться и с нашей планетой, выбросив в окружающее пространство облако пыли и обломков. Считается, что в итоге из них и образовалась Луна. Эта гипотеза до сих пор позволяла объяснить такие факты, как наличие идентичных минералов на Земле и Луне.

Однако теперь планетолог Паоло Сосси с коллегами обнаружил, что Земля и Луна "слишком похожи" для этой теории. И при этом показал, что никаких убедительных доказательств гигантского столкновения у нас до сих пор нет.

Группа экспериментальной планетологии ETH Zurich рассмотрела все имеющиеся на сегодня геофизические и геохимические доказательства и обнаружила одно серьезное препятствие. Соотношение изотопов (видов атомов одного и то же элемента) в земных и лунных породах оказалось идентичными.

Породы из мантии Земли и Луны неотличимы на основе каждого изотопного соотношения. Первоначально полное совпадение было обнаружено только для изотопов кислорода, но совсем недавно (с начала 2010-х) выяснилось, что это относится также к хрому и титану - элементам скалистой части", - объяснил планетолог Паоло Сосси.


Но астрофизикам известно, что изотопы этих элементов для разных планет Солнечной системы очень сильно отличаются. Поэтому, если был какой-то "ударный объект", который врезался в Землю, он оставил бы свои следы, небольшие различия в изотопных соотношениях Земли и Луны. Они были бы похожи, но не идентичны.

Однако никаких подобных различий между Землей и Луной обнаружено не было. Поэтому мы утверждаем, что в случае столкновения два тела должны были быть идеально перемешаны… Или Луна должна была сформироваться иным образом", - отметил планетолог Паоло Сосси.


Результаты исследования не означают, что гигантского столкновения не было. Но они исключают некоторые модели этой теории, которые несовместимы с реальными данными.

Другая версия появления Луны

Если доказательства не подтверждают общепринятую гипотезу, то как тогда могла образоваться Луна? Паоло Сосси считает, что все гораздо проще: Земля и ее спутник изначально формировались из одного и того же материала. В этом случае вообще нет никакой необходимости в столкновении и гипотетическом третьем участнике. В пользу этой гипотезы говорит и недавнее открытие, что Земля и Луна примерно одного возраста, то есть два небесных тела формировалось в одно время рядом друг с другом - из общего облака материала.

Одна из моделей теории столкновения также предполагает, что ударный объект все-таки был, но он не выбросил из Земли "кусок" материала. А всю ее превратил в пыль - и уже из этой смеси материалов появились два тела, Луна и новая Земля.

Зачем изучают происхождение Луны

Единственное, что мы можем утверждать наверняка, это то, что система Земля - Луна уникальна, по крайней мере, для ближайшего пространства вокруг Солнца. И вот почему.

Наш спутник - довольно крупное сферическое тело с дифференцированным строением и ядром, как и у Земли. Будь Луна "самостоятельной", она могла бы претендовать на звание планеты, как минимум потому, что ее размеры лишь немного (в 1,4 раза) уступают Меркурию. Кроме того, без Луны Земля была бы совсем другой, возможно, необитаемой. Как считают ученые, Луна сыграла важную роль в развитии жизни, она стабилизирует вращение планеты, влияет на уровень и циркуляцию воды в наших океанах. Поэтому исследователи так стремятся узнать, как она вообще здесь появилась. Ответ на этот вопрос может многое рассказать также об истории Земли и помочь оценить вероятность появления других подобных систем, а значит, и жизни во Вселенной.

Автор: Ева Белецкая, издательство Вокруг Света
 
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14.08.2024, 22:09 133111

Ученые обнаружили гигантский океан под поверхностью Марса

Огромный резервуар был обнаружен с помощью сейсмических данных
Ученые обнаружили гигантский океан под поверхностью Марса
Фото: NASA
Американские геофизики из Калифорнийского университета обнаружили гигантский океан, скрытый глубоко под поверхностью Марса. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Огромный резервуар был обнаружен с помощью сейсмических данных, полученных аппаратом InSight Lander NASA. Исследование более глубокой коры показало, что она, вероятно, состоит из лоскутков раздробленной магматической породы, содержащей более чем достаточно жидкой воды, чтобы заполнить марсианские океаны, покрыв всю планету слоем толщиной 1-2 километра, информирует РБК.

Однако получить доступ к этим колоссальным водным запасам затруднительно из-за большой глубины залегания - от 11,5 до 20 километров. Для подтверждения наличия воды и поиска потенциальных признаков микробной жизни потребуется дополнительное оборудование, включая бурильные установки, отметили ученые.

Ранее Европейское космическое агентство показало новые кадры остатков некогда самого большого озера на Марсе - озера Эридания. Снимки были сделаны с борта космического корабля Mars Express камерой высокого разрешения. Когда-то это озеро содержало больше воды, чем все остальные марсианские озера, вместе взятые. Оно было больше любого известного озера на Земле, вмещало достаточно воды, чтобы трижды заполнить Каспийское море.

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска сообщила об успешном приводнении прототипа корабля Starship. В будущем, как планируют создатели, он будет применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, а в перспективах - на Луну и Марс.

В 2020 году Маск обещал, что SpaceX сможет впервые доставить человека на Марс в 2026-м. В рамках своей программы по колонизации этой планеты бизнесмен рассказывал, что планирует отправить туда сначала десять человек, а уже в 2050 году численность населения Красной планеты может превысить 1 млн человек.
 
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Теги:МарсОткрытиеокеан

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