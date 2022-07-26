Несколько дней назад Международный союз железных дорог опубликовал и внедрил "Стандарты проектирования инфраструктуры высокоскоростных железных дорог" и "Стандарты проектирования электроснабжения высокоскоростных железных дорог", разработанные по инициативе Китая. Оба эти стандарта являются первыми международными железнодорожными стандартами в данной отрасли.
Международный союз железных дорог является наиболее влиятельной профессиональной организацией, курирующей вопросы по международным стандартам в железнодорожной отрасли. Над двумя стандартами, выпущенными на этот раз, работали специалисты Китайской государственной железнодорожной группы компаний вместе с участием более 20 экспертов из более чем десятка стран, таких как Франция, Германия, Япония, Испания, Италия и других. На разработку данных стандартов ушло 4 года.
Оба стандарта были разработаны на основе успешного мирового опыта по проектированию высокоскоростных железных дорог и посредством системной интеграции передовых технологий, включая в себя общую концепцию проектирования высокоскоростной железной дороги Китая и внедряя основные ключевые показатели высокоскоростной железной дороги Китая, тем самым вносят китайскую мудрость и китайское решение в строительство и эксплуатацию высокоскоростных железных дорог мира.
Китайские высокоскоростные железные дороги развиваются стремительными темпами. К концу 2021 года общая протяженность сети эксплуатируемых высокоскоростных железных дорог в Китае превысила 40 тысяч км, что составляет более 2/3 от общей протяженности высокоскоростных железных дорог в мире. К 2035 году Китай планирует увеличить общую протяженность сети высокоскоростных железных дорог еще на 70%, до 70 тысяч км.
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В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра участники ознакомились с работой центра высоких технологий Baidu
13.07.2022, 16:51 8321
Фото: кадр из видео
В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае участники ознакомились с работой центра высоких технологий Baidu, который входит в топ-4 ведущих мировых компаний в области AI, в 50 самых иновационных предприятий (по рейтингу китайской версии журнала Forbes), в 2016, 2017, 2018 гг. - в десяток лучших прорывных технологий Массачусетского технологического института. Baidu провел первые в Китае независимые исследования. Четыре года подряд получал премию China artificial Intelligence Award за фундаментальные исследования, базовые технологии, основополагающие инновации.
Задача Baidu - сделать искусственный интеллект доступным для всех
Платформа разработки с библиотекой моделей с открытым исходным кодом промышленного уровня. Библиотека моделей промышленного уровня из более чем 400 алгоритмов и моделей. Платформа разработки с нулевым порогом EasyDL.Поддержка научных квантовых и биологических вычислений. Помощь энергетике, транспорту, медицинскому обслуживанию, сельскому хозяйству, финансам в интеллектуальной модернизации.
Достижения
В 2018 и 2019 годах последовательно были запущены 2 чипа, ориентированные на искусственный интеллект Baidu Kuncang и Baidu Hongpai - первый общий облачный искусственный интеллект-чип в Китае, который появился в интернете. Чип голосового взаимодействия. Автомобильный стандарт, большая память, низкое энергопотребление.
Приложение Baidu app - ведущее информационное и основанное на знаниях ядро всей сети. Интеллектуальное облако - №1 в Китае поставщик общедоступных интеллектуальных облачных услуг. Apollo - Автономное вождение.
За последние 20 лет Baidu marketing решила проблему маркетинга для миллионов компаний. В эпоху мобильных устройств Baidu запустила инновационный универсальный маркетинг с помощью хостинга страницы. Отрасль может быстро создать свою собственную маркетинговую позицию, принести рост клиентов.
Baidu применяет технологии искусственного интеллекта ко всем аспектам маркетинга. Доля доходов от онлайн-маркетинга неуклонно растет. 2021 Q1 - 35%, 2021 Q2 - 40%, 2021 Q3 - 43%.
Первое в мире комплексное интеллектуальное транспортное решение для транспортных средств и дорог. Всемирная интернет - конференция оценила его как ведущее в мире научно-техническое достижение. В 2017 году министерство науки и технологий сделало ставку на baidu в создании нового поколения автотранспортных средств.
Apollo - система автономного вождения
Включает в себя парковку, AVP и продукты вождения, ANP, понимание сложных дорог, городское движение, полномасштабное автономное вождение. Умная кабина Apollo smart cabin, включая лидирующую в отрасли версию Xiaodu Assistant Car Version и Baidu Map Car Edition.
Baidu не только уделяет внимание своей собственной политике в области социальной ответственности, но и стремится к улучшению экологических, социальных и других вопросов. Содействует устойчивому экологическому развитию - сокращение вредных выбросов в воздух, в 2020 году Baidu подписала контракт на покупку ветроэнергетики, сохранение биоразнообразия, борьба с незаконной торговлей дикорастущими растениями в интернете.
Социальные проблемы - работает над созданием специального противоэпидемического проекта стоимостью 300 миллионов юаней посредством исследований вирусов с помощью алгоритмов с открытым исходным кодом, AI система измерения температуры поддерживает быстрое измерение в общественных местах.
Поиск с помощью искусственного интеллекта - помог 12 766 людям воссоединиться со своими семьями.
Ai помогает пожилым людям. Программа была запущена в 7 городах по всей стране и обхватывает 42 общины и 2 учреждения для престарелых. В общей сложности 268 000 пользователей пожертвовали 1320 долларов на борьбу с эпидемией. Присоединилось более 300 некоммерческих организаций.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Kuaishou Technology - пионер в мировой индустрии коротких видео
Kuaishou Technology - технологическая компания, которая разрабатывает платформы для обмена контентом и упрощает и ускоряет производство, распространение и потребление контента. Система рекомендаций по контенту Kuaishou основана на глубоком понимании пользователей и контента, который ежедневно публикуется на платформах.
Как флагманский продукт, Kuaishou является ведущим контент-сообществом и социальной платформой, а также пионером в мировой индустрии коротких видео. Kuaishou стремится создать теплое и заслуживающее доверия сообщество, которое дает людям возможность быть услышанными и увиденными. Это принцип, который поддерживает яркую и интерактивную экосистему с миллионами ценного контента, загружаемого каждый день.
В глобальном масштабе Kuaishou является второй по величине платформой для коротких видео по среднему количеству активных пользователей в день (DAU) и второй по величине платформой для онлайн-трансляций по валовому объему товаров (GMV). Он также запустил Kwai, аналогичную платформу для пользователей за пределами Китая. Технология и платформы Kuaishou, основанные на больших данных, предлагают пользователям персонализированный опыт и поощряют участников из всех сообществ создавать и находить интересный и динамичный контент.
Kuaishou - технологическая компания, основной технологией которой является машинное обучение. Машинное обучение глубоко встроено в суть продуктов и проходит через весь бизнес-процесс создания контента, просмотра контента, распространения контента и потребления контента. Kuaishou обладает лучшими в мире возможностями компьютерного зрения и глубокого обучения.
Компания Kuaishou Technology, основанная в 2011 году, имеет штаб-квартиру в Пекине, Китай, и насчитывает более 20 000 сотрудников. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.kuaishou.com/cn
Наши достижения
Kuaishou - это бренд для домашнего использования и одна из наиболее широко используемых социальных платформ в Китае. По состоянию на 31 марта 2022 года среднее количество DAU Kuaishou в Китае достигло 345,5 млн человек. В тот же период пользователи Kuaishou тратят в среднем 128,1 минуты в день.
Доступ к платформе бесплатный для всех пользователей. Kuaishou монетизируется в основном за счет продажи виртуальных подарков, рекламы, предоставления различных форм услуг онлайн-маркетинга и взимания платы за предоставление технологических услуг электронной коммерции. Мы активно разрабатываем дополнительные возможности монетизации, чтобы диверсифицировать наши потоки доходов за счет онлайн-игр, онлайн-обмена знаниями и других продуктов и услуг.
По состоянию на 31 марта 2022 года общая выручка Kuaishou за первый квартал 2022 года увеличилась на 23,08% до 21,1 млрд юаней с 17,0 млрд юаней за тот же период 2021 года. Среди общих доходов услуги онлайн-маркетинга увеличились на 32,6% в год. по сравнению с прошлым годом до 11,4 млрд юаней, а прочие услуги выросли на 54,6% по сравнению с прошлым годом до 1,9 млрд юаней. В процентном отношении к общему доходу услуги онлайн-маркетинга принесли 53,9%, а прямые трансляции - 37,2%. Остальные 8,9% пришлись на другие услуги.
Все эти достижения не могут быть отделены от этого сообщества, которое мы создали для наших пользователей с разными интересами и отраслями, чтобы собраться в Kuaishou и сформировать аутентичную, красивую, разнообразную и полезную экосистему контента. Постоянно улучшая пользовательский опыт с помощью коротких видеороликов и прямых трансляций, Kuaishou удовлетворяет все виды разнообразных потребностей пользователей. Мы создаем привлекательный портал и объединяем сообщество для нового поколения цифровой жизни, включая образование, развлечения, покупки, местную жизнь и т. д.
Краткие сведения о Kuaishou
Среднее ежедневное количество активных пользователей приложений Kuaishou China достигает 345,5 млн, что на 17,0% больше, чем 295,3 млн за тот же период 2021 года.
Ежедневно активные пользователи проводят в Kuaishou в среднем 128,1 минут каждый день, что представляет собой годовой рост на 29,0%.
В приложении Kuaishou имеется более 14 миллиардов взаимных подписок (то есть два пользователя, подписавшихся друг на друга).
Общий доход Kuaishou составляет 21,1 млрд юаней (3,16 млрд долларов США), рост по сравнению с прошлым годом составил 23,8%.
Операции электронной коммерции Kuaishou составили 175,1 млрд юаней (33,44 млрд долларов США), увеличившись в годовом исчислении на 47,7%.
Средний доход от услуг онлайн-маркетинга в расчете на DAU составил 32,9 юаня, что означает рост в годовом исчислении на 13,4%.
(*данные на четвертый квартал 2021 г.)
Вехи
2011 - GIF Kuaishou был запущен для пользователей, чтобы создавать и обмениваться анимированными изображениями, известными как GIF, по сути, самая ранняя форма коротких видеороликов.
2012 г. - компания Kuaishou стала первопроходцем в индустрии короткометражных видео в Китае, которая позволила пользователям создавать, загружать и просматривать короткие видеоролики на мобильных устройствах.
2013 - GIF Kuaishou был преобразован в социальную платформу для коротких видео.
2015 - DAU Kuaishou превысила 10 миллионов.
2016 - Kuaishou запустила функцию прямой трансляции как естественное расширение нашей платформы.
2017 - общее количество пользователей Kuaishou превысило 600 миллионов, а DAU превысило 80 миллионов.
- DAU Kuaishou превысил 100 миллионов
- Kuaishou Flagship стала крупнейшей в мире платформой для прямых трансляций с точки зрения доходов, полученных от виртуальных подарков в 4-м квартале 2017 года.
2018 - Kuaishou начала свой бизнес в области электронной коммерции.
- Kuaishou Technology завершила сделку по приобретению Acfun, видеосообщества ACG.
2019 - Kuaishou стала второй по величине в мире платформой электронной коммерции для прямых трансляций с точки зрения GMV.
- DAU Kuaishou превысил 200 миллионов
- Запуск Куайшоу Экспресс
2020 г. - среднее число активных пользователей приложений и мини-программ Kuaishou в Китае превысило 302 млн в первом полугодии 2020 г.
- Среднее число DAU Kuaishou Express превысило 100 миллионов.
2021 - Kuaishou котируется на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, биржевой код 1024.HK.
Лидерство
Ченг Исяо является соучредителем, генеральным директором и главным директором компании Kuaishou Technology. Ранее он работал в сфере разработки продуктов в компаниях Hewlett-Packard и RenRen Inc. и является опытным менеджером по продуктам и инженером, ориентированным на пользователей. Он создал GIF Kuaishou в 2011 году.
Су Хуа является соучредителем и председателем совета директоров Kuaishou Technology. До основания Kuaishou Су работал в Google в Силиконовой долине и Baidu в Пекине в качестве основного инженера по алгоритмам и занимался исследованиями и применением технологий искусственного интеллекта. Он окончил Школу программного обеспечения Университета Цинхуа и занимается исследованиями и применением технологий искусственного интеллекта.
Робот Дуняша вошла в топ медиаперсон ПМЭФ
22.06.2022, 13:13 16276
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Робот Дуняша пермской компании "Промобот" стала самым обсуждаемым моментом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начался 15 июня в Санкт-Петербурге, сообщает perm.aif.ru.
Робот Дуняша предлагала гостям кофе и мороженое и могла поддержать разговор.
"У нас запрограммировано шесть сценариев: для мужчины, женщины, ребенка и еще три сценария, когда вас узнают не по лицу, а по точкам", - рассказывает руководитель проекта Дмитрий Ведерников корреспонденту "МИР 24".
Антропоморфные андроиды, похожие на человека, уже среди нас. Роботы-вахтеры, администраторы, промоуторы, гиды, консультанты.
У роботов отсутствует эмпатия и креативность. Администратор может подумать и предложить нестандартное решение. Робот работает строго по программе и не отступает от алгоритмов. В этом есть и большой плюс, и большой минус", - говорит соучредитель компании по производству роботов Олег Кивокурцев.
Сайт perm.aif.ru рассказывает, кто такая пермский дроид Дуняша. На самом деле существование Дуняши - новость не первой свежести. Пермская компания "Промобот" заявила о ее существовании еще в апреле 2022 года. Тогда стало известно, что в Перми откроется кибер-кафе (и оно действительно открылось в городском парке имени Горького). Кассиром там стала Дуняша - миловидный дроид, прототипом которого выступила известная пермячка Диана Габдуллина (супруга учредителя парка имени Горького Рашида Габдуллина и обладательница титула "Миссис Пермь - 2014".
Дуняша простая в общении, женственная, немного ироничная и очень ответственная сотрудница", - заявили тогда авторы проекта. Особенность высоко реалистичного дроида этой модели - Robo-C-2 - в том, что он обладает более детальной мимикой.
"Она у нас с характером", - считает основатель компании "Промобот" Олег Кивокурцев.
Презентовали робота - уже в интерьерах киберкафе - в мае. Там была и Диана Габдуллина (в том же образе, что и Дуняша), а также ее супруг и по совместительству автор создания кибер-кафе. По его словам, идея была самая простая - доставить радость детям и взрослым. Поначалу прототипом хотели сделать какого-то из селебрити. Но это оказалось довольно сложно и-за юридических тонкостей. Тогда Диана Габдуллина согласилась, чтобы образ Дуняши списали с нее.
Перечисляя достоинства Дуняши, Рашид Габдуллин пояснил, что она может работать семь дней в неделю, никогда не ругается и никогда не уйдет в декрет. Стоит отметить, что Дуняша очень дружелюбная и верит в людей. "Я не сомневалась, что у тебя получится", - произносит она после того, как покупатель делает заказ и оплачивает покупку.
Первая в мире киберведущая успешно ведет новостные программы в Китае
31.05.2022, 22:17 25616
Фото: Кадр с видео
ПЕКИН. 31 МАЯ - В Китае уже более двух лет успешно ведет новостные программы первая в мире киберведущая Синь Сяомэн, сообщила в рамках онлайн-семинара "Новые медиа: Китай-ШОС 2022" исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн, старший научный сотрудник Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, доктор финансовых наук и независимый директор китайского производителя строительной техники Sany Heavy Industry Си Цинь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Голографический диктор, который разработан с помощью различных технологий (AI, MR, H5 и прочие технологии). Она выглядит очень похожей на настоящего человека. Она сможет озвучить новости, как настоящий ведущий. Можно выбрать различный язык, голос и даже диалект", - сообщила Си Цинь.
Также отметила, что главным преимуществом "Искусственного диктора" является работоспособность.
Она может работать 24 часа подряд, не отдыхая (...) У нее не только функция освещения новостей, но она также может ответить на вопросы аудитории" - подчеркнула исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн.
По данным старшего научного сотрудника Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, информационное агентство «Синьхуа» и китайская поисковая система Sogou совместно запустили данный проект.
В Китае разрабатывают гиперзвуковую ракету, поражающую движущиеся машины
17.05.2022, 16:44 32686
Фото: Depositphotos
Китайские ученые работают над созданием гиперзвуковой ракеты, способной поражать движущиеся автомобили, пишет во вторник издание South China Morning Post со ссылкой на участвующих в проекте ученых, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что группа ученых под руководством Ян Сяогана из Инженерного университета ракетных войск Народно-освободительной армии Китая в городе Сиань разрабатывает гиперзвуковое оружие с тепловым наведением, которое сможет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, поразить движущийся автомобиль.
Ученые отмечают, что им уже удалось добиться значительного прогресса в решении основной проблемы, заключающейся в том, как определить движущуюся на экстремально высоких скоростях цель.
Издание пишет, что команде ученых установили срок до 2025 года, чтобы найти решения, казалось бы, неразрешимых проблем в области гиперзвуковых технологий. Поскольку сверхбыстрая ракета может преодолевать большие расстояния за долю секунды, самая крошечная ошибка в системе позиционирования и наведения может привести к значительному промаху.
Поясняется, что на расстоянии инфракрасное излучение небольшой движущейся цели составляет всего несколько пикселей без подробной информации о форме, текстуре и структуре, что делает крайне сложным процесс идентификации и отслеживания. Тепловой датчик нуждается в чрезвычайно холодной среде, но температура поверхности ракеты может достигать нескольких тысяч градусов по Цельсию, создавая фоновый шум.
Однако с новой технологией теплового наведения, пояснили ученые, китайские военные смогут с беспрецедентной скоростью уничтожать важные цели с больших расстояний и значительно расширить сферу применения гиперзвукового оружия в региональной войне.
Издание пишет, что изначально гиперзвуковое оружие разрабатывалось для преодоления систем ПВО и поражения неподвижных наземных целей. Было принято считать, что ограниченная маневренность на такой высокой скорости сделает невозможным поражение движущихся целей. Но в последние годы Китай продемонстрировал растущие возможности и против подвижных целей, в том числе модели авианосца, установленной на рельсах на полигоне в пустыне Гоби.
При этом указано, что военный корабль достаточно легко отследить благодаря его размеру и предсказуемому движению на относительно стабильном фоне. А вот на улице и с более мелкими целями проблема становится сложнее, так как там может быть много похожих транспортных средств, помимо этого автомобиль может в любой момент сменить направление, в то же время может значительно измениться окружающая цель среда, что увеличивает вычислительную нагрузку на бортовые компьютеры.
По словам Ян Сяогана, его команда разработала новый метод идентификации и отслеживания. Так, традиционный тепловизор анализирует изображения, создаваемые инфракрасными датчиками, кадр за кадром. Но на высоких скоростях разница между двумя соседними кадрами может быть огромной, что затрудняет поиск, особенно когда цель маленькая и движется.
В свою очередь новая гиперзвуковая ракета не воспринимает новое изображение как должное, вместо этого она будет использовать данные, собранные датчиками движения, для настройки каждого пикселя, так что большинство элементов нового изображения останутся такими же, как на более ранних снимках с точки зрения угла обзора, освещения или размера. По словам ученых, эта технология калибровки сложна, но дает более четкий и стабильный фон, благодаря которому цель резко выделяется.
Издание также сообщает, что китайские военные все больше и больше утверждаются во мнении, что гиперзвуковое оружие изменит характер ведения боя, и вкладывают значительные средства, чтобы добиться преимущества в данной технологии. К примеру, НОАК задействовала около 3 тысяч ученых в программы по созданию гиперзвукового оружия, что в два раза больше числа ученых, работающих над созданием традиционных видов вооружений.
В конце октября прошлого года издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай летом 2021 года испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Позже газета писала, что Китай во время испытания гиперзвукового оружия запустил ракету с планирующего летательного аппарата - глайдера, который двигался со скоростью в пять раз больше скорости звука. По данным издания, эксперты Пентагона пока не знают, как Китай "преодолел ограничения физики". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь тогда заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.
Эксперт допустил запуск браузеров с автопроверкой фейков в 2022 году
02.05.2022, 14:22 39686
Фото: Depositphotos
В 2022 году в тестовом режиме могут запустить функции автопроверки видеозаписей на наличие элементов, сгенерированных с помощью так называемых deepfake-технологий в браузерах, а также проигрывателях социальных сетей. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, пишут ИЗВЕСТИЯ
Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты", - отметил собеседник агентства.
Эксперт объяснил, что широкое распространение так называемого deepfake-видео (подмена реального изображения на нереальное) предполагает совершенствование методов их распознавания. Для этого разработчиками сервисов интеллектуального анализа видео приходится постоянно повышать эффективность работы алгоритмов.
На рынке уже существуют такие программы, уточнил Кувиков. При этом он отметил, что без специальных программ определить следы обработки видео практически невозможно.
В мае прошлого года в "Лаборатории Касперского" заявили "Известиям", что массовое использование технологий deepfake пока не распространено и, если видео в высоком разрешении, понять, что это не реальный человек, все же можно. В настоящее время, чтобы обнаружить дипфейк, можно, например, вводить дополнительные факторы при идентификации, вплоть до прямого включения по видеосвязи с выполнением определенных действий, уточнил он.
Тогда же разработчик ПО назвал способы защиты от мошенничества при видеоидентификации. Как рассказал генеральный директор группы компаний по разработке программного обеспечения ЦРТ Дмитрий Дырмовский, для выявления разного вида мошеннических атак важно применять antispoofing - защиту от взлома. Также он порекомендовал использовать в банковских услугах, связанных с финансовыми операциями, голосовую и лицевую биометрию, а для усиления защиты можно рекомендовать проверять номер телефона, местонахождение пользователя.
10 потрясающих технологий в области робототехники
18.04.2022, 10:05 44426
Фото: Кадр с видео
В статье журнала BORDER описаны 10 технологий и разработок в области робототехники: от оригинальных исследований, которые могут значительно повлиять на будущее робототехники, до готовых коммерческих продуктов, которые найдут применение в фундаментальной науке и будут стимулировать промышленные и медицинские технологии.
Робот Boston Dynamics’ Atlas, который выполняет элементы паркура
Робот Atlas, вес которого 75 кг и высота 1,5 м, разработанный Boston Dynamics, на многочисленных рекламных видео демонстрирует способность определять и справляться с препятствиями благодаря системе компьютерного зрения, а также великолепно балансировать.
Atlas способен передвигаться по пересеченной местности, сохраняя равновесие; во время бега перепрыгивать через бревно и довольно легко запрыгивать на несколько ящиков; поднимать различные предметы и манипулировать ими. А также выполнять элементы паркура: сальто вперед и назад. Марк Райберт из команды разработчиков отмечает, что на данный момент робот справляется не со всеми поставленными перед ним задачами. Но демонстрации его возможностей служат вдохновляющими примерами для дальнейшего усовершенствования Atlas-а.
Интуитивно хирургическая платформа da Vinci SP
Внедрение роботов в хирургию стало одной из наиболее важных инноваций последних лет. Часть операций, например операционное вмешательство РПЭ (радикальная простатэктомия), все чаще стали проводить, опираясь на роботизированные подходы, у которых есть множество преимуществ. Растет количество роботизированных платформ, их широкое использование зависит от того, будут ли в дальнейшем решены вопросы, связанные с уменьшением их стоимости.
Платформа da Vinci SP лидирует на мировом рынке хирургии. Рабочая часть устройства - это канюля диаметром 2,5 см с тремя хирургическими инструментами и эндоскопом, расположенным на гибких держателях. Они выдвигаются из трубки и предназначены для оперирования при глубоких поражениях тела.
Мягкий робот, передвигающийся благодаря увеличению своей длины
Мягкий робот, который передвигается в пространстве благодаря увеличению своей длины, - новое направление в робототехнике. Он сделан из мягкого скрученного внутри материала, который при нагнетании в него воздуха разворачивается - "растет" в длину и перемещается в необходимом направлении.
Робот сконструирован по принципу роста виноградной лозы и мицелия грибов. Это изобретение может отклоняться от препятствий на своем пути, перемещаться в ограниченных пространствах в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Таким образом, робот найдет широкое применение для навигации в трубах различного диаметра, в спасательных операциях с труднодоступными узкими местами и в медицине.
3D-печатные жидкокристаллические эластомеры для мягкой робототехники
Одна из основных задач, стоящая перед робототехникой, - это изучение новых материалов и схем производства для разработки энергоэффективных, многофункциональных и совместимых приводов. В 2018 году в этой бурно развивающейся области появилось много новых разработок.
Ранее использовались универсальные жидкокристаллические приводы из эластомеров, способные изменять свою форму. Но затем для мягкой робототехники были разработаны жидкокристаллические эластомеры, которые изготавливают с помощью 3D-печати. Эти приводы поднимают значительно больший вес, чем другие жидкокристаллические эластомеры.
Подобные мышцам приводы с гидравлическим усилением
Разработчики представили мягкий привод HASEL, который использует электростатические и гидравлические принципы в своей работе, когда происходит его линейное сжатие без необходимости предварительного растяжения материала. Привод довольно прочный и относительно недорогой в производстве материалом. HASEL способен поднимать груз более чем в 200 раз тяжелее его самого. А также хрупкие предметы.
Самоорганизующийся наноробот из ДНК
ДНК-оригами" - это технология намеренного конструирования молекул ДНК в заранее заданные и смоделированные объекты на наноуровне. Они могут иметь простую или сложную форму, быть плоскими или объемными. Управление структурой и перемещением наноробота происходит посредством электрических полей. Наноробот может быть запрограммирован на синтез и сборку материалов в направлении снизу-вверх. А также использоваться в качестве молекулярно-механической памяти.
Маневренный бионический робот DelFly Nimble
Биоинспирированные роботы - это летающие роботы, похожие на насекомых. Их разрабатывают по двум причинам: во-первых, для практического применения, во-вторых, для изучения природной аэродинамики, которую затем используют для программирования живых организмов. Недавно была выпущена новая модель Nimble с четырьмя крыльями, которая способна не только плавно летать, но и в любой момент менять направление движения.
У модели Nimble отсутствует хвост, благодаря чему она стала более маневренной и быстрой: летает со скорость до 25 км в час. Хотя Nimble в 50 раз превышает размер фруктовой мухи и не имитирует морфологию и кинематику ее крыльев, тем не менее этот робот может служить в качестве физической модели для понимания особенностей полета летающих организмов.
Легкий и удобный роботизированный экзокостюм
Многие люди, когда дело доходит до вопроса использования экзоскелетов в повседневной жизни, стесняются его надевать: они не хотят выглядеть неуклюжими и напоминать в нем Железного Человека. Легкий и эластичный экзокостюм для личного использования не препятствует движениям. А также благодаря новым разработкам он гораздо удобнее классического экзоскелета.
В него включены роботизированные приспособления, помогающие ходьбе. Его потенциальное применение - увеличение выносливости, мобильности и независимости пожилых людей. И для реабилитации детей и взрослых с нарушениями движений в результате перенесенной болезни.
Применение универсальных роботов-манипуляторов Universal Robots, несмотря на их неброский внешний вид, становится все более широким: их задействуют как инструмент в исследовательских лабораториях и на сборочных линиях, в логистике и хирургии. Компания Universal Robots выпустила в 2018 году нового совместного робота e-Series, в несколько раз сократив время настройки одного робота.
Благодаря интуитивно понятной системе 3D-визуализирования настраивать и управлять роботами могут даже неопытные операторы. Новые модели роботизированных рук e-Series стали безопасными для человека, сведя риск травм от работы с ними к минимуму.
Собака-робот Sony’s aibo
В 2018 году в продаже появилась новая версия автономной сабаки-робота, первые модели которой были выпущены еще около 20 лет назад. Внешность собаки стала более дружелюбной, также были улучшены функция распознавания голоса и возможность обучаться у своих хозяев. Кроме того, у Aibo есть программное обеспечение, имитирующее поведение щенка: со временем оно становится более сложным. Способы ситуативного поведения робота частично заложены в нем изначально, а частично приобретаются самообучающейся Aibo благодаря взаимодействию ее с владельцами. Поэтому этот социальный робот подходит для обучения детей новым навыкам через игру, а также как развлечение и домашний любимец для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.
В январе пермская компания «Промобот» представила новую версию человекоподобного робота-компаньона Robo-C-2. Он стал еще больше походить на человека, способен лучше воспроизводить мимику, жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией. Как производят робота — в фотогалерее «Известий».
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?