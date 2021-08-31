На "Армии-2021" покажут андроида, способного принять облик любого человека

На "Армии-2021" покажут андроида Robo-C, cпособного принять облик любого человека, сообщает РИА Новости .

Фестиваль робототехники, в ходе которого будут продемонстрированы новейшие отечественные разработки, в том числе андроид Robo-C , впервые пройдет в рамках форума "Армия", сообщили в оргкомитете выставки.

Впервые в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Года науки и технологий в конгрессно-выставочном центре "Патриот" пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия". Среди экспонатов выставки — человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле", — говорится в сообщении.





Отмечается, что на фестивале будут показаны лучшие передовые разработки ученых страны в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологий, бионики и нейротехнологии.

В числе 60 участников — ведущие вузы России, такие как НИИ механики, НИИ ядерной физики, химический факультет и VR-центр МГУ имени Ломоносова, МАИ, МИСиС, МФТИ, БГТУ "Военмех". Свои достижения также представят международные научные лаборатории и технопарки.

В рамках "РобоАрмии" запланированы мастер-классы по программированию и управлению роботами и дронами, бои роботов, кинопремьеры научных документальных фильмов.

Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.

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