На скоростной автомагистрали в Восточном Китае была протестирована технология магнитной левитации автомобилей

В ходе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года журналисты посетили Экспоцентр компании Huawei.

Huawei использует и разрабатывает новые технологии во всех сферах жизни. Huawei оказывает поддержку другим странам в области образования и здравоохранения, проводит высокоскоростной интернет, заботится об экологическом состоянии с помощью технологий: очистка лесов, океанов, болотистых местностей, продвигает альтернативные источники энергии, и занимается разработкой новых технологий для перерабатывания отходов.





Технология 5G обеспечивает не только быстрый доступ к интернету, но и участвует в воспроизведении видео на экранах высокого разрешения 8К.

Производит камеры с высокой частотой записи, которые применяются в спорте для замедленного воспроизведения, на экранах с высоким разрешением.





Huawei принимает участие в развитии инфраструктуры. Стремится автоматизировать многие привычные нам процессы. Внедрить искусственный интеллект на дороги Китая с помощью автономного движения транспорта. Разрабатывают более компактные детали для автомобилей, что значительно снижает вес и освобождает пространство внутри транспорта. На сегодняшний день, на улицах городов уже стоят камеры, способные различать лица людей.

Производство мощных серверов и хорошо защищенных облачных хранилищ обеспечивает безопасность, надежность и удобство в работе. Сотрудники компании уже не используют, привычные нам компьютеры, помещенные в системный блок, они пользуются общим облачным сервером", - рассказали в экспоцентре компании Huawei.

Этот экспоцентр самый большой в мире. Здесь мы демонстрируем все наши товары. Для высокого качества изображения необходим интернет, такое возможно благодаря технологии 5G. Экспоцентр компании Huawei является мировым поставщиков в инфраструктуру ИКТ и наша цель это донести цифровой мир до каждого человека, семьи, организации. Сейчас у нас работает около 200 000 работников. Большую часть работы занимают исследования. Раньше нашей главной целью называлась инновация первого поколения, а теперь - инновация 2 поколения. Когда мы опередили конкурентов, настало время еще большего развития. Это значит что мы не следуем за другими, лидируем в этой области.

Например, технологии VRG используются в разных отраслях. У нас одно приложение изменяет целое общество. Раньше мы позвонили друг другу через телефон, а теперь позвоним через WeChat. Это доказательство, как технология изменяет общество.

Мы видим пример цифровой модернизации в отрасли транспорта. В этой отрасли мы напоминаем о высокоскоростных поездах и т.д. Мы будем делать так, чтобы технологии и автоматика управляли движением машин. Эта технология тоже уже применяется в городе Шеньчжэнь.





Мы создали социальную платформу в сфере здравоохранения.

Мы расскажем о новом источнике энергии - первое оборудование по автоматическому преобразованию света солнца. Это будет повышать эффективность батареи. Это использовано в разных странах.

Области машин. Это последние продукты компании Huawei, это последние разработки Huawei, они интеллектуальные", - пояснили в экспоцентре.

Зона интеллектуального опыта в мире, где все взаимосвязано

Инновационный бизнес 5G раскрывает личный потенциал, обогащает семейную жизнь и стимулирует организационные инновации.

Виртуальная реальность станет новым входом для человечества в цифровой мир, а облачная виртуальная реальность, основанная на 5G, будет иметь лучший опыт, включая VR-видео, VR-социальные сети, VR-игры и т.д.

Основанная в 1987 году, компания Huawei является ведущим мировым поставщиком ИКТ (информационно-коммуникационной) инфраструктуры.



Поставщик интеллектуальных терминалов Shihe, мы стремимся привнести мир старых персонажей в каждую семью.

Каждая организация строит интеллектуальный мир, в котором все взаимосвязано: пусть вездесущие связи станут людьми.

Равные права: обеспечьте миру самую сильную танцевальную силу, пусть облако будет повсюду, и пусть интеллект будет непревзойденным.

Все отрасли и организации стали гибкими, эффективными и динамичными благодаря мощной цифровой платформе.





Переопределите опыт с помощью искусственного интеллекта, позволяя потребителям получать его во всех сценариях, таких как дома, в офисе и в путешествиях.

Максимально персонализированный опыт. В настоящее время в Huawei работает около 194 000 сотрудников, и она работает в более чем 170 странах.

Страны и регионы, обслуживающие более 3 миллиардов человек.

Ориентированный на клиента сервис.

Информационное агентство Kazakhstan Today

Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.





Китайский Международный Пресс Центр Евразии 2022 (CIPCC)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.

В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)

Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.