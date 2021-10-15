Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получили обновление с новыми функциями

Компания Huawei призвала глобальных партнеров присоединиться к инициативе TECH4ALL по обеспечению цифровой доступности. Программа направлена на построение более инклюзивного и интеллектуального мира с фокусом на цифровых технологиях, внедрении приложений и цифровых навыках, а также на работе с глобальными партнерами по продвижению и расширению цифрового охвата для содействия достижению Целей Устойчивого Развития ООН.

Инициатива TECH4ALL компании Huawei сосредоточена на четырех областях:

Обеспечение равенства и качества образования Бережное отношение к природе с помощью технологий Обеспечение инклюзивности и доступности здравоохранения Использование ИКТ для ускорения развития сельских районов

В настоящее время более 60 000 учителей и учеников пользуются преимуществами проектов TECH4ALL в более чем 200 школах по всему миру. Цифровые технологии были внедрены для повышения эффективности управления ресурсами и сохранения биоразнообразия в 22 природных заповедниках по всему миру. Смартфоны Huawei предоставляют 15 функций доступности, ими ежемесячно пользуются около 10 миллионов пользователей. Решение RuralStar компании Huawei предоставляет услуги мобильного интернета в более чем 60 странах и регионах, охватывая более 50 миллионов человек в отдаленных районах.

ЮНЕСКО и Huawei в июле 2020 года запустили совместный проект "Открытые школы", который реализуется в Эфиопии, Египте и Гане в течение трех лет", - отметила Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования. "Проект исследует будущие модели школьного образования, тем самым внося свой вклад в глобальную инициативу ЮНЕСКО по будущему образованию".

Чтобы построить более устойчивую к кризисам систему открытых школ, все страны должны рассмотреть три столпа новой инфраструктуры для системы обучения: технологии, цифровой контент и цифровые компетенции учителей и специалистов.

В рамках саммита Huawei TECH4ALL были озвучены ряд программ компании совместно с партнерами, среди которых:

Instant Network Schools - программа фонда Vodafone, направленная на предоставление высококачественного образования беженцам и представителям местного населения, с планами подключить 500 000 учащихся-беженцев и их сообщества к 2025 году. Компания Huawei является одним из партнеров по расширению возможностей подключения к сети для большего числа школ в Африке.

Мы верим, что каждый мальчик и каждая девочка должны иметь доступ к качественному образованию, независимо от того, где они находятся и какой национальности", - заявил Ойсин Уолтон, менеджер программы Vodafone Instant Network Schools.

DigiTrucks - это программа компании Close the Gap, представляющая экологичные мобильные аудитории на солнечных батареях, переоборудованные из морских контейнеров. Они оснащены переработанными ИКТ-устройствами и обеспечивают обучение молодых людей цифровым навыкам. Компания Huawei поддержала эту программу в Кении и Франции. В конце этого года Huawei и организация Close the Gap реализуют проект в Эфиопии.

Green Pepper - программа китайского Фонда социального предпринимательства YouChange для молодых учителей в сельских деревнях Китая, в рамках которой учителя проходят годовое онлайн-обучение, и на сегодняшний день программа охватила около 80 000 молодых сельских учителей и 17 000 школ.

Представляя экологический сектор, генеральный директор МСОП д-р Гретель Агилар затронула ряд экологических проблем, отметив, что технологии могут быть использованы для смягчения растущего воздействия человечества на планету. "Цифровые технологии могут стать важной частью решения и помочь нам решить глобальные проблемы, если их правильно и разумно использовать".

Мы должны дать возможность большему числу людей использовать технологии для охраны природы, именно на это направленна инициатива Tech4Nature", - сказал Джеймс Хардкасл, заместитель директора Программы по охраняемым территориям МСОП.

Tech4Nature - проект в партнерстве МСОП и Huawei, целью которого является разработка сценарных технологий для сохранения природных экосистем на 300 охраняемых территориях к 2023 году. В настоящее время проект реализуется в Таиланде, Испании, Маврикии, Швейцарии и Китае. Проект на Маврикии направлен на защиту и восстановление быстро исчезающего кораллового рифа африканского островного государства с помощью видеомониторинга в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта, который может быть передан экспертам, как местным, так и международным.

Nature Guardian - система, которая использует акустические технологии для мониторинга исчезающих видов и предупреждения егерей об угрозах, таких как незаконная вырубка леса и выстрелы. Платформа Guardian, поддерживаемая облаком Huawei, обеспечивает спасательный круг для Дарвиновской лисицы, находящейся под угрозой исчезновения, которых, как считается, осталось менее 1000.

Умные и сетевые технологии мониторинга являются важнейшим инструментом охраны природы. Например, в Англии были внедрены акустические решения для защиты все более редкой рыжей белки, которой угрожает вторгшиеся и гораздо более распространенные серые белки. В Китае акустический мониторинг внедрен для отслеживания и удвоения популяции находящегося под угрозой исчезновения хайнаньского гиббона.

Партнерские отношения - это топливо, которое обеспечивает прогресс в областях TECH4ALL, касающихся окружающей среды и образования, а также в двух других областях инициативы - здравоохранении и развитии.

Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - идите вместе", - сказал Тао Цзинвэнь, спикер компании Huawei. "Мы верим, что еще больше партнеров будут работать с нами для продвижения плана действий TECH4ALL в будущем. Присоединяйтесь к нам ради более инклюзивного, интеллектуального мира, в котором никто не останется позади".