Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получили обновление с новыми функциями
14.10.2021, 15:42 8911
АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - Компания Huawei Consumer Business Group выпустила новую версию прошивки для наушников FreeBuds 4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В обновлении ПО 1.9.1.218 решены проблемы с подключением, улучшено качество воспроизведения на низкой громкости, а также добавлена функция "Поиск наушников", которую можно использовать на любом смартфоне HUAWEI через приложение AI Life. После включения функции наушники начнут издавать звуковой сигнал, сообщили в компании.
В обновлении также добавлена функция повышения качества речи, которая сегментирует, сжимает и компенсирует звуки индивидуально под каждого пользователя для того, чтобы помочь людям с легкой и умеренной потерей слуха лучше слышать во время аудио- и видеообщения. Функция доступна только на Android устройствах.
FreeBuds 4 - это верх инженерной мысли в сфере воспроизведения звука на сегодняшний день. Обновление сделало наушники еще более совершенными. Этот продукт очень популярен в Казахстане, и мы рады представить новую версию прошивки, которая сделает опыт использования FreeBuds 4 еще более комфортным", - комментирует Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии.
Кроме того, в обновлении 1.9.1.218 появилась возможность настройки качества звука. Благодаря технологии обнаружения звуковых волн данная функция распознает форму слухового прохода за миллисекунды для персональной оптимизации звука в соответствии с различными типами человеческого уха и соответствующего AEM-EQ.
Чтобы обновить ПО до версии 1.9.1.218 на устройствах Android и iOS, необходимо подключить устройство по Bluetooth, запустить приложение AI Life и открыть зарядный чехол наушников. Далее в меню наушников выбрать раздел "Обновление" и выполнить проверку доступных обновлений. Используя вкладку "Настройки", можно также подключить автообновление, чтобы автоматически получать новейшие обновления ПО.
О HUAWEI Consumer Business Group: продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.
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TECH4ALL: цифровые технологии для развития образования и охраны окружающей среды
30.09.2021, 17:05 26542
Компания Huawei призвала глобальных партнеров присоединиться к инициативе TECH4ALL по обеспечению цифровой доступности. Программа направлена на построение более инклюзивного и интеллектуального мира с фокусом на цифровых технологиях, внедрении приложений и цифровых навыках, а также на работе с глобальными партнерами по продвижению и расширению цифрового охвата для содействия достижению Целей Устойчивого Развития ООН.
Инициатива TECH4ALL компании Huawei сосредоточена на четырех областях:
Обеспечение равенства и качества образования
Бережное отношение к природе с помощью технологий
Обеспечение инклюзивности и доступности здравоохранения
Использование ИКТ для ускорения развития сельских районов
В настоящее время более 60 000 учителей и учеников пользуются преимуществами проектов TECH4ALL в более чем 200 школах по всему миру. Цифровые технологии были внедрены для повышения эффективности управления ресурсами и сохранения биоразнообразия в 22 природных заповедниках по всему миру. Смартфоны Huawei предоставляют 15 функций доступности, ими ежемесячно пользуются около 10 миллионов пользователей. Решение RuralStar компании Huawei предоставляет услуги мобильного интернета в более чем 60 странах и регионах, охватывая более 50 миллионов человек в отдаленных районах.
ЮНЕСКО и Huawei в июле 2020 года запустили совместный проект "Открытые школы", который реализуется в Эфиопии, Египте и Гане в течение трех лет", - отметила Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования. "Проект исследует будущие модели школьного образования, тем самым внося свой вклад в глобальную инициативу ЮНЕСКО по будущему образованию".
Чтобы построить более устойчивую к кризисам систему открытых школ, все страны должны рассмотреть три столпа новой инфраструктуры для системы обучения: технологии, цифровой контент и цифровые компетенции учителей и специалистов.
В рамках саммита Huawei TECH4ALL были озвучены ряд программ компании совместно с партнерами, среди которых:
Instant Network Schools - программа фонда Vodafone, направленная на предоставление высококачественного образования беженцам и представителям местного населения, с планами подключить 500 000 учащихся-беженцев и их сообщества к 2025 году. Компания Huawei является одним из партнеров по расширению возможностей подключения к сети для большего числа школ в Африке.
Мы верим, что каждый мальчик и каждая девочка должны иметь доступ к качественному образованию, независимо от того, где они находятся и какой национальности", - заявил Ойсин Уолтон, менеджер программы Vodafone Instant Network Schools.
DigiTrucks - это программа компании Close the Gap, представляющая экологичные мобильные аудитории на солнечных батареях, переоборудованные из морских контейнеров. Они оснащены переработанными ИКТ-устройствами и обеспечивают обучение молодых людей цифровым навыкам. Компания Huawei поддержала эту программу в Кении и Франции. В конце этого года Huawei и организация Close the Gap реализуют проект в Эфиопии.
Green Pepper - программа китайского Фонда социального предпринимательства YouChange для молодых учителей в сельских деревнях Китая, в рамках которой учителя проходят годовое онлайн-обучение, и на сегодняшний день программа охватила около 80 000 молодых сельских учителей и 17 000 школ.
Представляя экологический сектор, генеральный директор МСОП д-р Гретель Агилар затронула ряд экологических проблем, отметив, что технологии могут быть использованы для смягчения растущего воздействия человечества на планету. "Цифровые технологии могут стать важной частью решения и помочь нам решить глобальные проблемы, если их правильно и разумно использовать".
Мы должны дать возможность большему числу людей использовать технологии для охраны природы, именно на это направленна инициатива Tech4Nature", - сказал Джеймс Хардкасл, заместитель директора Программы по охраняемым территориям МСОП.
Tech4Nature - проект в партнерстве МСОП и Huawei, целью которого является разработка сценарных технологий для сохранения природных экосистем на 300 охраняемых территориях к 2023 году. В настоящее время проект реализуется в Таиланде, Испании, Маврикии, Швейцарии и Китае. Проект на Маврикии направлен на защиту и восстановление быстро исчезающего кораллового рифа африканского островного государства с помощью видеомониторинга в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта, который может быть передан экспертам, как местным, так и международным.
Nature Guardian - система, которая использует акустические технологии для мониторинга исчезающих видов и предупреждения егерей об угрозах, таких как незаконная вырубка леса и выстрелы. Платформа Guardian, поддерживаемая облаком Huawei, обеспечивает спасательный круг для Дарвиновской лисицы, находящейся под угрозой исчезновения, которых, как считается, осталось менее 1000.
Умные и сетевые технологии мониторинга являются важнейшим инструментом охраны природы. Например, в Англии были внедрены акустические решения для защиты все более редкой рыжей белки, которой угрожает вторгшиеся и гораздо более распространенные серые белки. В Китае акустический мониторинг внедрен для отслеживания и удвоения популяции находящегося под угрозой исчезновения хайнаньского гиббона.
Партнерские отношения - это топливо, которое обеспечивает прогресс в областях TECH4ALL, касающихся окружающей среды и образования, а также в двух других областях инициативы - здравоохранении и развитии.
Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - идите вместе", - сказал Тао Цзинвэнь, спикер компании Huawei. "Мы верим, что еще больше партнеров будут работать с нами для продвижения плана действий TECH4ALL в будущем. Присоединяйтесь к нам ради более инклюзивного, интеллектуального мира, в котором никто не останется позади".
Управление бизнесом посредством современных технологий давно перестало быть просто модным IT-инструментом
16.09.2021, 08:58 47035
Как организации используют беспроводные и проводные сети, алгоритмы искусственного интеллекта и новые решения
С ростом цифровой и информационной нагрузки, управлять множеством подсистем становится сложнее. С целью предоставить возможность организациям развертывать интеллектуальные сети с неограниченными возможностями, компании создают решения, которые дают возможность полного контроля и управления кампусными сетями.
Кампусные сети изначально приобрели широкую популярность в образовательных учреждениях для обеспечения доступа к сети Интернет как внутри одного кампуса, так и между несколькими зданиями или на открытом воздухе. К примеру, подобное решение работает в школах Китая, Испании и других стран. Помимо этого, кампусы получают активное применение в общественных местах: аэропортах и торговых центрах, а также сетях, предполагающих использование интернета большим количеством пользователей. Однако передача данных - не единственная задача кампусных сетей, в зависимости от сферы применения они выполняют целый спектр функций.
Андрей Проскурин, менеджер по IP-решениям компании Huawei Technologies Казахстан рассказал, как работают кампусные сети. "NCE-Campus объединяет в себе работу проводных и беспроводных сетей, в первую очередь - Wi-Fi передачу данных. Как квинтэссенция всей сети, это решение помогает управлять всем оборудованием, которое входит в Campus, и непосредственно решать проблемы взаимодействия пользователей и самого оборудования".
По его словам, Huawei NCE-Campus представляет собой комплексное решение, позволяющее управлять всей развернутой сетевой инфраструктурой посредством единого программного обеспечения, а также легко дополнять систему новыми устройствами, их связками и сценариями - то есть, превращать изначально "разрозненные, независимые друг от друга данные" в "умные".
В качестве примера можно назвать т. н. "умные офисы", где комплекс Wi-Fi 6 и коммутаторов с помощью NCE-Campus позволяет обеспечивать функции управления, контроля, анализа больших данных, а также алгоритмы искусственного интеллекта", - пояснил эксперт.
Благодаря кампусу можно точечно определять, в результате чего и где именно происходят накладки в сети, почему пользователи сталкиваются с проблемами доступа, что в свою очередь влияет на эффективность работы как отдельных сотрудников, так и целой организации.
Андрей Проскурин подчеркивает, что кампус включает в себя полный контроль над сетью не только со стороны людей. Он показывает, как используются ресурсы сети, благодаря искусственному интеллекту распознает, в какие сектора необходимо перенаправить трафик, спрогнозировать места, где возможны пиковые всплески трафика, поломка оборудования или перегрузка. Вместе с этим NCE-Campus может предлагать варианты для решения определенных проблем.
Главной особенностью является то, что для качественного анализа система не требует длительного накопления данных, поскольку в нее уже встроены библиотеки ИИ, которые позволяют распознавать основную часть проблем сети и снизить скорость реагирования и исправления неисправностей до нескольких секунд.
Прежде всего NCE-Campus - это решение, которое распространяется на малый и средний бизнес, но при этом применять его можно довольно широко", - говорит Андрей Проскурин.
В Казахстане первый проект с использованием возможностей NCE-Campus был реализован в прошлом году в банках и университетах. По словам специалиста, это решение подойдет многим предприятиям, использующим большое количество приложений, а также для тех сфер, где пользователи не имеют глубоких знаний о сетевых технологиях.
О компании Huawei
Компания Huawei - ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.
Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.
Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei - частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.
На "Армии-2021" покажут андроида, способного принять облик любого человека
27.08.2021, 12:19 82027
На "Армии-2021" покажут андроида Robo-C, cпособного принять облик любого человека, сообщает РИА Новости.
Фестиваль робототехники, в ходе которого будут продемонстрированы новейшие отечественные разработки, в том числе андроид Robo-C, впервые пройдет в рамках форума "Армия", сообщили в оргкомитете выставки.
Впервые в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2021" и Года науки и технологий в конгрессно-выставочном центре "Патриот" пройдет фестиваль робототехники и инновационных технологий "РобоАрмия". Среди экспонатов выставки — человекоподобные андроиды, такие как робот Robo-C, который умеет общаться, выражать эмоции и способен принять облик любого человека на Земле", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на фестивале будут показаны лучшие передовые разработки ученых страны в области робототехники, космических, авиационных, VR и AR технологий, бионики и нейротехнологии.
В числе 60 участников — ведущие вузы России, такие как НИИ механики, НИИ ядерной физики, химический факультет и VR-центр МГУ имени Ломоносова, МАИ, МИСиС, МФТИ, БГТУ "Военмех". Свои достижения также представят международные научные лаборатории и технопарки.
В рамках "РобоАрмии" запланированы мастер-классы по программированию и управлению роботами и дронами, бои роботов, кинопремьеры научных документальных фильмов.
Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.