Первый в Китае принятый в докторантуру робот стал интернет-сенсацией

Фото: 10.12.2024. В городе Сучжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай) посетители Всемирной выставки продуктов и приложений искусственного интеллекта знакомятся с системой перевода рукописного текста. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Чжан Цунъюй

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Сегодня все больше китайских граждан активно осваивают возможности искусственного интеллекта: от поиска информации и создания презентаций до увлеченного общения с ИИ-ассистентами. Согласно статистике, за 30 с лишним лет развития интернета в Китае число его пользователей превысило 1,1 млрд человек, из которых около 250 млн регулярно используют генеративный ИИ, сообщает газета "Жэньминь жибао".





Эта внушительная цифра - 250 млн - наглядно демонстрирует масштаб проникновения технологий в повседневную жизнь. Готовность китайских пользователей принимать технологические новинки создает благоприятную среду для внедрения инноваций. В то время как масштабы распространения говорят о мощном потенциале развития интернета и ИИ в КНР.





В сфере технологий решающее слово всегда остается за пользователями и рынком. На нынешней волне прогресса ИИ Китай идет вровень с мировыми лидерами. Страна занимает первое место в мире по количеству ведущих научных публикаций и патентов в области ИИ, а по числу компаний-разработчиков уступает только США. Поэтому недавнее появление прорывных продуктов ИИ вызывает воодушевление, но не удивление. Когда технологические достижения порождают новые приложения, а инновационные бизнес-модели активно развиваются, стремительный рост числа пользователей становится закономерным результатом.





15.12.2024. В Национальном выставочном и конференц-центре в Шанхае (Восточный Китай) состоялся финал Международной олимпиады по искусственному интеллекту среди юношества и молодежи (ENJOY AI). Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Чжан Минвэй





С момента полноценного подключения к интернету в 1994 году Китай превратился в крупнейший интернет-рынок мира с самым большим числом пользователей и динамичной инновационной экосистемой. От роли догоняющего через параллельное развитие к лидерству в отдельных направлениях - путь развития китайского интернета, основанный на неуклонном следовании курсу технологических инноваций, отражает общую траекторию технологического прогресса страны.





Международные эксперты отмечают, что успехи китайских компаний в области ИИ могут привести к новым творческим технологическим прорывам и заставить мир по-новому оценить инновационный потенциал Китая.





Инновации предполагают долгосрочное видение. Преимущества инноваций очевидны всем, но способность последовательно развивать их, особенно опираясь на собственные разработки, требует стратегического мышления и упорства. Эволюция от следования за лидерами в эпоху 3G через равноправную конкуренцию в эпоху 4G к первенству в эпоху 5G создала прочный фундамент для расцвета мобильного интернета в Китае.





Существует и особый вид инноваций - рожденных под давлением обстоятельств, что в итоге укрепляет стремление и решимость китайских технопредприятий, а также их уверенность в собственных силах. Например, столкнувшись с ограничениями на поставки чипов для ИИ, китайские компании нашли альтернативные решения и даже поделились своими достижениями с мировым сообществом.





19.09.2024. В городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) в рамках технологической конференции APSARA 2024 посетители узнают о новейших разработках в области искусственного интеллекта. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Лун Вэй





Это касается не только ИИ. За последние годы государственные и частные инвестиции в технологии существенно выросли, появились новые меры поддержки, совершенствуются инфраструктура и инновационная экосистема, а концепция инноваций как главной движущей силы развития прочно укоренилась в общественном сознании.





Глубинный смысл цифры "250 миллионов" заключается, возможно, в растущей уверенности китайского народа в своих инновационных возможностях перед лицом новых вызовов.





В последнее время произошел ряд знаковых событий: социальная сеть Xiaohongshu привлекла множество иностранных пользователей, технологическая компания DeepSeek получила международное признание, анимационный фильм "Нэчжа побеждает Царя драконов" вошел в десятку лидеров мирового проката. Эти явления продемонстрировали миру китайские инновации.





В технологической конкуренции решающую роль играют реальные достижения, и Китай движется своим путем, последовательно решая поставленные задачи. В области фундаментальных исследований страна лидирует по количеству публикаций в ведущих международных журналах и их цитируемости; уже несколько лет подряд занимает первое место по числу патентных заявок на изобретения; сохраняет лидерство по количеству технологических кластеров мирового уровня. Британский журнал "Экономист" подчеркивает, что китайские электромобили и литиевые батареи привлекательны не только ценой, но и передовыми технологическими решениями.





Модернизация по-китайски - это прежде всего развитие человеческого потенциала. Наряду с формальными результатами не менее важен искренний интерес сотен миллионов обычных китайских граждан к новым технологиям. Именно эта уверенность в собственных инновационных возможностях позволяет китайским технопредприятиям преодолевать препятствия, стремительно развиваться и привлекать внимание всего мира.





Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Гу Екай