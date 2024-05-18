17.05.2024, 22:17 1401
Поверхность Марса, записанная с марсохода Curiosity
Фото: NASA
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Межпланетная станция NASA InSight за две недели на Марсе осмотрела себя и окрестности, а также записала колебания, порождаемые марсианским ветром.
Датчики InSight записали "низкочастотный рокот, вызванный порывами ветра", который дул с северо-запада на юго-восток со скоростью от пяти до семи метров в секунду.
Как рассказал руководитель проекта Брюс Банердт, запись этого шума была "незапланированным удовольствием". Шум марсианского ветра был записан сейсмографом SEIS. Как известно такие приборы используются для измерения землетрясений.
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17.03.2024, 08:10 26831
В скором будущем Wi-Fi будет заменен технологией Li-Fi
Фото: Depositphotos
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На ежегодной выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне американская компания pureLiFi представила инновационную технологию Li-Fi, которая обещает изменить парадигму беспроводных коммуникаций, сообщает iXBT.com.
Основное отличие Li-Fi от традиционного Wi-Fi заключается в том, что передача данных осуществляется не по радиочастотам, а за счет инфракрасного излучения. Это позволяет достичь более высокой скорости передачи данных и увеличить стабильность соединения.
По словам представителей pureLiFi, Li-Fi представляет собой революционный шаг в области беспроводных коммуникаций. В отличие от Wi-Fi, где роутеры используют одни и те же частоты, что может привести к перегрузке сети и снижению скорости, Li-Fi работает на инфракрасных лучах, что делает его более эффективным в условиях густонаселенных районов.
Одним из ключевых преимуществ Li-Fi является его безопасность. Поскольку сети Li-Fi работают исключительно в пределах помещения, удаленное подключение к ним становится практически невозможным. Это обеспечивает повышенный уровень безопасности передачи данных.
Важно отметить, что Li-Fi имеет и некоторые недостатки. Например, его область покрытия ограничена помещением, где установлен роутер, и требует прямой видимости между приемником и передатчиком.
Тем не менее Li-Fi представляет собой перспективную технологию, которая может изменить парадигму беспроводных коммуникаций в будущем. Несмотря на то что на данный момент Li-Fi находится на стадии прототипирования, его потенциал для улучшения качества интернет-соединений и обеспечения безопасной передачи данных делает его одним из самых ожидаемых разработок в сфере телекоммуникаций.
14.02.2024, 10:33 41601
Раскройте магию фотосъемки: новый флагман HONOR получил блок камер профессионального уровня с усовершенствованным ИИ
Фото: HONOR
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Новый флагман HONOR Magic6 получил оснащение системой камер Falcon с усовершенствованным искусственным интеллектом. Мировая премьера Magic6 и Magic6 Pro состоится в конце февраля в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.
Важным шагом вперед для смартфона стал телеобъектив на 108 МП. Он стал первым в отрасли, использующим все возможности HDR со сверхбольшим динамическим диапазоном и сверхбольшой переменной диафрагмой. В результате фотоснимки не отличить от сделанных на дорогую профессиональную технику. Раскрывая весь потенциал своей системы камер, HONOR использует мощь технологии искусственного интеллекта, чтобы обеспечить необыкновенный опыт фотосъемки.
Снимайте как профессионал
HONOR Magic6 Pro оснащен алгоритмом, который позволяет без труда делать портретные снимки в движении с естественным эффектом "боке". Даже в самых быстрых сценах достигаемый эффект сравним с оптическим объективом. Смартфон готов к съемке в движении и на уровне качества оптики, и на уровне продвинутого софта. Он идеально подходит для фиксации важных моментов во время спортивных событий, концертов и шоу, а также деталей повседневной жизни, когда нет времени для постановки кадра.
Невероятная скорость
Система тройной камеры Falcon достигает новых уровней в HONOR Magic6 - внедрение привода из сплава с памятью формы (SMA), который сочетает в себе функции автофокусировки (AF) и оптической стабилизации изображения (OIS), обеспечивает лучшую в отрасли скорость фокусировки для любого сценария съемки. Этот универсальный и надежный инструмент для высокоскоростной съемки помогает без особых усилий запечатлеть картинку, в том числе, с различных фокусных расстояний.
Серия HONOR Magic6 представляет обновленную систему распознавания движения HONOR AI, которая использует обширную базу обучающих материалов из более 8000000 различных изображений. Независимо от сценария - будь то съемка брызг воды, изящных движений танцоров или моменты нападения в фехтовании, камера самостоятельно отслеживает движения, выявляя и сохраняя лучшие моменты.
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О бренде HONOR
Основанный в 2013 году, HONOR является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных устройств. Мы стремимся стать глобальным культовым технологическим брендом и обеспечить умную жизнь во всех сценариях, каналах и для всех людей. Стратегически ориентируясь на инновации, качество и сервис, HONOR занимается разработкой технологий, которые позволяют людям по всему миру выходить за рамки своих научно-исследовательских возможностей и перспективных технологий, а также создавать новый интеллектуальный мир для всех с помощью своего портфеля инновационных продуктов.
Более подробная информация на официальном сайте HONOR: www.hihonor.com
03.02.2024, 10:10 47986
Ученые представили систему, умеющую читать мысли по глазам
Фото: Depositphotos
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В эпоху цифровых технологий глаза не только зеркало души, но и светящийся индикатор для новейших разработок в области искусственного интеллекта. Группа исследователей из США и Израиля представила систему, способную заранее предсказывать решения пользователей о покупке в интернете, анализируя движения глаз, пишет Securitylab.ru.
Новая система, получившая название RETINA (Raw Eye Tracking and Image Ncoder Architecture), использует технологию отслеживания взгляда и алгоритмы глубокого обучения для предсказания выбора пользователя, который просматривает веб-сайт с товарами. При этом внимание уделялось также и сравнениям по столбцам характеристик нескольких товаров. Алгоритм способен точно определить предпочтения клиента даже до того, как пользователь принял решение о выборе.
Разработчики RETINA отмечают, что такого рода анализ данных - это то, в чем искусственный интеллект показывает наилучшие результаты. Использование полного объема данных отслеживания взгляда позволяет алгоритму работать с информацией о движении каждого глаза отдельно, что ранее было невозможно из-за агрегирования данных.
Раньше исследователи, использующие данные о движениях глаз, обычно синтезировали их в агрегированные фрагменты информации, которые могут упускать некоторые данные и определенные типы движений глаз. Благодаря RETINA специалисты смогли использовать весь объем необработанных данных отслеживания, а не фрагменты, которые записывают существующими методами.
Технология может применяться во многих ситуациях любыми компаниями. Например, ретейлеры могут использовать RETINA для улучшения пользовательского опыта покупок в метавселенных. Многие VR-устройства, которые люди используют для исследования метавселенной, будут иметь встроенную функцию отслеживания взгляда, которая поможет лучше визуализировать виртуальную среду. С помощью алгоритма RETINA магазин может правильно адаптировать расположение товаров в соответствии с тем, что человек, скорее всего, выберет, основываясь на его первоначальных движениях глаз.
Представитель RETINA подчеркивает, что технология отслеживания взгляда находит применение в различных сферах: от медицины до психологии, дизайна и искусства. При этом, несмотря на перспективы использования технологии в личных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, существуют серьезные проблемы конфиденциальности, требующие получения разрешения от пользователей.
Исследователи уже работают над коммерциализацией алгоритма и расширением его применения для оптимизации процесса принятия решений. С развитием технологий отслеживания взгляда и упрощением обработки данных возможности использования RETINA могут значительно расшириться, открывая новые горизонты для исследований и коммерческого применения.
19.01.2024, 09:08 56941
Взяться за оружие: ChatGPT разрешили применять в военных целях
Фото: Depositphotos
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Американская компания OpenAI обновила политику использования чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта (ИИ) - из документа исчез прямой запрет на применение этой технологии в военных целях. По мнению экспертов, в перспективе ИИ может радикально изменить военные конфликты, но при этом его применение в бою сопряжено с большим количеством рисков. Подробности о том, почему ChatGPT разрешили применять в военных целях и чем может обернуться это решение, сообщает издание "Известия".
Большие перемены
На изменения в политике использования ChatGPT обратило внимание издание The Intercept. Как отмечается в публикации его журналистов, до 10 января на странице с правилами применения разработок OpenAI было специальное положение, запрещавшее использование ИИ для "деятельности, сопряженной с высоким риском физического вреда", - в том числе "разработки оружия" и "военных действий".
Эти нормы исключали возможность использования ChatGPT любыми военизированными государственными органами, включая министерство обороны. Однако в новой версии правил использования чат-бота пункт о недопустимости его применения как в армии, так и в военном деле исчез. В то же время сохранился запрет на применение нейросетей OpenAI для причинения вреда себе или другим, включая создание или использование оружия.
Как пояснили в OpenAI, политика использования ChatGPT была изменена из-за необходимости упростить свод правил и принципов. В компании отметили, что требование "не причинять вред себе и другим" по-прежнему остается очень широким. Кроме того, его уточняет отдельный запрет на разработку и использование оружия с помощью чат-бота.
Любое применение наших технологий, в том числе военными, для разработки или использования оружия, нанесения вреда другим людям или уничтожения собственности, а также участие в несанкционированной деятельности, нарушающей безопасность какой-либо службы или системы, запрещено", - подчеркнули в OpenAI.
Навстречу Пентагону
Как отмечает в беседе с "Известиями" основатель и СЕО Mirey Robotics, эксперт по ИИ Андрей Наташкин, нельзя сказать, что компания OpenAI открыто заявила о том, что ее разработки будут использоваться в военных целях. Она просто поменяла политику использования данных и, скорее всего, не очень хотела акцентировать на этом внимание.
Факт того, что из документа исчез прямой запрет на использования чат-бота в военных целях, подметили журналисты, после чего представителям компании пришлось давать комментарии", - рассказывает эксперт.
По словам Наташкина, такая позиция абсолютно понятна: крупные IT-компании не раз оказывались в центре скандалов из-за контактов с военными. К примеру, в 2017 году сотрудничать с минобороны США стала корпорация Google - ее разработки в сфере машинного обучения должны были использоваться для различных задач американских военных, в том числе для более точного поражения целей дронами и распознавания лиц.
При этом решение Google о сотрудничестве с военными вызвало бурную негативную реакцию как среди сотрудников корпорации, так и во внешней среде, отмечает Андрей Наташкин. В итоге под давлением общественности компания публично отказалась от сотрудничества, а в ее политике появился прямой запрет на использовании ИИ-разработок для военных задач.
В 2022 году другая крупная американская компания, Boston Dynamics, заявила, что не будет передавать свои разработки военным, хотя ранее у нее был подобный кейс", - отмечает специалист.
В то же время возможность подобного сотрудничества крайне заманчива для различных компаний, поскольку Пентагон и правительство США являются крупнейшими заказчиками, говорит главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников. По словам эксперта, корпорация Boeing и многие компании в Кремниевой долине выросли как раз на военных заказах. А Apple многие из своих инновационных продуктов создает, опираясь на те технологии, которые были разработаны на основе грантов и инвестиций правительства США в интересах американской армии.
Боевые перспективы
Финансовая составляющая - это та причина, по которой заключение контракта с Пентагоном является заветной мечтой для руководства многих компаний, говорит Дмитрий Овчинников. Впрочем, есть и другая причина - невозможность полного контроля использования чат-ботов, в том числе ChatGPT.
Да, можно составить множество ограничений и заставить пользователей подписывать лицензионное соглашение, но фактически ChatGPT может быть использован в военных целях без ведома создателей. - Так зачем же ставить ограничение, которое нельзя проконтролировать?" - поясняет собеседник "Известий".
По словам Овчинникова, нейросети и ИИ уже сегодня активно применяются военными в алгоритмах обработки спутниковых фотографий. Кроме того, примитивным ИИ оснащены многие головки наведения баллистических и противокорабельных ракет. Между тем Андрей Наташкин указывает на то, что использование ИИ в военных целях потенциально несет в себе большие риски.
В первую очередь встает вопрос о контроле технологий и ответственности за ошибки, цена которых - человеческие жизни. Причем подобные случаи есть уже сегодня", - говорит эксперт.
В качестве примера Наташкин приводит инцидент, который произошел в 2020 году в Ливии, где боевой дрон в автоматическом режиме выследил и атаковал цель. Официально вся информация по этому происшествию была засекречена - обрывочные данные содержатся лишь в отчете Совета Безопасности ООН, опубликованном год спустя. Из этого документа известно, что атака произошла в Ливии, дрон был произведен в Турции, а поражена была "человеческая цель". Этот случай стал первым реальным примером того, как ИИ нанес удар без контроля со стороны человека.
Дмитрий Овчинников считает, что в будущем использование ИИ в военной сфере будет только нарастать. К примеру, общим искусственным интеллектом может быть оснащен рой ракет, за счет чего он будет более надежно поражать цели и подавлять противоракетную оборону (ПРО) противника.
Обратная сторона
Между тем коммерческий директор компании "Код безопасности" Федор Дбар, говоря о перспективах применения ИИ в военной сфере, призывает разделять понятия нейросетей и технологий, подобных ChatGPT. Нейросети используются в военном деле давно и активно: это и системы наведения высокоточного оружия, и работа с широкополосным форматом связи, и шифрование, и различные системы управления боем или дронами.
В то же время важно понимать, что такие технологии, как ChatGPT, - это "гражданский" вариант применения нейросетей, который малопригоден для каких-либо задач военного назначения. В целом все угрозы военного применения чат-ботов сильно переоценены", - считает собеседник "Известий".
По мнению Дбара, разговоры о том, что ИИ или нейросети могут представлять угрозу для человечества, сегодня относятся к разряду дилетантства. В настоящее время цифровые технологии не угрожают планете. Как поясняет эксперт, все инструменты на основе ИИ создают программисты, которые в процессе разработки среди прочего закладывают в свои продукты механизмы безопасности.
С точки зрения угроз для человечества куда опаснее выглядит вероятность ядерной войны или падения астероида на Землю", - подчеркивает специалист.
Федор Дбар дополняет, что на сегодняшний день нет ни особого искусственного интеллекта, ни нейросети, которая могла бы полностью управлять какой-либо системой. Конечно, в шахматах компьютер может двигать фигуры и продумывать стратегию, но в реальности (особенно в военной сфере) такого сейчас нет - и подобная технология вряд ли появится в обозримом будущем. Поэтому нейросети - именно нейросети, а не чат-боты - могут быть лишь элементом какой-либо военной инфраструктуры, но не полноценными "командующими", заключает эксперт.
25.12.2023, 10:32 67856
Казахстанские студенты победили в международном конкурсе Huawei ICT Competition
Фото: Huawei
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Студенты из Казахстана стали лучшими среди 20 национальных команд из 11 стран Ближнего Востока и Центральной Азии
Две команды казахстанских студентов завоевали призовые места в региональном финале конкурса Huawei ICT Competition стран Ближнего Востока и Центральной Азии, который прошел с 19 по 21 декабря 2023 года в Королевстве Бахрейн. Участниками программы стало свыше 27 500 студентов из более чем 600 университетов по всему региону.
Обе команды Казахстана взошли на пьедестал почета, завоевав Гран-при в направлении Computing Track и 1-е место в Cloud Track. Лучшими студентами в направлении Computing Track стали Утебай Оралбай, студент Yessenov University, Сарсенбай Даниял, студент KBTU, и Жиляков Николай, студент Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева. Команду победителей направления Cloud Track представляли Бегайдарова Аида и Молдахметов Дидар из КазНУ имени аль-Фараби, а также Жанел Гаухар из КБТУ.
Студенты принимали участие в практическом конкурсе, который включал в себя сетевые, облачные и вычислительные треки. На конкурсе были проверены теоретические знания студентов и практические навыки работы с ИКТ, а также их способность работать в команде.
ИКТ-таланты составляют важнейшую основу цифровой экономики Ближнего Востока и Центральной Азии. Компания Huawei стремится предоставить студентам платформу для получения знаний, здоровой конкуренции и обмена инновационными идеями, уделяя особое внимание укреплению их эрудиции в сфере ИКТ и практических навыков. Конкурс Huawei ICT Competition подчеркивает нашу приверженность воспитанию молодых умов во всем регионе, являясь при этом координационной платформой, объединяющей дальновидных государственных лидеров, научные круги и студентов-энтузиастов", - отметил Ван Шунли, вице-президент Huawei стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
В этом году конкурс был отмечен самым высоким числом участников за всю историю проекта. В региональном финале конкурса Huawei приняли участие 20 команд из 11 стран Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Казахстан, Ирак, Оман, Саудовскую Аравию, Пакистан, Иорданию, Ливан, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, с возможностью прохождения в случае победы в глобальный финал, который состоится в мае 2024 года в Китае.
Конкурс Huawei ICT Competition нацелен на сотрудничество с ЮНЕСКО, государственными органами, колледжами и университетами Ближнего Востока и Центральной Азии в целях выявления, поддержки и развития будущих лидеров в области ИКТ. Программа направлена на преодоление разрыва между университетом и рабочим местом, тем самым расширяя возможности трудоустройства ИКТ-студентов в будущем посредством получения знаний о последних разработках в сфере ИКТ и международных тенденциях, а также практических тренингах по повышению квалификации в ультрасовременных лабораториях, научно-исследовательских центрах и других объектах Huawei.
О компании Huawei
Компания Huawei, основанная в 1987 году, является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. У нас более 207 000 сотрудников, и мы работаем в более чем 170 странах и регионах, обслуживая более трех миллиардов человек по всему миру.
Наше видение и миссия заключается в том, чтобы привнести цифровые технологии в каждого человека, дом и организацию для создания полностью взаимосвязанного, интеллектуального мира. С этой целью мы будем способствовать повсеместному подключению и равному доступу к сетям; внедрять облако и искусственный интеллект во все четыре уголка земли, чтобы обеспечить превосходную вычислительную мощность там, где вам это нужно, когда вам это нужно; создавать цифровые платформы, которые помогут всем отраслям промышленности и организациям стать более гибкими, эффективными и динамичными; переопределять пользовательский опыт с помощью искусственного интеллекта, делая его более персонализированным для людей во всех аспектах их жизни, будь то дома, в офисе или в дороге.
02.12.2023, 17:05 79236
В МАГАТЭ призвали поддержать атомную энергетику
Фото: Depositphotos
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Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев принял участие в мероприятии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "Атомная энергетика для достижения углеродной нейтральности" в рамках 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае, сообщает пресс-служба ведомства.
На заседании генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси огласил "Заявление МАГАТЭ по атомной энергетике", которое поддержано почти 50 странами. Страны признают, что все доступные низкоуглеродные технологии, включая атомную энергетику, должны быть признаны и активно поддерживаться.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что для Казахстана, обладающего вторыми в мире запасами урановой руды, развитой атомной промышленностью, обладающего безупречной репутацией в части использования мирного атома, развитие ядерной энергетики является перспективным направлением технологического прорыва в экономике. Устойчивое развитие предполагает использование низкоуглеродных решений для покрытия растущего спроса на электроэнергию и обеспечение реализации целей по "чистому нулю" выбросов.
В заявлении подчеркиваются преимущества атомной энергетики, в том числе то, что атомные электростанции не производят вредных выбросов парниковых газов, способствуют энергетической безопасности и стабильности электросетей. Данное мероприятие подчеркнуло решающую роль атомной энергетики как части энергетического баланса.
Такую же инициативу проявляют и США. Сегодня на конференции ООН США будет анонсирована Декларация о трехкратном увеличении атомной энергии в поддержку расширения развития атомной энергетики. Основное обязательство декларации заключается в совместной работе по достижению глобальной цели, чтобы к 2050 году увеличить мощность атомной энергетики в три раза по сравнению с уровнем 2020 года.
Повышение безопасности и надежности производства атомной энергии призвано сыграть ключевую роль в достижении к 2050 году нулевого уровня глобальных выбросов парниковых газов и удержании предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия.
Эта декларация дополняет другие обязательства в отношении экологически чистой энергии на COP28, и признает важность атомной энергетики для надежного производства электроэнергии, декарбонизации и сокращения промышленных секторов, не связанных с производством электроэнергии.
В контексте международных обязательств по борьбе с изменением климата, а также учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, Казахстаном также активно предпринимаются шаги, направленные на изучение возможности развития в стране атомной энергетики, что соответствует инициативам, отраженным в заявлении МАГАТЭ и в Декларации о трехкратном увеличении атомной энергии.
"Вовлечение граждан в значимые вопросы страны и их поддержка имеет стратегическое значение для дальнейшего экономического развития", - подчеркивается в сообщении Минэнерго.
Там напомнили, что по поручению президента в Казахстане пройдет общенациональный референдум по вопросу строительства атомной станции. Его дата пока не определена.
Опрос, проведенный агентством КТ, показал: почти 70% респондентов считают, что в Казахстане нужно строить АЭС. При этом 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы энергодефицита.
В августе 2023 года в Улкене прошли публичные обсуждения по строительству АЭС.
По мнению начальника отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергея Кислицина, от энергодефицита на долгие годы Казахстан спасет АЭС.
"Чем хороша атомная энергетика? Это базовый источник энергии. Всем понятно, что в разные периоды дня и года электроэнергия тратится по-разному. Так вот, базовая электроэнергия - это то, что вырабатывается всегда, постоянно и на которую можно железно рассчитывать", - пояснил в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Todaу ученый.
16.11.2023, 12:45 88586
Китай запустил самый быстрый интернет в мире
Фото: Depositphotos
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Китай опередил глобальные сроки, запустив первый в мире интернет-сервис нового поколения - более чем в 10 раз быстрее существующих основных маршрутов, на два года опередив прогнозы отрасли, сообщает South China Morning Post.
Магистральная сеть формирует основной маршрут передачи данных между городами, может передавать данные со скоростью 1,2 терабит (1200 гигабит) в секунду между Пекином на севере, Уханем в центральном Китае и Гуанчжоу в южной провинции Гуандун.
Линия, протяженность которой составляет более 3000 километров волоконно-оптических кабелей, была введена в эксплуатацию в июле и официально запущена в понедельник после надежной работы и прохождения всех эксплуатационных испытаний.
Это достижение - результат сотрудничества Университета Цинхуа, China Mobile, Huawei Technologies и корпорации Cernet - опровергает прогнозы экспертов о том, что сверхскоростные сети со скоростью 1 терабит в секунду появятся не ранее 2025 года.
11.11.2023, 15:06 95646
Высокотехнологичный китайский морской порт Циндао
Фото: Скрин с видео
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Морской порт Циндао - это порт города Qingdao, провинция Шаньдун, Китай. Он расположен на берегу залива Цзяочжоу на полуострове Шаньдун, на краю Желтого моря, и граничит с Японией и Корейским полуостровом через море. Порт является центром морских перевозок и международной торговли и сотрудничает с 130 странами мира, с более чем 450 портами.
Циндао - это место, где технологии видоизменяют логистику, преобразовывают ее. Автономные "грузовики" с электродвигателями и аккумуляторами перетаскивают контейнеры. Удивительно, но внутри них нет места для водителей, а управление - исключительное дело искусственного интеллекта.
Грузовые платформы ориентируются по подземным электромагнитным датчикам и взаимодействуют друг с другом, соблюдая правила дорожного движения. Они даже умеют предупреждать людей о своем движении.
Координирует все процессы "мозг порта", а операторы вмешиваются только в чрезвычайных ситуациях. Это позволяет снизить затраты на рабочую силу и увеличить производительность порта на 30%.
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Новости Китая
Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?