Представлена первая в мире гоночная летающая машина, и она работает на дизеле

Фото: Танцовщица на новогоднем гала-концерте взаимодействует за кулисами с человекоподобным роботом H1 компании Unitree. Источник изображения: официальный сайт компании Unitree

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На новогоднем гала-концерте на телеканале CCTV 2025 года настоящий фурор в интернете произвели 16 гуманоидных роботов H1 компании Unitree. Одетые в традиционные цветастые ватники, они безупречно исполнили сложный танец янгэ с платками в руках. Творческий номер "ЯнБOT", объединивший народные традиции и передовые технологии, стал ярким символом стремительного развития робототехнической отрасли Китая, сообщает газета "Жэньминь жибао".





Это представление наглядно продемонстрировало технологический потенциал китайской компании Unitree. С момента основания в 2016 году предприятие сделало ставку на технологию электропривода и принцип "высокая эффективность при низкой себестоимости". Менее чем за десятилетие это позволило ей проложить собственный путь в робототехнике, последовательно приближаясь к главной цели - сделать роботов доступными помощниками в каждом доме.





Секрет успеха" роботов H1 на новогоднем концерте заключается в технологии искусственного интеллекта, управляющей движениями всего механизма, и системе панорамного объемного зрения с обзором 360 градусов, которая обеспечивает точную ориентацию в пространстве. Благодаря алгоритмам ИИ роботы способны "слышать" и понимать музыку, синхронизируя с ней свои движения в реальном времени.





За этими технологическими прорывами стоят годы упорной работы Unitree в областях ИИ и систем управления движениями. В сфере электроприводов и конструкторских решений компания отказалась от традиционной гидравлики в пользу собственной разработки - высокоэффективных прямых приводов. Применение алгоритма быстрой компенсации крутящего момента при разматывании обеспечило высокоточный контроль усилий при снижении затрат более чем на 80%. В области динамической стабилизации сервоприводы робота H1 в сочетании с технологиями обучения с подкреплением и алгоритмами координации многоагентных систем позволили значительно повысить точность движений.





Техническое описание выступления человекоподобного робота H1 на новогоднем гала-концерте. Источник изображения: официальный сайт компании Unitree





Важно отметить, что более 90% ключевых компонентов Unitree - двигатели, редукторы, контроллеры, датчики положения и лидары - производятся в Китае.





Роботы в программе "ЯнБОТ" разрушили стереотип о "механистичности" человекоподобных роботов", - отмечает Тан Шуюань, заместитель директора Центра исследований цифровой коммерции Шанхайского института Шаньда.





По его словам, за этим стоит качественный скачок в управлении движениями, прорыв в групповом взаимодействии роботов и существенное улучшение систем технического зрения. Эти достижения свидетельствуют о том, что Китай вошел в число мировых лидеров в области гуманоидной робототехники.





Эволюция продуктовой линейки Unitree прошла путь от четвероногих к человекоподобным роботам.





На первом этапе компания осваивала гражданский сектор через разработку четвероногих роботов.





В 2017 году Unitree представила первый четвероногий робот Laikago с модульной конструкцией, обеспечивающей быструю итерацию. Промышленный робот B2, выпущенный в 2023 году, может нести статическую нагрузку до 120 кг и работать без подзарядки 4-6 часов. Сегодня роботы-гуманоиды компании используются в образовании, инспекциях, спасательных работах и других областях. Общий объем продаж превысил 10 тыс. единиц, а доля мирового рынка достигла 60%.





В одной из начальных школ города Чжэньцзян провинции Цзянсу (Восточный Китай) волонтер из Университета Цзянсу демонстрирует ученикам функционал робота-собаки. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Ши Юйчэн





Второй этап был посвящен разработке человекоподобных роботов и созданию стандартов массового производства.





В августе 2023 года компания дебютировала полноразмерного гуманоидного робота H1, способного бегать со скоростью до 3,3 м в секунду и выполнять сложные акробатические элементы, включая сальто назад. Благодаря алгоритмам обучения с подкреплением робот поддерживает динамическое равновесие и уже применяется для погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном заводе NIO.





В мае 2024 года был выпущен человекоподобный робот G1 стоимостью всего 99 тыс.юаней (около 13,55 тыс. долл. США), оснащенный манипулятором с тремя пальцами и системой контроля силы захвата предметов. Это сделало внедрение роботов-гуманоидов в различные отрасли более доступным.





Третий этап связан с развитием экосистемы открытого программного обеспечения и снижением входных барьеров в отрасль.





В 2024 году предприятие открыло доступ к своей библиотеке алгоритмов обучения с подкреплением, что привлекло более 10 тысяч разработчиков со всего мира. Был опубликован полный комплект средств разработки RL - от обучения и симуляции до работы с реальными роботами, что существенно снизило затраты разработчиков. Также были представлены инструменты сбора данных и обучающие наборы данных для гуманоидных роботов.





Благодаря технологическим прорывам, формированию экосистемы и инновационным сценариям применения Unitree не только добилась впечатляющего роста, но и способствовала качественному развитию всей робототехнической отрасли Китая.





Сегодня компания реализует трехкомпонентную стратегию: локализация производства ключевых компонентов, глубокая интеграция всей производственной цепочки и привлечение капитала при государственной поддержке. Это способствует развитию инноваций в китайской робототехнической отрасли, созданию независимой экосистемы и повышению глобальной конкурентоспособности.





Опыт Unitree отражает три основных тренда развития китайской робототехники, таких как переход от "ценового преимущества" к "технологическому лидерству", от "единичных применений" к "системным решениям", от "замены инструментов" к "созданию новой ценности".





В глобальном масштабе роботы формируют новую экономическую реальность. От исследовательских лабораторий до производственных линий, от промышленного применения до использования в быту - китайские робототехнические компании во главе с Unitree пишут новую страницу в истории "умного производства" в мировой технологической революции. Их успех основан на инновационных технологиях, эффективной производственной кооперации и постоянном расширении сфер применения роботов.





Автор: Ян Цзюньфэн