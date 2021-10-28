Президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу: создание ценности для ИКТ-отрасли в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего"

На конференции Huawei "Цифровое сообщество - 2021" президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу выступил с речью на тему "Создаем ценность для ИКТ-индустрии России вместе".

В своем выступлении Дэниел Чжоу сообщил, что с момента начала реализации стратегии "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei направила в общей сложности 1,1 млрд долларов в закупки и НИОКР в России, подготовила более 15 200 специалистов для российской ИКТ-отрасли, включая более 1500 экспертов в технологиях 5G/IP, более 4600 новых сертифицированных специалистов в области IP/IT. В то же время он отметил, что в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei продолжит инвестировать в Россию, наращивать усилия по подготовке талантов, объединять лучшие практики глобальной цифровизации промышленности и работать с основными партнерами для продвижения инноваций в области цифровизации промышленности и поддержки устойчивого развития российской ИКТ-индустрии.

Развитие Huawei в разных областях

Дэниел Чжоу кратко представил результаты деятельности Huawei. В сфере операторского бизнеса Huawei тесно сотрудничает с глобальными операторами для создания одной из лучших сетей 5G в мире, более 700 городов и 267 компаний из списка Fortune 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации, постепенно создается экосистема 5GtoB. Облачный бизнес развивается стремительно: Huawei Cloud стало вторым по величине облаком в Китае и пятым в мире, совершив прорыв в ряде отраслей и став выбором номер один для большого числа клиентов для интеллектуальной модернизации. В первой половине этого года показатели роста компании сохраняли свою устойчивость: выручка достигла 49,6 млрд долларов США, а чистая прибыль составила 9,8%.

Компания Huawei увеличивает инвестиции в такие сферы, как подключение, вычислительные и облачные технологии и предоставляет услуги различным клиентам в зависимости от их потребностей. Опираясь на десятки лет опыта в области ИКТ, компания Huawei продолжает внедрять инновации и сотрудничать с партнерами, чтобы стимулировать цифровизацию во всех отраслях и ускорить переход к полностью подключенному и интеллектуальному миру.

Концепция T.I.G.E.R. выводит Сообщество единого цифрового будущего на новый уровень

В марте прошлого года компания Huawei представила стратегию "Сообщество единого цифрового будущего", которая означает, что, сталкиваясь с общими возможностями и проблемами, российские партнеры и компания Huawei могут создать единое цифровое сообщество, целью которого является процветание российской ИКТ-индустрии и содействие развитию цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей. После полутора лет реализации данной стратегии, ускоренной условиями пандемии Covid19, компания Huawei и ее партнеры добились отличных результатов в каждой из пяти областей концепции T.I.G.E.R.

Shared Technology (Общие технологии): компания Huawei и ее стратегический партнер Sitronics Group, который является частью АФК "Система", способствовали развитию местного производства серверных продуктов. Sitronics Group создали первый отечественный сервер на базе технологий Huawei, было произведено 3 модели серверов с ежемесячным объемом производства 1500 единиц.

Shared Industry (Общие отрасли): Huawei и Сбер совместно создали комплексное решение для "умного кампуса", которое опирается на платформу SberCloud.Advanced и местную экосистему IoT для достижения полной цифровой эксплуатации, значительно повышая эффективность офисной работы и управления.

Shared Growth (Общий рост): за последние три года компания Huawei совместно с различными партнерами открыла 97 ИКТ-академий и выдала более 15200 технических сертификатов, включая более 1500 сертификатов 5G, более 680 сертификатов IP с уровнем HCIE и более 4600 сертификатов IT для систем хранения и коммутаторов.

Shared Ecosystem (Общие экосистемы): работа по развитию экосистемы мобильных устройств Huawei HMS в России достигла успешных результатов: в экосистеме существует 3407 локальных приложений более чем с 14,4 млн пользователей в месяц; количество российских приложений в AppGallery превышает 668 000 - более чем с 200 миллионами скачиваний в год.

Shared Reliability (Общая надежность): используя операционную систему Harmony OS, российские приложения могут быстро выйти на рынок и начать коммерциализацию своего бизнеса. Например, голосовой помощник "Сбер Салют", встроенный в "умный" экран Huawei, или различные приложения, встроенные в "умные" часы, охватывающие функцию геолокации, музыку, социальные сети и электронные платежи.

Лаборатория 5G Incubator Lab, где мы тестируем новые бизнес-модели

С приближением процесса лицензирования 5G и строительства сетей пятого поколения, индустрия и операторы нуждаются в испытательном полигоне для 5G, который будет служить в качестве бизнес-инкубатора для тестирования будущих сценариев 5G для бизнеса и пользователей. Эта лаборатория предназначена для работы с операторами, партнерами по разработке приложений и отраслевой интеграции для внедрения инноваций, тестирования и проверки услуг 5G, а также изучения новых прибыльных моделей.

В конце своего выступления Дэниел Чжоу отметил: "Интеллектуальный мир уже близко, российское правительство идет в ногу с этими изменениями. Huawei, как один из ключевых игроков в сфере цифровизации, сталкивается с историческими возможностями и вызовами, и лучший способ вместе двигаться к лучшему будущему - это сотрудничество друг с другом!" Дэниел Чжоу подчеркнул: "Поодиночке мы можем сделать многое, вместе мы можем сделать еще больше!"