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Президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу: создание ценности для ИКТ-отрасли в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего"

27.10.2021, 19:25 3808
Президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу: создание ценности для ИКТ-отрасли в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего"
На конференции Huawei "Цифровое сообщество - 2021" президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу выступил с речью на тему "Создаем ценность для ИКТ-индустрии России вместе". 
 
В своем выступлении Дэниел Чжоу сообщил, что с момента начала реализации стратегии "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei направила в общей сложности 1,1 млрд долларов в закупки и НИОКР в России, подготовила более 15 200 специалистов для российской ИКТ-отрасли, включая более 1500 экспертов в технологиях 5G/IP, более 4600 новых сертифицированных специалистов в области IP/IT. В то же время он отметил, что в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei продолжит инвестировать в Россию, наращивать усилия по подготовке талантов, объединять лучшие практики глобальной цифровизации промышленности и работать с основными партнерами для продвижения инноваций в области цифровизации промышленности и поддержки устойчивого развития российской ИКТ-индустрии.
 
Развитие Huawei в разных областях
 
Дэниел Чжоу кратко представил результаты деятельности Huawei. В сфере операторского бизнеса Huawei тесно сотрудничает с глобальными операторами для создания одной из лучших сетей 5G в мире, более 700 городов и 267 компаний из списка Fortune 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации, постепенно создается экосистема 5GtoB. Облачный бизнес развивается стремительно: Huawei Cloud стало вторым по величине облаком в Китае и пятым в мире, совершив прорыв в ряде отраслей и став выбором номер один для большого числа клиентов для интеллектуальной модернизации. В первой половине этого года показатели роста компании сохраняли свою устойчивость: выручка достигла 49,6 млрд долларов США, а чистая прибыль составила 9,8%.
 
Компания Huawei увеличивает инвестиции в такие сферы, как подключение, вычислительные и облачные технологии и предоставляет услуги различным клиентам в зависимости от их потребностей. Опираясь на десятки лет опыта в области ИКТ, компания Huawei продолжает внедрять инновации и сотрудничать с партнерами, чтобы стимулировать цифровизацию во всех отраслях и ускорить переход к полностью подключенному и интеллектуальному миру.
 
Концепция T.I.G.E.R. выводит Сообщество единого цифрового будущего на новый уровень
 
В марте прошлого года компания Huawei представила стратегию "Сообщество единого цифрового будущего", которая означает, что, сталкиваясь с общими возможностями и проблемами, российские партнеры и компания Huawei могут создать единое цифровое сообщество, целью которого является процветание российской ИКТ-индустрии и содействие развитию цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей. После полутора лет реализации данной стратегии, ускоренной условиями пандемии Covid19, компания Huawei и ее партнеры добились отличных результатов в каждой из пяти областей концепции T.I.G.E.R.
 
  • Shared Technology (Общие технологии): компания Huawei и ее стратегический партнер Sitronics Group, который является частью АФК "Система", способствовали развитию местного производства серверных продуктов. Sitronics Group создали первый отечественный сервер на базе технологий Huawei, было произведено 3 модели серверов с ежемесячным объемом производства 1500 единиц.
  • Shared Industry (Общие отрасли): Huawei и Сбер совместно создали комплексное решение для "умного кампуса", которое опирается на платформу SberCloud.Advanced и местную экосистему IoT для достижения полной цифровой эксплуатации, значительно повышая эффективность офисной работы и управления.
  • Shared Growth (Общий рост): за последние три года компания Huawei совместно с различными партнерами открыла 97 ИКТ-академий и выдала более 15200 технических сертификатов, включая более 1500 сертификатов 5G, более 680 сертификатов IP с уровнем HCIE и более 4600 сертификатов IT для систем хранения и коммутаторов.
  • Shared Ecosystem (Общие экосистемы): работа по развитию экосистемы мобильных устройств Huawei HMS в России достигла успешных результатов: в экосистеме существует 3407 локальных приложений более чем с 14,4 млн пользователей в месяц; количество российских приложений в AppGallery превышает 668 000 - более чем с 200 миллионами скачиваний в год.
  • Shared Reliability (Общая надежность): используя операционную систему Harmony OS, российские приложения могут быстро выйти на рынок и начать коммерциализацию своего бизнеса. Например, голосовой помощник "Сбер Салют", встроенный в "умный" экран Huawei, или различные приложения, встроенные в "умные" часы, охватывающие функцию геолокации, музыку, социальные сети и электронные платежи.
 
Лаборатория 5G Incubator Lab, где мы тестируем новые бизнес-модели
 
С приближением процесса лицензирования 5G и строительства сетей пятого поколения, индустрия и операторы нуждаются в испытательном полигоне для 5G, который будет служить в качестве бизнес-инкубатора для тестирования будущих сценариев 5G для бизнеса и пользователей. Эта лаборатория предназначена для работы с операторами, партнерами по разработке приложений и отраслевой интеграции для внедрения инноваций, тестирования и проверки услуг 5G, а также изучения новых прибыльных моделей.
 
В конце своего выступления Дэниел Чжоу отметил: "Интеллектуальный мир уже близко, российское правительство идет в ногу с этими изменениями. Huawei, как один из ключевых игроков в сфере цифровизации, сталкивается с историческими возможностями и вызовами, и лучший способ вместе двигаться к лучшему будущему - это сотрудничество друг с другом!" Дэниел Чжоу подчеркнул: "Поодиночке мы можем сделать многое, вместе мы можем сделать еще больше!"
 

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TCL представила умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition

18.10.2021, 17:35 34048
TCL представила умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition
Когда-нибудь умные очки станут такой же повседневностью, как и умные часы сейчас, но пока очков на рынке не много, даже в виде концептуальных устройств. Анонсированные на днях TCL Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition выгодно отличаются от других подобных устройств одной важной особенностью - наличием цветного экрана. Ни в Ray-Ban Stories, созданных совместно с Facebook, ни в Razer Anzu такого нет. Цветной экран есть в HTC Vive Flow, но это все-таки VR-гарнитура, которая весьма отдаленно напоминает очки, сообщает портал IXBT.COM.
 
Между тем Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition действительно выглядят как совершенно обычные очки. Но внутри установлен экран даже не Mini, а Micro-LED. Есть также встроенный громкоговоритель, сенсорная панель управления и камера, причем в этой модели она находится на переносице, а не сбоку от линзы.

 
Интерфейс управления выглядит красиво и функционально. В видеоролике демонстрируются возможные сценарии повседневного использования очков – от просмотра видеороликов и чтения электронной корреспонденции до захвата изображения.
 
Увы, когда выйдут и сколько будут стоить Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition, пока не сообщается. Но TCL – очень большая компания, и ей вполне по силам наладить массовое производство такого устройства в ближайшем будущем.
 

Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получили обновление с новыми функциями

14.10.2021, 15:42 63721
Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получили обновление с новыми функциями
АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - Компания Huawei Consumer Business Group выпустила новую версию прошивки для наушников FreeBuds 4, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В обновлении ПО 1.9.1.218 решены проблемы с подключением, улучшено качество воспроизведения на низкой громкости, а также добавлена функция "Поиск наушников", которую можно использовать на любом смартфоне HUAWEI через приложение AI Life. После включения функции наушники начнут издавать звуковой сигнал, сообщили в компании.
 
В обновлении также добавлена функция повышения качества речи, которая сегментирует, сжимает и компенсирует звуки индивидуально под каждого пользователя для того, чтобы помочь людям с легкой и умеренной потерей слуха лучше слышать во время аудио- и видеообщения. Функция доступна только на Android устройствах.
 

FreeBuds 4 - это верх инженерной мысли в сфере воспроизведения звука на сегодняшний день. Обновление сделало наушники еще более совершенными. Этот продукт очень популярен в Казахстане, и мы рады представить новую версию прошивки, которая сделает опыт использования FreeBuds 4 еще более комфортным", - комментирует Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии.

 
Кроме того, в обновлении 1.9.1.218 появилась возможность настройки качества звука. Благодаря технологии обнаружения звуковых волн данная функция распознает форму слухового прохода за миллисекунды для персональной оптимизации звука в соответствии с различными типами человеческого уха и соответствующего AEM-EQ.
 
Чтобы обновить ПО до версии 1.9.1.218 на устройствах Android и iOS, необходимо подключить устройство по Bluetooth, запустить приложение AI Life и открыть зарядный чехол наушников. Далее в меню наушников выбрать раздел "Обновление" и выполнить проверку доступных обновлений. Используя вкладку "Настройки", можно также подключить автообновление, чтобы автоматически получать новейшие обновления ПО.
 
О HUAWEI Consumer Business Group: продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.
 

TECH4ALL: цифровые технологии для развития образования и охраны окружающей среды

30.09.2021, 17:05 81298
TECH4ALL: цифровые технологии для развития образования и охраны окружающей среды
Компания Huawei призвала глобальных партнеров присоединиться к инициативе TECH4ALL по обеспечению цифровой доступности. Программа направлена на построение более инклюзивного и интеллектуального мира с фокусом на цифровых технологиях, внедрении приложений и цифровых навыках, а также на работе с глобальными партнерами по продвижению и расширению цифрового охвата для содействия достижению Целей Устойчивого Развития ООН. 
 
Инициатива TECH4ALL компании Huawei сосредоточена на четырех областях: 
 
  1. Обеспечение равенства и качества образования
  2. Бережное отношение к природе с помощью технологий
  3. Обеспечение инклюзивности и доступности здравоохранения 
  4. Использование ИКТ для ускорения развития сельских районов
 
В настоящее время более 60 000 учителей и учеников пользуются преимуществами проектов TECH4ALL в более чем 200 школах по всему миру. Цифровые технологии были внедрены для повышения эффективности управления ресурсами и сохранения биоразнообразия в 22 природных заповедниках по всему миру. Смартфоны Huawei предоставляют 15 функций доступности, ими ежемесячно пользуются около 10 миллионов пользователей. Решение RuralStar компании Huawei предоставляет услуги мобильного интернета в более чем 60 странах и регионах, охватывая более 50 миллионов человек в отдаленных районах.
 

ЮНЕСКО и Huawei в июле 2020 года запустили совместный проект "Открытые школы", который реализуется в Эфиопии, Египте и Гане в течение трех лет", - отметила Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования. "Проект исследует будущие модели школьного образования, тем самым внося свой вклад в глобальную инициативу ЮНЕСКО по будущему образованию".

 
Чтобы построить более устойчивую к кризисам систему открытых школ, все страны должны рассмотреть три столпа новой инфраструктуры для системы обучения: технологии, цифровой контент и цифровые компетенции учителей и специалистов. 
 
В рамках саммита Huawei TECH4ALL были озвучены ряд программ компании совместно с партнерами, среди которых: 
 
Instant Network Schools - программа фонда Vodafone, направленная на предоставление высококачественного образования беженцам и представителям местного населения, с планами подключить 500 000 учащихся-беженцев и их сообщества к 2025 году. Компания Huawei является одним из партнеров по расширению возможностей подключения к сети для большего числа школ в Африке. 
 

Мы верим, что каждый мальчик и каждая девочка должны иметь доступ к качественному образованию, независимо от того, где они находятся и какой национальности", - заявил Ойсин Уолтон, менеджер программы Vodafone Instant Network Schools. 

 
DigiTrucks - это программа компании Close the Gap, представляющая экологичные мобильные аудитории на солнечных батареях, переоборудованные из морских контейнеров. Они оснащены переработанными ИКТ-устройствами и обеспечивают обучение молодых людей цифровым навыкам. Компания Huawei поддержала эту программу в Кении и Франции. В конце этого года Huawei и организация Close the Gap реализуют проект в Эфиопии. 
 
Green Pepper - программа китайского Фонда социального предпринимательства YouChange для молодых учителей в сельских деревнях Китая, в рамках которой учителя проходят годовое онлайн-обучение, и на сегодняшний день программа охватила около 80 000 молодых сельских учителей и 17 000 школ.
 
Представляя экологический сектор, генеральный директор МСОП д-р Гретель Агилар затронула ряд экологических проблем, отметив, что технологии могут быть использованы для смягчения растущего воздействия человечества на планету. "Цифровые технологии могут стать важной частью решения и помочь нам решить глобальные проблемы, если их правильно и разумно использовать". 
 

Мы должны дать возможность большему числу людей использовать технологии для охраны природы, именно на это направленна инициатива Tech4Nature", - сказал Джеймс Хардкасл, заместитель директора Программы по охраняемым территориям МСОП.

 
Tech4Nature - проект в партнерстве МСОП и Huawei, целью которого является разработка сценарных технологий для сохранения природных экосистем на 300 охраняемых территориях к 2023 году. В настоящее время проект реализуется в Таиланде, Испании, Маврикии, Швейцарии и Китае. Проект на Маврикии направлен на защиту и восстановление быстро исчезающего кораллового рифа африканского островного государства с помощью видеомониторинга в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта, который может быть передан экспертам, как местным, так и международным.
 
Nature Guardian - система, которая использует акустические технологии для мониторинга исчезающих видов и предупреждения егерей об угрозах, таких как незаконная вырубка леса и выстрелы. Платформа Guardian, поддерживаемая облаком Huawei, обеспечивает спасательный круг для Дарвиновской лисицы, находящейся под угрозой исчезновения, которых, как считается, осталось менее 1000. 
 
Умные и сетевые технологии мониторинга являются важнейшим инструментом охраны природы. Например, в Англии были внедрены акустические решения для защиты все более редкой рыжей белки, которой угрожает вторгшиеся и гораздо более распространенные серые белки. В Китае акустический мониторинг внедрен для отслеживания и удвоения популяции находящегося под угрозой исчезновения хайнаньского гиббона.
 
Партнерские отношения - это топливо, которое обеспечивает прогресс в областях TECH4ALL, касающихся окружающей среды и образования, а также в двух других областях инициативы - здравоохранении и развитии.
 

Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - идите вместе", - сказал Тао Цзинвэнь, спикер компании Huawei. "Мы верим, что еще больше партнеров будут работать с нами для продвижения плана действий TECH4ALL в будущем. Присоединяйтесь к нам ради более инклюзивного, интеллектуального мира, в котором никто не останется позади".

 
Полная запись саммита TECH4ALL на сайте. Подробная информация о проектах и историях TECH4ALL
 

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