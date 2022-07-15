В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра участники ознакомились с работой центра высоких технологий Baidu

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В ходе работы программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае участники ознакомились с работой центра высоких технологий Baidu, который входит в топ-4 ведущих мировых компаний в области AI, в 50 самых иновационных предприятий (по рейтингу китайской версии журнала Forbes), в 2016, 2017, 2018 гг. - в десяток лучших прорывных технологий Массачусетского технологического института. Baidu провел первые в Китае независимые исследования. Четыре года подряд получал премию China artificial Intelligence Award за фундаментальные исследования, базовые технологии, основополагающие инновации.
Задача Baidu - сделать искусственный интеллект доступным для всех
Платформа разработки с библиотекой моделей с открытым исходным кодом промышленного уровня. Библиотека моделей промышленного уровня из более чем 400 алгоритмов и моделей. Платформа разработки с нулевым порогом EasyDL.Поддержка научных квантовых и биологических вычислений. Помощь энергетике, транспорту, медицинскому обслуживанию, сельскому хозяйству, финансам в интеллектуальной модернизации.
Достижения
В 2018 и 2019 годах последовательно были запущены 2 чипа, ориентированные на искусственный интеллект Baidu Kuncang и Baidu Hongpai - первый общий облачный искусственный интеллект-чип в Китае, который появился в интернете. Чип голосового взаимодействия. Автомобильный стандарт, большая память, низкое энергопотребление.
Приложение Baidu app - ведущее информационное и основанное на знаниях ядро всей сети. Интеллектуальное облако - №1 в Китае поставщик общедоступных интеллектуальных облачных услуг. Apollo - Автономное вождение.
За последние 20 лет Baidu marketing решила проблему маркетинга для миллионов компаний. В эпоху мобильных устройств Baidu запустила инновационный универсальный маркетинг с помощью хостинга страницы. Отрасль может быстро создать свою собственную маркетинговую позицию, принести рост клиентов.
Baidu применяет технологии искусственного интеллекта ко всем аспектам маркетинга. Доля доходов от онлайн-маркетинга неуклонно растет. 2021 Q1 - 35%, 2021 Q2 - 40%, 2021 Q3 - 43%.
Первое в мире комплексное интеллектуальное транспортное решение для транспортных средств и дорог. Всемирная интернет - конференция оценила его как ведущее в мире научно-техническое достижение. В 2017 году министерство науки и технологий сделало ставку на baidu в создании нового поколения автотранспортных средств.
Apollo - система автономного вождения
Включает в себя парковку, AVP и продукты вождения, ANP, понимание сложных дорог, городское движение, полномасштабное автономное вождение. Умная кабина Apollo smart cabin, включая лидирующую в отрасли версию Xiaodu Assistant Car Version и Baidu Map Car Edition.
Baidu не только уделяет внимание своей собственной политике в области социальной ответственности, но и стремится к улучшению экологических, социальных и других вопросов. Содействует устойчивому экологическому развитию - сокращение вредных выбросов в воздух, в 2020 году Baidu подписала контракт на покупку ветроэнергетики, сохранение биоразнообразия, борьба с незаконной торговлей дикорастущими растениями в интернете.
Социальные проблемы - работает над созданием специального противоэпидемического проекта стоимостью 300 миллионов юаней посредством исследований вирусов с помощью алгоритмов с открытым исходным кодом, AI система измерения температуры поддерживает быстрое измерение в общественных местах.
Поиск с помощью искусственного интеллекта - помог 12 766 людям воссоединиться со своими семьями.
Ai помогает пожилым людям. Программа была запущена в 7 городах по всей стране и обхватывает 42 общины и 2 учреждения для престарелых. В общей сложности 268 000 пользователей пожертвовали 1320 долларов на борьбу с эпидемией. Присоединилось более 300 некоммерческих организаций.
Информационное агентство Kazakhstan Today
Kazakhstan Today принимает участие в работе программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
Китайский Международный пресс-центр Евразии 2022 (CIPCC)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае.
В рамках программы Центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA)
Китайская ассоциация общественной дипломатии (CPDA) является организатором программы Китайского международного пресс-центра (пресс-центра Евразии) (CIPCC) 2022 года в Китае. В рамках программы центр проводит лекции по социально-экономическому развитию Китая, дипломатии, культуре, науке и технике, обучение и стажировки по журналистике, организовывает встречи журналистов с соответствующими государственными ведомствами, предприятиями, аналитическими центрами и СМИ, а также проводит поездки в провинции КНР.