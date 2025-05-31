30.05.2025, 11:32 3061
В Китае создана система распознавания ядерных боеголовок
Фото: Depositphotos
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Китайские ученые создали систему искусственного интеллекта, которая может отличать настоящие ядерные боеголовки от неядерных.
Китайские ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая может отличать настоящие ядерные боеголовки от ложных, что стало первым в мире решением на основе ИИ для проверки контроля над вооружениями", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.
Газета отмечает, что ученые использовали моделирование методом Монте-Карло для создания "миллионов виртуальных ядерных компонентов", некоторые из которых содержали оружейный уран, другие были замаскированы свинцом или низкообогащенными материалами.
Многослойная сеть глубокого обучения была обучена на моделях нейтронного потока, достигнув чрезвычайно высокой точности в различении настоящих боеголовок", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы предотвратить прямой доступ ИИ к сверхсекретной информации о конструкции ядерного оружия, между системой проверки и настоящей боеголовкой была возведена полиэтиленовая стена с 400 отверстиями, которая шифровала нейтронные сигналы и маскировала геометрию боеголовки, при этом пропуская радиационные сигнатуры.
Таким образом, система может осуществлять проверку способности к цепной реакции, что составляет суть ядерного оружия, при этом не раскрывая деталей конструкции.
Ученые из Китайского института атомной энергии отметили, что для обеспечения прозрачности проверок, ИИ может быть совместно закодирован, обучен и проверен проверяющей и проверяемой стороной.
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23.05.2025, 13:47 11246
Глава OpenAl сообщил о разработке устройства с ИИ
Фото: Depositphotos
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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман провел для сотрудников предварительный обзор секретного устройства-"компаньона" на базе искусственного интеллекта, которое он разрабатывает совместно с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.
Этот девайс призван изменить взаимодействие пользователей с ИИ и компьютерами. Перед этим OpenAI объявила о покупке стартапа Айва под названием io за $6,4 млрд.
Устройство будет незаметным, его можно будет держать в кармане или на столе. Цель Айва и Альтмана - помочь отучить пользователей от экранов, пишет газета. Айв отмечает, что речь идет о "новом дизайнерском ходе". Это не телефон и не очки, уточняла WSJ. Бывший дизайнер Apple скептически отнесся к идее создания устройства, которое нужно носить на теле.
Мы не собираемся отгружать 100 млн устройств буквально в первый же день", - сказал Альтман, утверждая, что OpenAI сможет сделать это "быстрее, чем любая другая компания".
Он сообщил, что цель - выпустить гаджет к концу 2026 года. По его словам, для успеха продукта важна секретность, чтобы конкуренты не смогли его скопировать до официального выпуска.
Как писала осенью 2023 года Financial Times, Альтман обсуждал с Айвом разработку "айфона в сфере искусственного интеллекта". В обсуждениях также участвовал основатель японского конгломерата SoftBank Масаеси Сон, который собирался вложить более $1 млрд.
Альтман поручил LoveFrom - компании, которую основал бывший дизайнер Apple после ухода оттуда, - разработать первое потребительское устройство. Они хотят создать "более естественный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс" для работы с ИИ подобно тому, как инновации iPhone в области сенсорных технологий раскрыли потенциал мобильного интернета для массового рынка, отмечала FT.
В феврале этого года Альтман в интервью рассказал, что главным элементом пользовательского интерфейса станет голосовое управление.
ИИ потребует фундаментальных изменений в том, как мы взаимодействуем с компьютерами", - пояснил он.
Айв проработал в Apple почти 30 лет. Он участвовал в разработке десятков продуктов компании, в том числе iMac, MacBook, iPhone и iPad. Дизайнер уволился оттуда в 2019 году и занялся собственными проектами, одним из которых стал io.
20.04.2025, 22:47 40511
В Китае уже запустили интернет 10G: скорость до 10 000 Мбит/с и загрузка 4K-фильма за считанные секунды
Фото: Depositphotos
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Huawei и China Unicom совместно запустили первую широкополосную связь 10G в Сюнане: измеренная скорость превысила 9800 Мбит/с, сообщает Ixbt.
Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань. Развертывание широкополосной связи 10G основано на первом в мире решении 50G PON. Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность для одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд.
Фактическая измеренная скорость загрузки достигла 9834 Мбит/с, скорость отправки - 1008 Мбит/с, при этом задержка стабильно составляла 3 мс, что значительно превышает текущие стандарты широкополосного домашнего доступа.
Это достижение не только подтверждает зрелость технологии 50G PON, но и закладывает основу для будущих приложений с высокой пропускной способностью, таких как видео 8K, облачное хранилище NAS 10G, виртуальная и дополненная реальность и облачные игры.
Один из первых пользователей сказал: "Раньше загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а теперь на это уходит всего несколько секунд. Еще больше меня удивило то, что при одновременном использовании нескольких смарт-устройств дома сеть по-прежнему работала бесперебойно, а воспроизведение видео 8K по запросу, мониторинг 4K, сверхбыстрые облачные киберспортивные игры и системы "умного дома" работали стабильно".
В другой заметке mydrivers говорится, что многие пользователи в Пекине уже опробовали новейший широкополосный доступ в Интернет. По данным реальных тестов, скорость загрузки достигла 9340,22 Мбит/с, а скорость отправки - 6311,59 Мбит/с.
Если взять в качестве примера загрузку 2-часового фильма в формате 8K (размер файла около 90 ГБ), то при использовании гигабитного широкополосного доступа на это уйдет около 12 минут, а при использовании облачного широкополосного доступа 10G - всего 72 секунды.
25.02.2025, 14:42 72011
В Китае насчитывается около 250 млн пользователей генеративного ИИ
Фото: 10.12.2024. В городе Сучжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай) посетители Всемирной выставки продуктов и приложений искусственного интеллекта знакомятся с системой перевода рукописного текста. Фотоматериал газеты Жэньминь Жибао онлайн/Чжан Цунъюй
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Сегодня все больше китайских граждан активно осваивают возможности искусственного интеллекта: от поиска информации и создания презентаций до увлеченного общения с ИИ-ассистентами. Согласно статистике, за 30 с лишним лет развития интернета в Китае число его пользователей превысило 1,1 млрд человек, из которых около 250 млн регулярно используют генеративный ИИ, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Эта внушительная цифра - 250 млн - наглядно демонстрирует масштаб проникновения технологий в повседневную жизнь. Готовность китайских пользователей принимать технологические новинки создает благоприятную среду для внедрения инноваций. В то время как масштабы распространения говорят о мощном потенциале развития интернета и ИИ в КНР.
В сфере технологий решающее слово всегда остается за пользователями и рынком. На нынешней волне прогресса ИИ Китай идет вровень с мировыми лидерами. Страна занимает первое место в мире по количеству ведущих научных публикаций и патентов в области ИИ, а по числу компаний-разработчиков уступает только США. Поэтому недавнее появление прорывных продуктов ИИ вызывает воодушевление, но не удивление. Когда технологические достижения порождают новые приложения, а инновационные бизнес-модели активно развиваются, стремительный рост числа пользователей становится закономерным результатом.
С момента полноценного подключения к интернету в 1994 году Китай превратился в крупнейший интернет-рынок мира с самым большим числом пользователей и динамичной инновационной экосистемой. От роли догоняющего через параллельное развитие к лидерству в отдельных направлениях - путь развития китайского интернета, основанный на неуклонном следовании курсу технологических инноваций, отражает общую траекторию технологического прогресса страны.
Международные эксперты отмечают, что успехи китайских компаний в области ИИ могут привести к новым творческим технологическим прорывам и заставить мир по-новому оценить инновационный потенциал Китая.
Инновации предполагают долгосрочное видение. Преимущества инноваций очевидны всем, но способность последовательно развивать их, особенно опираясь на собственные разработки, требует стратегического мышления и упорства. Эволюция от следования за лидерами в эпоху 3G через равноправную конкуренцию в эпоху 4G к первенству в эпоху 5G создала прочный фундамент для расцвета мобильного интернета в Китае.
Существует и особый вид инноваций - рожденных под давлением обстоятельств, что в итоге укрепляет стремление и решимость китайских технопредприятий, а также их уверенность в собственных силах. Например, столкнувшись с ограничениями на поставки чипов для ИИ, китайские компании нашли альтернативные решения и даже поделились своими достижениями с мировым сообществом.
Это касается не только ИИ. За последние годы государственные и частные инвестиции в технологии существенно выросли, появились новые меры поддержки, совершенствуются инфраструктура и инновационная экосистема, а концепция инноваций как главной движущей силы развития прочно укоренилась в общественном сознании.
Глубинный смысл цифры "250 миллионов" заключается, возможно, в растущей уверенности китайского народа в своих инновационных возможностях перед лицом новых вызовов.
В последнее время произошел ряд знаковых событий: социальная сеть Xiaohongshu привлекла множество иностранных пользователей, технологическая компания DeepSeek получила международное признание, анимационный фильм "Нэчжа побеждает Царя драконов" вошел в десятку лидеров мирового проката. Эти явления продемонстрировали миру китайские инновации.
В технологической конкуренции решающую роль играют реальные достижения, и Китай движется своим путем, последовательно решая поставленные задачи. В области фундаментальных исследований страна лидирует по количеству публикаций в ведущих международных журналах и их цитируемости; уже несколько лет подряд занимает первое место по числу патентных заявок на изобретения; сохраняет лидерство по количеству технологических кластеров мирового уровня. Британский журнал "Экономист" подчеркивает, что китайские электромобили и литиевые батареи привлекательны не только ценой, но и передовыми технологическими решениями.
Модернизация по-китайски - это прежде всего развитие человеческого потенциала. Наряду с формальными результатами не менее важен искренний интерес сотен миллионов обычных китайских граждан к новым технологиям. Именно эта уверенность в собственных инновационных возможностях позволяет китайским технопредприятиям преодолевать препятствия, стремительно развиваться и привлекать внимание всего мира.
Автор: корреспондент газеты "Жэньминь жибао" Гу Екай
19.02.2025, 11:39 79431
Китайская компания Unitree создает роботов-помощников для повседневной жизни
Фото: Танцовщица на новогоднем гала-концерте взаимодействует за кулисами с человекоподобным роботом H1 компании Unitree. Источник изображения: официальный сайт компании Unitree
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На новогоднем гала-концерте на телеканале CCTV 2025 года настоящий фурор в интернете произвели 16 гуманоидных роботов H1 компании Unitree. Одетые в традиционные цветастые ватники, они безупречно исполнили сложный танец янгэ с платками в руках. Творческий номер "ЯнБOT", объединивший народные традиции и передовые технологии, стал ярким символом стремительного развития робототехнической отрасли Китая, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Это представление наглядно продемонстрировало технологический потенциал китайской компании Unitree. С момента основания в 2016 году предприятие сделало ставку на технологию электропривода и принцип "высокая эффективность при низкой себестоимости". Менее чем за десятилетие это позволило ей проложить собственный путь в робототехнике, последовательно приближаясь к главной цели - сделать роботов доступными помощниками в каждом доме.
Секрет успеха" роботов H1 на новогоднем концерте заключается в технологии искусственного интеллекта, управляющей движениями всего механизма, и системе панорамного объемного зрения с обзором 360 градусов, которая обеспечивает точную ориентацию в пространстве. Благодаря алгоритмам ИИ роботы способны "слышать" и понимать музыку, синхронизируя с ней свои движения в реальном времени.
За этими технологическими прорывами стоят годы упорной работы Unitree в областях ИИ и систем управления движениями. В сфере электроприводов и конструкторских решений компания отказалась от традиционной гидравлики в пользу собственной разработки - высокоэффективных прямых приводов. Применение алгоритма быстрой компенсации крутящего момента при разматывании обеспечило высокоточный контроль усилий при снижении затрат более чем на 80%. В области динамической стабилизации сервоприводы робота H1 в сочетании с технологиями обучения с подкреплением и алгоритмами координации многоагентных систем позволили значительно повысить точность движений.
Важно отметить, что более 90% ключевых компонентов Unitree - двигатели, редукторы, контроллеры, датчики положения и лидары - производятся в Китае.
Роботы в программе "ЯнБОТ" разрушили стереотип о "механистичности" человекоподобных роботов", - отмечает Тан Шуюань, заместитель директора Центра исследований цифровой коммерции Шанхайского института Шаньда.
По его словам, за этим стоит качественный скачок в управлении движениями, прорыв в групповом взаимодействии роботов и существенное улучшение систем технического зрения. Эти достижения свидетельствуют о том, что Китай вошел в число мировых лидеров в области гуманоидной робототехники.
Эволюция продуктовой линейки Unitree прошла путь от четвероногих к человекоподобным роботам.
На первом этапе компания осваивала гражданский сектор через разработку четвероногих роботов.
В 2017 году Unitree представила первый четвероногий робот Laikago с модульной конструкцией, обеспечивающей быструю итерацию. Промышленный робот B2, выпущенный в 2023 году, может нести статическую нагрузку до 120 кг и работать без подзарядки 4-6 часов. Сегодня роботы-гуманоиды компании используются в образовании, инспекциях, спасательных работах и других областях. Общий объем продаж превысил 10 тыс. единиц, а доля мирового рынка достигла 60%.
Второй этап был посвящен разработке человекоподобных роботов и созданию стандартов массового производства.
В августе 2023 года компания дебютировала полноразмерного гуманоидного робота H1, способного бегать со скоростью до 3,3 м в секунду и выполнять сложные акробатические элементы, включая сальто назад. Благодаря алгоритмам обучения с подкреплением робот поддерживает динамическое равновесие и уже применяется для погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном заводе NIO.
В мае 2024 года был выпущен человекоподобный робот G1 стоимостью всего 99 тыс.юаней (около 13,55 тыс. долл. США), оснащенный манипулятором с тремя пальцами и системой контроля силы захвата предметов. Это сделало внедрение роботов-гуманоидов в различные отрасли более доступным.
Третий этап связан с развитием экосистемы открытого программного обеспечения и снижением входных барьеров в отрасль.
В 2024 году предприятие открыло доступ к своей библиотеке алгоритмов обучения с подкреплением, что привлекло более 10 тысяч разработчиков со всего мира. Был опубликован полный комплект средств разработки RL - от обучения и симуляции до работы с реальными роботами, что существенно снизило затраты разработчиков. Также были представлены инструменты сбора данных и обучающие наборы данных для гуманоидных роботов.
Благодаря технологическим прорывам, формированию экосистемы и инновационным сценариям применения Unitree не только добилась впечатляющего роста, но и способствовала качественному развитию всей робототехнической отрасли Китая.
Сегодня компания реализует трехкомпонентную стратегию: локализация производства ключевых компонентов, глубокая интеграция всей производственной цепочки и привлечение капитала при государственной поддержке. Это способствует развитию инноваций в китайской робототехнической отрасли, созданию независимой экосистемы и повышению глобальной конкурентоспособности.
Опыт Unitree отражает три основных тренда развития китайской робототехники, таких как переход от "ценового преимущества" к "технологическому лидерству", от "единичных применений" к "системным решениям", от "замены инструментов" к "созданию новой ценности".
В глобальном масштабе роботы формируют новую экономическую реальность. От исследовательских лабораторий до производственных линий, от промышленного применения до использования в быту - китайские робототехнические компании во главе с Unitree пишут новую страницу в истории "умного производства" в мировой технологической революции. Их успех основан на инновационных технологиях, эффективной производственной кооперации и постоянном расширении сфер применения роботов.
Автор: Ян Цзюньфэн
27.01.2025, 17:25 102766
Что такое нейросеть DeepSeek: чат-бот с опцией поиска в интернете
Фото: Depositphotos
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Чат-бот китайской компании DeepSeek предлагает поиск данных в интернете без специальной подписки, сообщает РБК.
В ноябре 2024 года китайская компания DeepSeek открыла доступ к большой языковой модели DeepSeek V3. Разработчики утверждают, что чат-бот на базе модели способен конкурировать с ChatGPT, а основатели компании и вовсе нацелились на создание "сверхразумного" ИИ.
Что такое DeepSeek V3
DeepSeek V3 - это большая языковая модель с открытым исходным кодом, которая содержит 671 млрд параметров и обучена на 14,8 трлн токенов. Она способна анализировать тексты, делать переводы и писать эссе, а также создавать код.
Особенности модели кроются в ее архитектуре и методах обучения.
Она использует:
- архитектуру Multi-token Prediction. Это позволяет модели предсказывать несколько слов вместо одного, анализируя одновременно разные части предложения. Такой метод повышает точность работы модели и ее производительность;
- mixture of Experts. Эта архитектура использует несколько специализированных и заранее обученных нейросетей-"экспертов" для анализа различных входных данных. Это позволяет ускорить обучение и повысить эффективность ИИ. DeepSeek V3 работает с 256 такими нейросетями, из которых восемь активируются для обработки каждого токена;
- технологию Multi-head Latent Attention - механизм внимания, который обычно используется в больших языковых моделях и помогает им идентифицировать наиболее важные части предложения. MLA позволяет извлекать ключевые детали из фрагмента текста несколько раз, а не только один. Это означает, что ИИ с меньшей вероятностью упустит важную информацию.
Благодаря этим особенностям модель потребовала всего 2,788 млн часов или два месяца работы графических процессоров Nvidia H800 для обучения. Затраты на него составили $5,5 млн. Для сравнения - OpenAI потратила на обучение GPT $78 млн.
Разработчики утверждают, что в тестах нейросеть превзошла GPT-4о от OpenAI, Llama 3 от Meta и Claude 3.5 Sonnet от Anthropic в задачах программирования и обработки текста.
Главная особенность новой модели - это полностью открытый код, который позволяет разработчикам не только использовать технологию для коммерческих целей, но и адаптировать ее для решения различных задач в сфере искусственного интеллекта.
Возможности DeepSeek V3
Модель предлагает контекстное окно в 128 тыс. токенов, как и GPT-4o, что позволяет ей анализировать до 300 страниц текста.
Она способна:
- генерировать тексты разных объемов и в разных жанрах;
- искать информацию в интернете;
- расшифровывать диаграммы и объяснять картинки;
- писать код, корректно форматировать его и решать сложные задачи по программированию на языках C++, Go, Java, JavaScript, Python и Rust. Модель успешно интегрируется с редакторами кода;
- рассуждать подобно GPT-o1 и o1-mini в режиме DeepThink.
DeepSeek V3 предлагает мультиязычность высокого уровня, а ее глубокое понимание китайского и английского позволяет работать с текстами без потери качества переводенного текста и смысла. Модель также поддерживает русский язык.
Минус нейросети в том, что пока она не позволяет анализировать материалы по ссылкам, а поддерживает только загрузки или выдержки из текстов.
Как пользоваться DeepSeek V3
DeepSeek предлагает несколько вариантов доступа, в том числе через открытые модели на Hugging Face, бесплатную версию на собственном сайте с контекстным окном до 32 тыс. токенов, API для коммерческого использования, локальное развертывание и мобильные приложения для iOS и Android. При выходе DeepSeek-R1 пользователям было доступно 50 бесплатных запросов в день, сейчас ограничения на сайте не указаны.
Как воспользоваться бесплатной версией на сайте
Пользователи могут получить доступ к DeepSeek V3 через сайт.
Для этого нужно:
- перейти на сайт DeepSeek, нажать Start Now;
- пройти регистрацию;
- откроется диалоговое окно с чат-ботом. В нем, помимо обычного ответа, можно выбрать опцию DeepThink для рассуждений или Search для поиска данных в Интернете. Также для анализа можно прикрепить до 50 файлов разного формата размером до 100 МБ каждый.
Как воспользоваться мобильным приложением
В декабре 2024 года DeepSeek выпустила бесплатное мобильное приложение для своего чат-бота. Оно доступно в российских магазинах App Store и Google Play. Также приложение можно скачать с сайта разработчиков, выбрав Get DeepSeek App и просканировав QR-код.
После установки и открытия приложения нужно нажать Agree, чтобы согласиться с условиями его использования, пройти регистрацию, после чего появится диалоговое окно с чат-ботом.
22.01.2025, 18:25 109596
В Шанхае открыли базу для тренировки человекоподобных роботов
Фото: figure.ai
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В городе Шанхае открыли первую в стране базу для тренировки человекоподобных роботов.
Центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять различные задачи, а полученные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на портал YiCai Global.
Отмечается, что для начала в центре разместят 100 искусственных гуманоидов, которых будут обучать для использования по более чем 10 сценариям. Полученные данные будут передавать компаниям, которые занимаются разработкой моделей ИИ, что должно помочь с развитием отрасли.
16.01.2025, 10:57 119346
В январе начнутся испытания российского летающего автомобиля ИФ-9
Фото: auto.ru
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Московское конструкторское бюро "Филатов" рассчитывает уже в январе начать испытания летающего автомобиля с кодовым обозначением ИФ-9. Об этом сообщает портал auto.ru.
Двухместная машина получила ряд инновационных решений в области как компоновки, так и безопасности. Сейчас проект находится на стадии доработки прототипа ИФ-9 в масштабе 1:5.
Основным достоинством концепта разработчики называют компоновку тяговых узлов. ИФ-9 представляет собой колесную платформу, по углам которой расположены откидные пилоны с двигателями для воздушных винтов. В сложенном состоянии они прячутся в корпус, в рабочем ИФ-9 превращается в подобие квадрокоптера.
Капсула салона с двумя расположенными друг за другом креслами интегрирована по центру машины. Попадать в нее предлагается через откидной колпак по встроенным в кузов выдвижным подножкам. Капсула снабжена собственной спасательной системой: при возникновении нештатной ситуации электроника за счет пиропатронов отстрелит ее и выпустит парашюты, а во время приземления сработает функция гашения скорости.
Среди прочего оборудования, которое может получить ИФ-9, - дисплеи в передней части и на корме, частично играющие роль светотехники, и система автономного управления на базе лидара. В качестве источника энергии конструкторы рассматривают электрический или водородный привод.
В скором времени КБ "Филатов" планирует приступить к летным испытаниям масштабного прототипа своей машины с дистанционным управлением. Возможность наземного перемещения и выдвижения пилонов с винтами на нем уже отработаны. При этом для завершения проекта, как отмечают разработчики, потребуются сторонние инвестиции.
Проект летающего транспорта сейчас реализует китайская компания Xpeng. В ее представлении инновационное транспортное средство состоит из наземной колесной платформы и размещенного в ее кузове авиамодуля на двоих пассажиров. В октябре сообщалось, что начато создание нового предприятия по сборке таких машин, вступить в строй оно должно в 2026 году.
21.12.2024, 00:05 139476
От Пекина до Нью-Йорка за два часа: в Китае испытали новый гиперзвуковой самолет
Фото: 3g.china.com
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Китайская академия наук представила гиперзвуковой самолет со скоростью 6,56 Маха, пишет 3g.china.com.
Три года назад аппарат прошел испытания на космодроме Цзюцюань на северо-западе пустыни Гоби, но результаты исследований объявили только в конце 2024 года.
Все гиперзвуковые летательные аппараты со скоростью свыше 5 Махов внутри имеют ограниченное пространство, поэтому используются в основном в военных целях. Новый китайский самолет имеет уникальную форму, которая позволит увеличить размеры салона.
Китайские ученые считают, что появление этого прототипа гиперзвукового гражданского авиалайнера может стать важной вехой в истории авиации.
Отмечается, что самолет может совершить перелет из Пекина в Нью-Йорк менее чем за 2 часа, что невероятно быстро. Для сравнения: самым быстрым реактивным лайнером в истории был Concorde, который имел максимальную скорость полета 2,02 Маха и был введен в эксплуатацию в 1976 году и списан в 2003 году. В настоящее время максимальная скорость полета известных реактивных самолетов, таких как серия Airbus и серия Boeing, эксплуатируемых по всему миру, не превышает 1 Мах, из которых максимальная скорость полета Boeing 747 составляет 0,98 Маха.
В октябре глава команды разработчиков самолета Цуй Кай заявил, что их усилия в работе могут произвести революцию в области гражданской авиации транспорта, превратив "часовое кругосветное путешествие" из научно-фантастической концепции в реальность.
Добавив широкую поверхность крыла над фюзеляжем, инженеры позволили внутренней части фюзеляжа перевозить персонал и другие припасы. В перспективе весьма вероятно, что этот гиперзвуковой прототип будет запущен в серийное производство для гражданских и военных разработок.
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