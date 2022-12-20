В ОАЭ появится здание в форме Луны

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Фантомы органов человека
Подобрали материалы, которые наиболее реалистично воспроизводят акустические свойства тканей человека, и сделали фантом молочной железы, фантом простаты, фантом сосудов", - рассказал старший научный сотрудник научно-практического клинического Центра диагностики и телемедицинских технологий Денис Леонов.
В ближайшее время мы могли бы создать в том числе и фантом щитовидной железы. Для того, чтобы имитировать биопсии щитовидной железы, потому что это довольно сложный орган к биопсии, очень опасный орган для биопсии. Нужны навыки, чтобы врач мог точно попасть именно в это образование, потому что оно не всегда большого размера. Может быть очень-очень маленьким", - говорит директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.
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Если я сойду с ума, вы сможете меня уволить. Это важно. Возможно, я не сошёл с ума", - пояснил Илон Маск. Он также добавил, что на посту Tesla не может делать всё, что ему захочется, даже если такое мнение бытует.
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Если вы участвуете в соревновании с чем-то, способным перехитрить вас на каждом шагу, то не стоит рассчитывать на победу", - отметил топ-менеджер Google Майк Коэн, один из авторов исследования, в разговоре с Vice.
Исследование показало, что робот, выражающий сомнения, воспринимается людьми как более эмоциональный и вызывающий сочувствие", - рассказал научный сотрудник РГГУ Артемий Котов.
Сейчас автоматизируется практически все процессы и нас окружают всё больше роботов, поэтому очень важно сделать коммуникацию человека и машины более комфортной", - объяснила студентка МГЛУ Мария Малкина, принимавшая участие в работе.
Алгоритм выражения сомнений однозначно будет работать, но пока его вклад в интерфейс андроида будет не слишком значительным", - сказал Андрей Синегуб.
Обычные люди двигают бровями, разводят руками, прикусывают губу вовсе не для того, чтобы произвести дружелюбное впечатление на собеседника. Все эти движения - следствия совершенно других процессов, реально отражающих внутреннее психоэмоциональное состояние человека. В данном случае ученые просто накладывают "эмпатичные" жесты и слова на речь робота. И никакой связи с реальным психологическим состоянием этого андроида нет, что напоминает обман", - сказал Александр Фадеев.
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Ученые России и Казахстана испытали СНУП-топливо для "реакторов будущего"
Специалисты АО "Никиэт" в кооперации с предприятиями госкорпорации Росатом и НЯЦ (Национального ядерного центра) Республики Казахстан успешно завершили работы по испытаниям и послереакторным исследованиям макетов тепловыделяющих элементов (твэлов) реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем "Брест-ОД-300" в импульсном реакторе ИГР (Республика Казахстан)", - говорится в сообщении. Эксперименты подтвердили теоретическую модель поведения твэлов в запроектных ситуациях, связанных с резким ростом числа участвующих в ядерной реакции нейтронов. Это необходимо для обоснования безопасной эксплуатации реакторов, работающих на СНУП-топливе, первым из которых станет "Брест-ОД-300", отмечается в сообщении.
"Брест-ОД-300" станет частью проекта "Прорыв" замкнутого топливного цикла, который позволит выполнять регенерацию отработавшего ядерного топлива для его повторного многократного использования. Реактор строится на базе Сибирского химического комбината (предприятие Росатома). Реактор позволит выполнять регенерацию отработавшего ядерного топлива для его повторного многократного использования при подпитке природным или обедненным ураном, запасов которого хватит на тысячи лет.
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