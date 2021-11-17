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"В руках у хакеров": названы главные признаки взломанного смартфона

16.11.2021, 12:37 10531
"В руках у хакеров": названы главные признаки взломанного смартфона
Фото: Известия
Эксперты по кибербезопасности назвали главные признаки, указывающие на взлом смартфонов и других гаджетов. К ним отнесли любую подозрительную активность, сбои в работе приложений или быструю разрядку батареи. Кроме того, со счета владельца могут начать пропадать деньги. Чем опасен взлом смартфона и что делать в таком случае, выясняли "Известия".
 
Признаки взлома смартфона
 
Эксперты назвали признаки, указывающие на взлом смартфонов и других гаджетов. К ним отнесли нестандартное поведение устройства: например, внезапное включение экрана, когда телефон или планшет никто не трогал.
 
Управляющий RTM Group Евгений Царев в беседе с "Известиями" посоветовал обращать внимание на появление приложений, которые вы не устанавливали, рост сетевого трафика и проблемы с учетными записями (например, постоянные запросы пароля или даже его исчезновение).
 

О наличии вредоносного кода могут сигнализировать и навязчивые баннеры, которые отображаются не внутри приложений, а уже на системном экране. Или когда незнакомая вам программа станет запрашивать дополнительные разрешения на доступ к геолокации, контактам и других персональным данным", - добавил старший разработчик программных продуктов для мобильных технологий Давид Григорян.

 
В свою очередь, директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин порекомендовал проверять детализацию сообщений и звонков на наличие записей, к которым вы не имеете отношения, и абонентскую плату за мобильные услуги - в случае взлома она может вырасти. Особого внимания заслуживают уведомления от банковских и других приложений с кодом подтверждения, если вы не являетесь инициатором операции с проверкой кода.
 
Также к признакам, указывающим на присутствие в гаджете вредоносных программ, может указывать постоянная повышенная загрузка процессора, оперативной памяти, проблемы с сетью, перезагрузки и перегрев устройства, отметил генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.
 
А вот быстрая разрядка устройства, по словам руководителя отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павла Коростелева, не всегда говорит о взломе: возможно, человек просто установил и запустил на смартфоне слишком много приложений или произошел технический сбой цепи питания.
 
Кто и зачем взламывает гаджеты
 
По словам Дмитрия Пятунина, существуют два основных способа взлома гаджетов. Самый простой из них - непосредственный доступ к устройству.
 

Например, если человек оставил телефон на работе или в недобросовестном сервисном центре", - объяснил эксперт "Известиям". С помощью прямого подключения можно подменить загрузчик телефона и получить права доступа с целью установки программного обеспечения агента, выполняющего запись экрана смартфона, ввода текста, контроля трафика или удаленного управления.

 
Второй распространенный способ - это внедрение вредоносного кода в приложения, распространяемые вне официальных магазинов. Разработчик предлагает пользователю перейти по ссылке, скачать файл APK и дать разрешения, нужные "для установки приложения", в настройках безопасности. Они не проходят проверку на зараженные закладки и могут содержать вредоносный код.
 

Также кибермошенники могут отправить человеку письмо или сообщение со ссылкой на специально подготовленный портал, где ему предложат ввести персональные или платежные данные", - добавил Павел Коростелев. - Как правило, фишинговые сайты имитируют ресурсы государственных органов, банков, торговых сетей и так далее. На них размещается заманчивое предложение, которое сулит хорошую выгоду.

 
По словам Дениса Бурлакова, чаще всего целью злоумышленников становятся пароли от учетных записей в соцсетях, банковских приложениях, электронной почте, любые личные данные, которые могут помочь получить доступ к деньгам пользователя.
 
Также хакерам могут быть интересны фото, видео или переписки - особенно если хозяин смартфона является публичной личностью.
 
Чем опасен взлом смартфона
 
Прежде всего взлом смартфона грозит владельцу потерей денег и личных данных. В случае получения контроля над устройством преступники могут совершать международные звонки, получить доступ к финансовым операциям в банковском приложении или воспользоваться гаджетом с целью мошенничества, отметил Дмитрий Пятунин.
 
Потому владельцам смартфонов нужно соблюдать простые правила для их защиты. Например, при сдаче аппарата в сервис следует вынуть из него SIM-карту, сделать резервную копию и сбросить телефон к заводским настройкам.
 

После возвращения смартфона важно проверить наличие кода доступа - если он сброшен, необходимо сбросить телефон к заводским настройкам повторно", - посоветовал эксперт.

 
Также он призвал не устанавливать неизвестные приложения из файлов APK, размещенных по ссылкам, и обращать внимание на запрашиваемые разрешения - не всегда стоит соглашаться на все.
 

Не используйте один пароль для множества сервисов (Wi-Fi, социальная сеть, электронная почта и учетная запись магазина приложений). Взлом одного сервиса подвергнет опасности остальные", - подчеркнул собеседник "Известий".

 
В свою очередь, Павел Коростелев порекомендовал установить на смартфон пароль, регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему, пользоваться только официальным магазином приложений. Также следует помнить о простых правилах кибергигиены: не переходить по ссылкам из сообщений и писем, даже если они присланы знакомыми, и не оставлять платежные данные на подозрительных сайтах.
 
В завершение эксперты посоветовали владельцам устройств на базе Android обязательно использовать антивирусные приложения, а iOS - не дублировать важную информацию в облачных порталах (iCloud).
 

Эти рекомендации помогут человеку обезопасить свое мобильное устройство. Но более надежным способом станет использование двух смартфонов: один для важных и финансовых целей (государственные услуги, мобильный банкинг, корпоративная почта), а второй для действий, связанных с развлечениями (игры, онлайн-кинотеатр, торренты). Так вы наверняка сможете защитить свои данные", - резюмировал генеральный директор компании "БСС-Безопасность" Виктор Гулевич.

 
 

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Президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу: создание ценности для ИКТ-отрасли в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего"

27.10.2021, 19:25 65449
Президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу: создание ценности для ИКТ-отрасли в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего"
На конференции Huawei "Цифровое сообщество - 2021" президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу выступил с речью на тему "Создаем ценность для ИКТ-индустрии России вместе". 
 
В своем выступлении Дэниел Чжоу сообщил, что с момента начала реализации стратегии "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei направила в общей сложности 1,1 млрд долларов в закупки и НИОКР в России, подготовила более 15 200 специалистов для российской ИКТ-отрасли, включая более 1500 экспертов в технологиях 5G/IP, более 4600 новых сертифицированных специалистов в области IP/IT. В то же время он отметил, что в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei продолжит инвестировать в Россию, наращивать усилия по подготовке талантов, объединять лучшие практики глобальной цифровизации промышленности и работать с основными партнерами для продвижения инноваций в области цифровизации промышленности и поддержки устойчивого развития российской ИКТ-индустрии.
 
Развитие Huawei в разных областях
 
Дэниел Чжоу кратко представил результаты деятельности Huawei. В сфере операторского бизнеса Huawei тесно сотрудничает с глобальными операторами для создания одной из лучших сетей 5G в мире, более 700 городов и 267 компаний из списка Fortune 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации, постепенно создается экосистема 5GtoB. Облачный бизнес развивается стремительно: Huawei Cloud стало вторым по величине облаком в Китае и пятым в мире, совершив прорыв в ряде отраслей и став выбором номер один для большого числа клиентов для интеллектуальной модернизации. В первой половине этого года показатели роста компании сохраняли свою устойчивость: выручка достигла 49,6 млрд долларов США, а чистая прибыль составила 9,8%.
 
Компания Huawei увеличивает инвестиции в такие сферы, как подключение, вычислительные и облачные технологии и предоставляет услуги различным клиентам в зависимости от их потребностей. Опираясь на десятки лет опыта в области ИКТ, компания Huawei продолжает внедрять инновации и сотрудничать с партнерами, чтобы стимулировать цифровизацию во всех отраслях и ускорить переход к полностью подключенному и интеллектуальному миру.
 
Концепция T.I.G.E.R. выводит Сообщество единого цифрового будущего на новый уровень
 
В марте прошлого года компания Huawei представила стратегию "Сообщество единого цифрового будущего", которая означает, что, сталкиваясь с общими возможностями и проблемами, российские партнеры и компания Huawei могут создать единое цифровое сообщество, целью которого является процветание российской ИКТ-индустрии и содействие развитию цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей. После полутора лет реализации данной стратегии, ускоренной условиями пандемии Covid19, компания Huawei и ее партнеры добились отличных результатов в каждой из пяти областей концепции T.I.G.E.R.
 
  • Shared Technology (Общие технологии): компания Huawei и ее стратегический партнер Sitronics Group, который является частью АФК "Система", способствовали развитию местного производства серверных продуктов. Sitronics Group создали первый отечественный сервер на базе технологий Huawei, было произведено 3 модели серверов с ежемесячным объемом производства 1500 единиц.
  • Shared Industry (Общие отрасли): Huawei и Сбер совместно создали комплексное решение для "умного кампуса", которое опирается на платформу SberCloud.Advanced и местную экосистему IoT для достижения полной цифровой эксплуатации, значительно повышая эффективность офисной работы и управления.
  • Shared Growth (Общий рост): за последние три года компания Huawei совместно с различными партнерами открыла 97 ИКТ-академий и выдала более 15200 технических сертификатов, включая более 1500 сертификатов 5G, более 680 сертификатов IP с уровнем HCIE и более 4600 сертификатов IT для систем хранения и коммутаторов.
  • Shared Ecosystem (Общие экосистемы): работа по развитию экосистемы мобильных устройств Huawei HMS в России достигла успешных результатов: в экосистеме существует 3407 локальных приложений более чем с 14,4 млн пользователей в месяц; количество российских приложений в AppGallery превышает 668 000 - более чем с 200 миллионами скачиваний в год.
  • Shared Reliability (Общая надежность): используя операционную систему Harmony OS, российские приложения могут быстро выйти на рынок и начать коммерциализацию своего бизнеса. Например, голосовой помощник "Сбер Салют", встроенный в "умный" экран Huawei, или различные приложения, встроенные в "умные" часы, охватывающие функцию геолокации, музыку, социальные сети и электронные платежи.
 
Лаборатория 5G Incubator Lab, где мы тестируем новые бизнес-модели
 
С приближением процесса лицензирования 5G и строительства сетей пятого поколения, индустрия и операторы нуждаются в испытательном полигоне для 5G, который будет служить в качестве бизнес-инкубатора для тестирования будущих сценариев 5G для бизнеса и пользователей. Эта лаборатория предназначена для работы с операторами, партнерами по разработке приложений и отраслевой интеграции для внедрения инноваций, тестирования и проверки услуг 5G, а также изучения новых прибыльных моделей.
 
В конце своего выступления Дэниел Чжоу отметил: "Интеллектуальный мир уже близко, российское правительство идет в ногу с этими изменениями. Huawei, как один из ключевых игроков в сфере цифровизации, сталкивается с историческими возможностями и вызовами, и лучший способ вместе двигаться к лучшему будущему - это сотрудничество друг с другом!" Дэниел Чжоу подчеркнул: "Поодиночке мы можем сделать многое, вместе мы можем сделать еще больше!"
 

TCL представила умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition

18.10.2021, 17:35 95851
TCL представила умные очки Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition
Когда-нибудь умные очки станут такой же повседневностью, как и умные часы сейчас, но пока очков на рынке не много, даже в виде концептуальных устройств. Анонсированные на днях TCL Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition выгодно отличаются от других подобных устройств одной важной особенностью - наличием цветного экрана. Ни в Ray-Ban Stories, созданных совместно с Facebook, ни в Razer Anzu такого нет. Цветной экран есть в HTC Vive Flow, но это все-таки VR-гарнитура, которая весьма отдаленно напоминает очки, сообщает портал IXBT.COM.
 
Между тем Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition действительно выглядят как совершенно обычные очки. Но внутри установлен экран даже не Mini, а Micro-LED. Есть также встроенный громкоговоритель, сенсорная панель управления и камера, причем в этой модели она находится на переносице, а не сбоку от линзы.

 
Интерфейс управления выглядит красиво и функционально. В видеоролике демонстрируются возможные сценарии повседневного использования очков – от просмотра видеороликов и чтения электронной корреспонденции до захвата изображения.
 
Увы, когда выйдут и сколько будут стоить Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition, пока не сообщается. Но TCL – очень большая компания, и ей вполне по силам наладить массовое производство такого устройства в ближайшем будущем.
 

Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получили обновление с новыми функциями

14.10.2021, 15:42 125497
Наушники HUAWEI FreeBuds 4 получили обновление с новыми функциями
АЛМАТЫ. 14 ОКТЯБРЯ - Компания Huawei Consumer Business Group выпустила новую версию прошивки для наушников FreeBuds 4, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В обновлении ПО 1.9.1.218 решены проблемы с подключением, улучшено качество воспроизведения на низкой громкости, а также добавлена функция "Поиск наушников", которую можно использовать на любом смартфоне HUAWEI через приложение AI Life. После включения функции наушники начнут издавать звуковой сигнал, сообщили в компании.
 
В обновлении также добавлена функция повышения качества речи, которая сегментирует, сжимает и компенсирует звуки индивидуально под каждого пользователя для того, чтобы помочь людям с легкой и умеренной потерей слуха лучше слышать во время аудио- и видеообщения. Функция доступна только на Android устройствах.
 

FreeBuds 4 - это верх инженерной мысли в сфере воспроизведения звука на сегодняшний день. Обновление сделало наушники еще более совершенными. Этот продукт очень популярен в Казахстане, и мы рады представить новую версию прошивки, которая сделает опыт использования FreeBuds 4 еще более комфортным", - комментирует Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии.

 
Кроме того, в обновлении 1.9.1.218 появилась возможность настройки качества звука. Благодаря технологии обнаружения звуковых волн данная функция распознает форму слухового прохода за миллисекунды для персональной оптимизации звука в соответствии с различными типами человеческого уха и соответствующего AEM-EQ.
 
Чтобы обновить ПО до версии 1.9.1.218 на устройствах Android и iOS, необходимо подключить устройство по Bluetooth, запустить приложение AI Life и открыть зарядный чехол наушников. Далее в меню наушников выбрать раздел "Обновление" и выполнить проверку доступных обновлений. Используя вкладку "Настройки", можно также подключить автообновление, чтобы автоматически получать новейшие обновления ПО.
 
О HUAWEI Consumer Business Group: продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.
 

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