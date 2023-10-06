В Ухане запустили первую линию подвесного поезда на магнитной подушке

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Кикшеринговый сервис Whoosh открывает второй сезон Школы безопасного вождения в Казахстане. Международный проект проводится второй год подряд во всех городах присутствия сервиса. В Астане Школа вождения пройдет 20 и 21 июня на площадке перед главным входом в ТРЦ "Хан Шатыр": каждый желающий сможет пройти бесплатное обучение основным правилам безопасного вождения электросамокатов и освежить знания ПДД.





В новом сезоне Whoosh продолжает свою международную социальную инициативу по обучению правилам и знакомству горожан с новым городским транспортом. На площадке Школы вождения жители Астаны смогут узнать о существующих правилах безопасного вождения и отработать навыки управления СИМ на практике. Проект призван популяризировать принципы этичного и ответственного вождения и взаимного уважения всех участников дорожного движения.





На площадке Школы вождения жителям Астаны расскажут о новых ПДД для самокатчиков, которые предусмотрены в законе "О дорожном движении", недавно подписанном президентом Токаевым. Так, согласно закону, использование шлема станет обязательным при передвижении по правому краю проезжей части. Закон вступает в силу в конце августа, но Whoosh решил проактивно отразить новые правила в программе обучения Школы вождения.





Также горожан познакомят с устройством шлемов и дадут рекомендации по их использованию. Электросамокаты, оснащенные шлемами, появятся в Астане уже этим летом. Нововведение будет способствовать повышению безопасности поездок, но не повлияет на стоимость услуг сервиса.





Школа вождения будет работать 20 и 21 июня с 14.00 до 22.00 на площадке перед главным входом в ТРЦ "Хан Шатыр".





Школа вождения доступна и новичкам, и опытным пользователям. Все жители Астаны смогут познакомиться с правилами вождения электросамокатов, пройти тест на их усвоение и получить промокод на поездки на самокатах Whoosh. Каждому будет предложена программа обучения в соответствии с его уровнем. Практические уроки помогут отработать жизненные ситуации использования электросамокатов в городской среде.





Инфраструктура для самокатчиков в Астане сейчас только развивается, хотя кикшеринг уже стал частью ежедневного транспортного сценария горожан. В Школе Вождения опытные инструкторы подскажут, как безопасно передвигаться на самокате с учетом особенностей городской среды, а также разберут самые частые ошибки и нарушения, которое могут привести к неприятным ситуациям или ДТП. Практические навыки можно будет отточить на площадке с искусственными препятствиями.





Что можно освоить в Школе вождения Whoosh:





Актуальные ПДД для средств индивидуальной мобильности

Как устроен самокат

Как начать поездку

Где можно и где нельзя двигаться на электросамокате

Принципы ответственного вождения

На что необходимо обращать внимание во время движения

Как действовать в экстренных случаях

Как завершать поездку и парковать самокат





Школа вождения меняет отношение к электросамокатам. Более глубокое знакомство с сервисами кикшеринга позволяет повысить доверие горожан и понять, что электросамокаты способны решить многие проблемы, например, вопрос транспортной доступности отдаленных городских районов. На самокатах жители города оперативно добираются из точки А в точку Б, выбирая собственный уникальный маршрут.





В Астане электросамокаты стали органичным дополнением к системе общественного транспорта. Рост популярности электросамокатов в столице часто связывают с особенностями инфраструктуры: в новом городе большие расстояния, которые достаточно сложно преодолевать пешком, но комфортно на самокате.





Whoosh запустил Школу вождения на электросамокатах в 2021 году. Уже к концу 2022 года суммарно в проекте приняли участие более 1 млн человек. В 2022 г. Школа прошла и в Казахстане. Социальный проект был встречен большим интересом, обучение прошли более 4,5 тысячи человек. При этом почти половина из них оказались новичками - теми, кто ранее никогда не ездил на электросамокате.





В Алматы Школа вождения прошла 14 и 15 июля: обучение прошли более 500 человек.