Войны будущего. Роботы-убийцы, дроны-камикадзе и умное оружие

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"Мир должен очнуться" Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
18.11.2021, 23:43 63397
Фото: lenta.ru
Почему вы считаете, что с Facebook что-то не так?
Вайнштейн: Facebook на самом деле — не соцсеть. Это компания по сбору данных. Facebook уже не исправить, это огромная горилла, которая манипулирует всем миром.
В Facebook зарегистрированы 3,14 миллиарда человек. Это половина населения Земли. Многие из них узнают новости только из Facebook. Получается, половина планеты читает то, что эта соцсеть для них отбирает. При этом единственная мотивация Facebook — манипулировать эмоциями людей для того, чтобы те были максимально вовлечены. Потому что это именно то, на чем Facebook зарабатывает деньги.
Такая мотивация абсолютно противоречит и интересам человечества, и идеям традиционного капитализма. Традиционный капитализм мотивирует людей на создание хорошего продукта, которым пользуются живые люди. Бизнесмены и предприниматели должны радовать клиентов, обслуживать их, принимать их такими, какие они есть. Потому что именно клиенты — это источник заработка. Пользователи Facebook думают, что они клиенты, но это не так. Рекламодатели, маркетологи, правительства и политики — вот кто реальные клиенты Facebook.
Пользователи — это товар, который продается. Вы можете заплатить Facebook, я могу, правительство любой страны может это сделать. Мы знаем, какие гнусные организации есть у Facebook среди клиентов. Каждый может заплатить этой соцсети, чтобы старгетировать на любого человека что угодно. Например, подтолкнуть к покупке вещи, которая нам вообще не нужна или даже может навредить нам. В этом вся суть Facebook.
Вы хотите сказать, что так называемый "капитализм слежки" неэтичен по сравнению с традиционным?
Абсолютно верно! Я не рассматриваю капитализм с точки зрения этики. Я рассматриваю капитализм как экономическую модель, которая вдохновляет свободных людей на зарабатывание денег. Они думают, как быть предпринимателем, как начать свой бизнес, как обеспечить свою семью. Все это побуждает в людях лучшее.
Но, естественно, от бизнесменов ожидают этичного поведения по отношению к своим клиентам. Кроме того, есть законы, постановления и прочие регулирующие механизмы. Они очень важны. Этика подталкивает нас делать жизнь людей лучше.
Многие верят в этичный капитализм: один из моих консультантов, Радж Сисодиа, сооснователь движения "Сознательный капитализм". Другой мой консультант, сэр Тим Бернерс-Ли, джентльмен, который изобрел всемирную паутину.
Потому что традиционный капитализм действительно прекрасен. Радуйте своих клиентов, заботьтесь о них, и они отплатят вам за это. Проблема Facebook заключается в том, что их клиенты — рекламодатели, маркетологи, политики, правительства — хотят манипулировать людьми, их сознанием, мнением, толкать их на необдуманные покупки. Когда дело доходит до информации, капитализм терпит крах.
Объясните с точки зрения пользователя соцсети: что плохого в использовании его личных данных? Чего ему бояться, если данные украдут или используют незаконным способом?
Бояться или не бояться за себя должен не пользователь, а все человечество. Вот что происходит: Facebook точно знает ваши религиозные предпочтения, финансовое положение, политические взгляды, проблемы со здоровьем, сексуальную ориентацию, множество других вещей. Он контролирует эту информацию и доступ к ней. Он может обещать, что не злоупотребляет властью, но мы знаем массу примеров злоупотребления. Поэтому вы действительно в опасности.
Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще все. Это опасно для всего мира.
Права на частную жизнь, на свободу слова прописаны в Конституции США. Эти права есть у жителя любой демократической страны. Они гарантируют, что, если вы не нарушаете законы, вас не будут преследовать.
Помните, что в основе демократии лежит свобода на свое, пусть даже отличное от другого мнение. Фактически это право не соглашаться, не опасаясь преследований. Но сейчас существует целая экономическая система, которая живет за счет личных данных, и целые правительства имеют к ним доступ. Они могут манипулировать мнениями неугодных людей, подавлять их и даже вредить.
Процветающие демократии хороши потому, что люди могут позволить себе выражаться свободно. К примеру, в соцсети MeWe, которую я основал, очень строгие правила. В ней нельзя подстрекать к ненависти, насилию или запугивать. Но я как гендиректор социальной сети не имею права решать, чье мнение неправильное, даже если оно отличается от моего. Это абсурд. Но другие социальные сети делают это.
Возможность с помощью рекламных инструментов дотягиваться до большого количества людей — это плохо?
Мы все понимаем, что даже в демократических странах на выборах кандидаты покупают рекламу везде, где только можно. Но здесь мы имеем дело с другим: любой может купить место в личной ленте новостей пользователя и вклиниться со своим мнением. У Facebook есть тысячи аналитиков данных и психологов, которые могут помочь убедить людей перейти на вашу сторону. С их помощью можно дотянуться до людей, которые крайне уязвимы. Можно повлиять и на 14-летних подростков, склонных к самоубийству. Это хорошо задокументировано, что Facebook позволяет совершать такие вещи.
В соцсетях мы окружены тоннами фальшивых новостей и теорий заговора. Как мы пришли к этому?
Нас сбили с курса именно соцсети.
В конце 90-х годов я работал с компаниями, которые первыми в мире создавали социальные сети. Все их идеи были сосредоточены на том, чтобы подарить человечеству инструмент для общения. По той же причине сэр Тим Бернерс-Ли изобрел интернет: чтобы ученые, а позднее и все остальные люди были на связи. Чтобы мы могли обмениваться идеями по всему миру и общаться с семьей и друзьями, где бы мы ни находились. Мы все перемещаемся, живем в разных местах. Это воодушевляет, это прекрасно, это интересно.
Но произошло то, что произошло: возникла бизнес-модель "капитализма слежки". Facebook понял, что может зарабатывать кучу денег на пользователях, манипулировать их мыслями, подталкивать к покупкам. А за ним последовал весь мир. И Google, и Instagram, который принадлежит Facebook. Теперь WhatsApp.
Если вы пользуетесь WhatsApp, который когда-то был "приложением с защищенным шифрованием", то знайте, что это миф: вы отдаете личные данные в Facebook.
Мы живем в той реальности, где платформы продают доступ к мозгу людей. Вы можете заплатить Facebook или Google, чтобы продвинуть заведомо ложный контент. И поэтому мы потеряли из виду факты. Теперь людям очень трудно различать, что правда, а что вымысел. Это огромная проблема.
Сэр Тим Бернерс-Ли и другие специалисты работают над этими проблемами. Существуют сайты, которые проверяют достоверность фактов без оглядки на политические взгляды. Людям необходимо развивать критическое мышление. Если вами манипулируют, то никакой свободы мысли или свободы слова у вас просто не может быть.
Раньше мы учили критически мыслить детей. Теперь мы должны учить этому и взрослых. Мы снова вернулись во времена Дикого Запада. Кто-то сравнивает сегодняшний мир со временем, когда впервые были изобретены печатные станки. Тогда люди могли печатать что угодно и распространять это. И читатели верили всему, что было напечатано. Сейчас это происходит с интернетом.
А что насчет детей? Вы выступаете против запуска Instagram для детей. Почему вы считаете, что это плохая идея?
Вы только представьте, что произойдет. В Facebook зарегистрированы уже более трех миллиардов человек, это половина населения планеты. Facebook уже может манипулировать мыслями и мнениями половины мира. Но Facebook дает возможность зарегистрироваться только тем, кто старше 13 лет. Это, конечно, хорошо. В моей соцсети, MeWe, например, могут регистрироваться люди старше 16 лет. Просто потому что я считаю, что именно с этого возраста можно интегрироваться в соцсети.
Сейчас Facebook запустил нечто под названием Messenger Kids, в котором могут регистрироваться дети от 6 до 12 лет. Это просто ужасная идея. Вы ужасная компания, если думаете, что заманивать детей в соцсети — это нормально. Facebook заманивает детей в мессенджер, чтобы они, повзрослев, автоматически регистрировались в Facebook и оставались в соцсети навсегда. Соцсеть может изучать маленьких детей, выяснять их интересы и желания. А как только ребенок дорастет до регистрации в Facebook, соцсеть уже будет знать, как манипулировать его мыслями. А теперь они придумали еще и Instagram для детей.
Мир должен очнуться. Люди просто не могут этого не видеть! Это угроза глобального масштаба.
В США активно обсуждают разделение крупнейших IT-корпораций. Будет ли это эффективно в долгосрочной перспективе?
Дело вот в чем. Разделение Facebook приведет к появлению множества Facebook. Так почему бы не оставить все как есть? Люди по крайней мере смогут следить за их деятельностью.
Полтора года назад Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за неправомерное использование данных пользователей и фактически за нарушение соглашения с Федеральной торговой комиссией США. Они могли быть оштрафованы и на два триллиона долларов. Но в этом и заключается сила Facebook, они просто заключили мировое соглашение. Если бы их оштрафовали на два триллиона долларов, они, возможно, задумались бы над своим поведением. Для них нужны более внушительные штрафы. Я не думаю, что разделение Facebook решит проблему.
Нам нужно развивать среду стартапов. Существует секция 230, которая была принята еще в 1995 году. Блестящий законодательный акт. Благодаря ему соцсети не несут ответственности за публикации пользователей. Это единственная возможность для стартапа запустить новый проект. Потому что если вы несете ответственность за все, что публикуют ваши пользователи... Происходят две вещи.
Во-первых, в мире больше никогда не будет существовать приватность. Вы должны шпионить за каждым пользователем каждую секунду, за всем, что он делает. Это абсурд. Во-вторых, свободе слова просто придет конец.
Ни один стартап в таких условиях просто не выживет. В таком случае вам уже на запуске нужна целая армия юристов и модераторов. Это полностью уничтожает свободный рынок. Секция 230 должна сохраниться, но я не думаю, что разделение Facebook решит какую-либо проблему. Я думаю, что нам скорее необходимо развивать свободный рынок. MeWe — одна из тысячи, может, и десятка тысяч компаний, которые начали конкурировать с Facebook.
Я слышал, что во время протестов в Гонконге многие местные жители пользовались MeWe, потому что боялись, что Facebook будет шпионить за ними и помогать китайскому правительству. Многие из больших корпораций мечтают попасть на китайский рынок. Как вы на это смотрите?
Facebook настолько велик, что трудно определить, с кем он действительно дружит, кто в него инвестирует и с какими странами он сотрудничает.
MeWe не пытается проникнуть на китайский рынок. Да, мы не Facebook, мы не шпионим за нашими пользователями. К нам не обращаются правительства стран, чтобы заполучить информацию пользователей. А если бы и обращались, мы бы не стали ее предоставлять, если только пользователь не нарушает закон. В противном случае шансов нет.
"В руках у хакеров": названы главные признаки взломанного смартфона
16.11.2021, 12:37 77599
Фото: Известия
Признаки взлома смартфона
Эксперты назвали признаки, указывающие на взлом смартфонов и других гаджетов. К ним отнесли нестандартное поведение устройства: например, внезапное включение экрана, когда телефон или планшет никто не трогал.
Управляющий RTM Group Евгений Царев в беседе с "Известиями" посоветовал обращать внимание на появление приложений, которые вы не устанавливали, рост сетевого трафика и проблемы с учетными записями (например, постоянные запросы пароля или даже его исчезновение).
О наличии вредоносного кода могут сигнализировать и навязчивые баннеры, которые отображаются не внутри приложений, а уже на системном экране. Или когда незнакомая вам программа станет запрашивать дополнительные разрешения на доступ к геолокации, контактам и других персональным данным", - добавил старший разработчик программных продуктов для мобильных технологий Давид Григорян.
В свою очередь, директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин порекомендовал проверять детализацию сообщений и звонков на наличие записей, к которым вы не имеете отношения, и абонентскую плату за мобильные услуги - в случае взлома она может вырасти. Особого внимания заслуживают уведомления от банковских и других приложений с кодом подтверждения, если вы не являетесь инициатором операции с проверкой кода.
Также к признакам, указывающим на присутствие в гаджете вредоносных программ, может указывать постоянная повышенная загрузка процессора, оперативной памяти, проблемы с сетью, перезагрузки и перегрев устройства, отметил генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.
А вот быстрая разрядка устройства, по словам руководителя отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павла Коростелева, не всегда говорит о взломе: возможно, человек просто установил и запустил на смартфоне слишком много приложений или произошел технический сбой цепи питания.
Кто и зачем взламывает гаджеты
По словам Дмитрия Пятунина, существуют два основных способа взлома гаджетов. Самый простой из них - непосредственный доступ к устройству.
Например, если человек оставил телефон на работе или в недобросовестном сервисном центре", - объяснил эксперт "Известиям". С помощью прямого подключения можно подменить загрузчик телефона и получить права доступа с целью установки программного обеспечения агента, выполняющего запись экрана смартфона, ввода текста, контроля трафика или удаленного управления.
Второй распространенный способ - это внедрение вредоносного кода в приложения, распространяемые вне официальных магазинов. Разработчик предлагает пользователю перейти по ссылке, скачать файл APK и дать разрешения, нужные "для установки приложения", в настройках безопасности. Они не проходят проверку на зараженные закладки и могут содержать вредоносный код.
Также кибермошенники могут отправить человеку письмо или сообщение со ссылкой на специально подготовленный портал, где ему предложат ввести персональные или платежные данные", - добавил Павел Коростелев. - Как правило, фишинговые сайты имитируют ресурсы государственных органов, банков, торговых сетей и так далее. На них размещается заманчивое предложение, которое сулит хорошую выгоду.
По словам Дениса Бурлакова, чаще всего целью злоумышленников становятся пароли от учетных записей в соцсетях, банковских приложениях, электронной почте, любые личные данные, которые могут помочь получить доступ к деньгам пользователя.
Также хакерам могут быть интересны фото, видео или переписки - особенно если хозяин смартфона является публичной личностью.
Чем опасен взлом смартфона
Прежде всего взлом смартфона грозит владельцу потерей денег и личных данных. В случае получения контроля над устройством преступники могут совершать международные звонки, получить доступ к финансовым операциям в банковском приложении или воспользоваться гаджетом с целью мошенничества, отметил Дмитрий Пятунин.
Потому владельцам смартфонов нужно соблюдать простые правила для их защиты. Например, при сдаче аппарата в сервис следует вынуть из него SIM-карту, сделать резервную копию и сбросить телефон к заводским настройкам.
После возвращения смартфона важно проверить наличие кода доступа - если он сброшен, необходимо сбросить телефон к заводским настройкам повторно", - посоветовал эксперт.
Также он призвал не устанавливать неизвестные приложения из файлов APK, размещенных по ссылкам, и обращать внимание на запрашиваемые разрешения - не всегда стоит соглашаться на все.
Не используйте один пароль для множества сервисов (Wi-Fi, социальная сеть, электронная почта и учетная запись магазина приложений). Взлом одного сервиса подвергнет опасности остальные", - подчеркнул собеседник "Известий".
В свою очередь, Павел Коростелев порекомендовал установить на смартфон пароль, регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему, пользоваться только официальным магазином приложений. Также следует помнить о простых правилах кибергигиены: не переходить по ссылкам из сообщений и писем, даже если они присланы знакомыми, и не оставлять платежные данные на подозрительных сайтах.
В завершение эксперты посоветовали владельцам устройств на базе Android обязательно использовать антивирусные приложения, а iOS - не дублировать важную информацию в облачных порталах (iCloud).
Эти рекомендации помогут человеку обезопасить свое мобильное устройство. Но более надежным способом станет использование двух смартфонов: один для важных и финансовых целей (государственные услуги, мобильный банкинг, корпоративная почта), а второй для действий, связанных с развлечениями (игры, онлайн-кинотеатр, торренты). Так вы наверняка сможете защитить свои данные", - резюмировал генеральный директор компании "БСС-Безопасность" Виктор Гулевич.
Президент Huawei в регионе Евразия Дэниел Чжоу: создание ценности для ИКТ-отрасли в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего"
27.10.2021, 19:25 132463
В своем выступлении Дэниел Чжоу сообщил, что с момента начала реализации стратегии "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei направила в общей сложности 1,1 млрд долларов в закупки и НИОКР в России, подготовила более 15 200 специалистов для российской ИКТ-отрасли, включая более 1500 экспертов в технологиях 5G/IP, более 4600 новых сертифицированных специалистов в области IP/IT. В то же время он отметил, что в рамках концепции "Сообщество единого цифрового будущего" компания Huawei продолжит инвестировать в Россию, наращивать усилия по подготовке талантов, объединять лучшие практики глобальной цифровизации промышленности и работать с основными партнерами для продвижения инноваций в области цифровизации промышленности и поддержки устойчивого развития российской ИКТ-индустрии.
Развитие Huawei в разных областях
Дэниел Чжоу кратко представил результаты деятельности Huawei. В сфере операторского бизнеса Huawei тесно сотрудничает с глобальными операторами для создания одной из лучших сетей 5G в мире, более 700 городов и 267 компаний из списка Fortune 500 по всему миру выбрали Huawei в качестве партнера по цифровой трансформации, постепенно создается экосистема 5GtoB. Облачный бизнес развивается стремительно: Huawei Cloud стало вторым по величине облаком в Китае и пятым в мире, совершив прорыв в ряде отраслей и став выбором номер один для большого числа клиентов для интеллектуальной модернизации. В первой половине этого года показатели роста компании сохраняли свою устойчивость: выручка достигла 49,6 млрд долларов США, а чистая прибыль составила 9,8%.
Компания Huawei увеличивает инвестиции в такие сферы, как подключение, вычислительные и облачные технологии и предоставляет услуги различным клиентам в зависимости от их потребностей. Опираясь на десятки лет опыта в области ИКТ, компания Huawei продолжает внедрять инновации и сотрудничать с партнерами, чтобы стимулировать цифровизацию во всех отраслях и ускорить переход к полностью подключенному и интеллектуальному миру.
Концепция T.I.G.E.R. выводит Сообщество единого цифрового будущего на новый уровень
В марте прошлого года компания Huawei представила стратегию "Сообщество единого цифрового будущего", которая означает, что, сталкиваясь с общими возможностями и проблемами, российские партнеры и компания Huawei могут создать единое цифровое сообщество, целью которого является процветание российской ИКТ-индустрии и содействие развитию цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей. После полутора лет реализации данной стратегии, ускоренной условиями пандемии Covid19, компания Huawei и ее партнеры добились отличных результатов в каждой из пяти областей концепции T.I.G.E.R.
- Shared Technology (Общие технологии): компания Huawei и ее стратегический партнер Sitronics Group, который является частью АФК "Система", способствовали развитию местного производства серверных продуктов. Sitronics Group создали первый отечественный сервер на базе технологий Huawei, было произведено 3 модели серверов с ежемесячным объемом производства 1500 единиц.
- Shared Industry (Общие отрасли): Huawei и Сбер совместно создали комплексное решение для "умного кампуса", которое опирается на платформу SberCloud.Advanced и местную экосистему IoT для достижения полной цифровой эксплуатации, значительно повышая эффективность офисной работы и управления.
- Shared Growth (Общий рост): за последние три года компания Huawei совместно с различными партнерами открыла 97 ИКТ-академий и выдала более 15200 технических сертификатов, включая более 1500 сертификатов 5G, более 680 сертификатов IP с уровнем HCIE и более 4600 сертификатов IT для систем хранения и коммутаторов.
- Shared Ecosystem (Общие экосистемы): работа по развитию экосистемы мобильных устройств Huawei HMS в России достигла успешных результатов: в экосистеме существует 3407 локальных приложений более чем с 14,4 млн пользователей в месяц; количество российских приложений в AppGallery превышает 668 000 - более чем с 200 миллионами скачиваний в год.
- Shared Reliability (Общая надежность): используя операционную систему Harmony OS, российские приложения могут быстро выйти на рынок и начать коммерциализацию своего бизнеса. Например, голосовой помощник "Сбер Салют", встроенный в "умный" экран Huawei, или различные приложения, встроенные в "умные" часы, охватывающие функцию геолокации, музыку, социальные сети и электронные платежи.
Лаборатория 5G Incubator Lab, где мы тестируем новые бизнес-модели
С приближением процесса лицензирования 5G и строительства сетей пятого поколения, индустрия и операторы нуждаются в испытательном полигоне для 5G, который будет служить в качестве бизнес-инкубатора для тестирования будущих сценариев 5G для бизнеса и пользователей. Эта лаборатория предназначена для работы с операторами, партнерами по разработке приложений и отраслевой интеграции для внедрения инноваций, тестирования и проверки услуг 5G, а также изучения новых прибыльных моделей.
В конце своего выступления Дэниел Чжоу отметил: "Интеллектуальный мир уже близко, российское правительство идет в ногу с этими изменениями. Huawei, как один из ключевых игроков в сфере цифровизации, сталкивается с историческими возможностями и вызовами, и лучший способ вместе двигаться к лучшему будущему - это сотрудничество друг с другом!" Дэниел Чжоу подчеркнул: "Поодиночке мы можем сделать многое, вместе мы можем сделать еще больше!"
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