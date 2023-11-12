Высокотехнологичный китайский морской порт Циндао

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Морской порт Циндао - это порт города Qingdao, провинция Шаньдун, Китай. Он расположен на берегу залива Цзяочжоу на полуострове Шаньдун, на краю Желтого моря, и граничит с Японией и Корейским полуостровом через море. Порт является центром морских перевозок и международной торговли и сотрудничает с 130 странами мира, с более чем 450 портами.









Циндао - это место, где технологии видоизменяют логистику, преобразовывают ее. Автономные "грузовики" с электродвигателями и аккумуляторами перетаскивают контейнеры. Удивительно, но внутри них нет места для водителей, а управление - исключительное дело искусственного интеллекта.





Грузовые платформы ориентируются по подземным электромагнитным датчикам и взаимодействуют друг с другом, соблюдая правила дорожного движения. Они даже умеют предупреждать людей о своем движении.





Координирует все процессы "мозг порта", а операторы вмешиваются только в чрезвычайных ситуациях. Это позволяет снизить затраты на рабочую силу и увеличить производительность порта на 30%.