НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Женщина умерла на борту самолета Нур-Султан - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в авиакомпании Qazaq Air, при полете на эшелоне кабинному экипажу поступила информация о том, что пассажирке плохо и требуется срочная помощь.

Когда бортпроводник подошел к месту, которое занимала пассажирка, она уже находилась без сознания, при проверке отсутствовал пульс и дыхание", - отметили в авиакомпании.

О ситуации доложили командиру воздушного судна и была запрошена помощь среди пассажиров.

На объявление откликнулась врач, которая летела данным рейсом. Вместе со старшим бортпроводником была проведена сердечно-легочная реанимация в соответствии с инструкцией по оказанию медицинской помощи на борту. Командиром воздушного судна было принято решение выполнить экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Через авиадиспетчеров экипаж сообщил о подробностях случившегося и запросил скорую медицинскую помощь. Врачи, прибывшие на борт воздушного судна после посадки в аэропорту города Жезказгана, констатировали смерть", - проинформировали в авиакомпании.





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