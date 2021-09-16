В Таразе водитель на полном ходу сбил четырех пешеходов на остановке

Фото: polisia.kz

ТАРАЗ. 15 СЕНТЯБРЯ - В Таразе водитель автомашины на полном ходу сбил людей на остановке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Два человека скончались на месте происшествия, еще двое доставлены в Таразскую городскую больницу №1, сообщает Polisia.kz

Полицейскими установлен и задержан 23-летний водитель, который является жителем Тараза. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд необходимых экспертиз. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК".





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