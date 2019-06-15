В Алматинской и Северо-Казахстанской областях неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в зданиях прокуратуры

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Вчера поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в зданиях прокуратуры в Алматинской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, вчера на электронную почту Алматинской областной прокуратуры поступило сообщение о заложенной в здании бомбе.

"Выехавшие на место происшествия полицейские и сотрудники ЧС оцепили здания областной и городской прокуратуры и эвакуировали людей из обеих зданий. Саперы полицейских спецподразделений с использованием служебно-розыскных собак обследовали оба здания. Сообщение оказалось ложным. Каких-либо взрывных устройств не обнаружено. Сейчас по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное производство. Организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, 13 июня в правоохранительные органы СКО поступило сообщение о том, что в здании по улице Конституции Казахстана, 15 заложена бомба.

В 14.45 на место происшествия прибыли сотрудники всех экстренных служб, выставлено оцепление. В результате обследования помещения взрывного устройства, а также других подозрительных предметов не обнаружено. Нарушений общественного порядка не допущено. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленника", - отметили в департаменте полиции СКО.

Напомним, вчера также сообщалось о том, что неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве в здании экономического суда в Алматы. Из здания эвакуировали людей. Взрывное устройство обнаружено не было.

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