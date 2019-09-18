Вылетевший из Нур-Султана в Пекин самолет "Эйр Астаны" вернулся в аэропорт по технической причине

Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - Самолет авиакомпании "Эйр Астана" Aibus A321neo, выполнявший рейс KC 227 по направлению Нур-Султан -Пекин, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, передает Kazakhstan Today.

"16 сентября, самолёт Aibus A321neo, выполнявший рейс KC 227 по направлению Нур-Султан - Пекин, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. После взлёта сработала сигнализация, сообщающая о проблеме в системе индикации параметров работы двигателя. В соответствии с инструкциями безопасности полётов экипаж принял решение вернуться в аэропорт для устранения неисправности. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщили в авиакомпании.

128 пассажиров продолжили путешествие на другом авиалайнере в 04.00 по местному времени.

Авиакомпания направила официальный запрос производителям самолета для уточнения ситуации", - отметили в пресс-службе.













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