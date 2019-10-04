Жительница села в Костанайской области пострадала из-за хлопка газовоздушной смеси

Костанай. 3 октября. Kazakhstan Today - Жительница Костанайской области получила ожоги во время приготовления пищи из-за хлопка газовоздушной смеси, передает Kazakhstan Today.
2 октября в селе Амангельды Карасуского района Костанайской области в одноэтажном двухквартирном жилом доме произошел хлопок газового баллона. При приготовлении на веранде пищи на газовой плите произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения и разрушений. В результате с ожогами госпитализирована женщина 1986 года рождения", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.
По предварительной информации, хлопок произошел из-за утечки газа из редуктора газового баллона.
Напомним, в Актобе в результате хлопка газовоздушной смеси и пожара пострадали два человека.
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