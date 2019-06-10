Два человека пострадали в результате хлопка газа и пожара в Актобе

Актобе. 9 июня. Kazakhstan Today - Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси и пожара в Актобе, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы КЧС Казахстана, сегодня, в 12.42, в Актобе, в гараже частного жилого дома по улице Тилеу батыра, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 10 квадратных метров.

В результате пожара получили ожоги и доставлены в больницу мужчины 1937 и 1994 годов рождения", - сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидирован в 12.58. В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.

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