Заправщик пострадал в результате пожара на газозаправочной станции в Шымкенте (ВИДЕО)

Шымкент. 7 июня. Kazakhstan Today - На газозаправочной станции в Шымкенте произошел пожар, взорвались три автоцистерны и прицеп. Пострадал один человек, передает Kazakhstan Today.

В 11.03 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о загорании автоцистерны на территории газозаправочной станции ТОО "Мураз" на проспекте Жибек жолы в Шымкенте. По прибытии пожарных подразделений в 11.20 было установлено, что произошел пожар наземной цистерны емкостью 200 кубических метров с последующим загоранием и взрывом трех автоцистерн и одного прицепа (МАН объемом 50 кубометров, две автомашины ЗИЛ, каждая по 7 кубометров и прицеп объемом 50 кубометров)", - сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Пожар локализован в 12.21 и ликвидирован в 12.53. С ожогами госпитализирован мужчина 1999 года рождения, который работал заправщиком.





В ликвидации была задействована 21 единица техники и 90 сотрудников ДЧС Шымкента.





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