Актобе. 9 мая. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел на Центральном рынке Актобе, передает Kazakhstan Today.

9 мая, в 04.30, на территории Центрального рынка Актобе произошло возгорание крыши торгового павильона "Айсултан". Силами пожарных подразделений пожар локализован в 05.52 и ликвидирован в 06.28, сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Площадь пожара составила 1650 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 127 сотрудников и 20 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.

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