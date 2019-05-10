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Крупный пожар произошел на Центральном рынке Актобе

09.05.2019, 09:35 9694
Крупный пожар произошел на Центральном рынке Актобе
Актобе. 9 мая. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел на Центральном рынке Актобе, передает Kazakhstan Today.
 
9 мая, в 04.30, на территории Центрального рынка Актобе произошло возгорание крыши торгового павильона "Айсултан". Силами пожарных подразделений пожар локализован в 05.52 и ликвидирован в 06.28, сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.
 
Площадь пожара составила 1650 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. 
 
В тушении пожара были задействованы 127 сотрудников и 20 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
 
В апреле в Актобе произошел пожар в Центре поддержки детей "Аяла", до прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе 8 детей. А в Костанайской области в начале мая за два дня сгорело 98 дачных домиков.
 

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