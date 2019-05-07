В Костанайской области сгорело около ста дачных домов

Костанай. 6 мая. Kazakhstan Today - В Костанайской области за два дня сгорело 98 дачных домиков, передает Kazakhstan Today.

Пожары произошли 4 и 5 мая. В Житикаре, в садовом обществе "Мичуринец", произошло загорание сухой травы на площади 20 гектаров. В последующем загорелись дачные домики. Сгорело 72 дома. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Еще 16 дачных домов сгорели 4 мая в садовом обществе "Урожайная-2" в Лисаковске. Площадь сгоревшей сухой травы составила около гектара. Жертв и пострадавших нет.

Также 10 дачных домиков сгорели в Рудном, в садовом обществе №9. Площадь сгоревшей сухой травы составила около 5 гектаров.

В ходе тушения пожара около дачного участка обнаружен и госпитализирован 65-летний мужчина с ожогами лица, верхних и нижних конечностей и отравлением продуктами горения. Его состояние оценивается как среднее тяжести. Диагноз и причина устанавливаются", - пишет портал " Алау ".

В общей сложности в результате пожара пострадали 98 дачных домов. Все они, по данным пресс-службы ДЧС, были нежилыми.





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