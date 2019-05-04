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В Актобе произошел пожар в Центре поддержки детей

03.05.2019, 16:20 9937
В Актобе произошел пожар в Центре поддержки детей
Актобе. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Актобе произошел пожар в Центре поддержки детей "Аяла", передает Kazakhstan Today.
 
Сообщение о пожаре в двухэтажном здании Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Аяла", расположенном в районе Авиагородок в Актобе, поступило на пульт "101" сегодня, в 12.42, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
 
По его информации, на втором этаже в одной из комнат загорелись мебель и матрасы с распространением огня в коридор на общей площади 28 квадратных метров. 
 

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 23 человека, в том числе 8 детей", - уточнил представитель КЧС. 

 
Пожар был ликвидирован в 13.16. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 
 
К тушению пожара были привлечены 56 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
 
Напомним, накануне во время пожара в общежитии Нур-Султана было спасено 28 детей
 

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