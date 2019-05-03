Военнослужащие поймали с 4 этажа трех детей и беременную женщину во время пожара в общежитии

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Военнослужащие поймали трех детей и беременную женщину, прыгнувших с 4-го этажа сегодня во время пожара в общежитии в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в ведомстве, воинская часть 6636 Нацгвардии расположена неподалеку от общежития №4, где произошел пожар. Увидев очаг возгорания, группа гвардейцев во главе с командиром взвода капитаном Чингисом Каиржановым эвакуировала из здания около 15 человек.

Группа военнослужащих со мной выбежала в сторону очага возгорания. В это время дым распространился по всему общежитию. Люди просили помочь, начали прыгать с этажей. После этого я, начальник караула прапорщик Нургазы Ержанов и другие военнослужащие попросили жильцов скинуть нам подручные средства для оказания помощи. Быстро натянули одеяло и начали ловить людей. Троих детей и еще одну беременную женщину мы поймали прямо с четвертого этажа", - рассказал капитан Каирбеков.

В пресс-службе отметили, что еще до прибытия пожарных машин, несмотря на густой дым, гвардейцы проникли в здание и стали эвакуировать жильцов общежития. Военнослужащие также оказали спасенным людям первую медицинскую помощь, после чего передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.

Вместе с тем в пресс-службе столичного ДЧС проинформировали, что сообщение о пожаре в общежитии поступило на пульт 101 сегодня, в 10.39. Незамедлительно по повышенному номеру вызова на место пожара были направлены огнеборцы дежурных подразделений столичной Службы пожаротушения. По прибытию через несколько минут было установлено, что в пятиэтажном общежитии на втором этаже горели мебель и домашние вещи на общей площади 20 квадратных метров.

Все действия пожарных были направлены на спасение людей с верхних этажей общежития посредством трехколонных, трехштурмовых лестниц, спасательных веревок и АЛ-30, а также дополнительно были задействованы звенья газодымозащитной службы для поиска пострадавших. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, были спасены 32 человека, из них 28 детей", - отметили в ДЧС.

Сообщается, что пожар был ликвидирован в 11.15. Общее число пострадавших составило 26 человек, в том числе 14 детей. В больницы доставили 14 человек, 12 из них - взрослые. Четверо отказались от госпитализации.

Всего в тушении пожара было задействовано 66 человек личного состава и 18 единиц техники Службы пожаротушения. Причина пожара выясняется.

Также на место вызова выезжали аким города Бахыт Султанов и временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Нур-Султана полковник Маргулан Аманбаев.

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