Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в общежитии произошел пожар, спасено 28 детей, передает Kazakhstan Today.

"2 мая, в 10.39, на пульт 101 ДЧС города Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии по улице Досмухамедулы района Байконур. Пожар произошел в комнате на втором этаже на площади 20 квадратных метров. Силами пожарных подразделений пожар ликвидирован в 11.15. С помощью автолестницы спасены 32 человека, в том числе 28 детей. Самостоятельно эвакуировались из общежития 350 человек", - сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 14 детей.

Причина пожара устанавливается. К тушению пожара были задействованы 66 человек личного состава и 18 единиц пожарной техники столичного ДЧС. Также для оказания экстренной медицинской и психологической помощи пострадавшим задействованы 6 работников и 2 единицы техники Центра медицины катастроф КЧС МВД РК", - проинформировали в КЧС.





Как сообщалось ранее, женщина и четверо детей отравились угарным газом при пожаре в столице 29 апреля.

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