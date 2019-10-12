Нур-Султан. 11 октября. Kazakhstan Today - Пожилой мужчина погиб из-за пожара в частном доме в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 11 октября, в 09.39, на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по адресу: жилой массив Заречный, улица Ушкыштар, 2. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана. Пожарные подразделения прибыли на место вызова уже в 09.48, однако из-за позднего сообщения о пожаре по прибытии было установлено, что частный дом уже полностью охвачен открытым пламенем", - сообщила пресс-служба ДЧС столицы.

Прибыв на место, пожарные оперативно организовали звенья газодымозащитной службы, которые формируются для проведения разведки в непригодной для дыхания среде.

В ходе тушения звеньями газодымозащитной службы был обнаружен пожилой мужчина, 1939 года рождения, и передан сотрудникам скорой помощи. В дальнейшем мужчина скончался в карете скорой помощи. Также для осмотра в Городскую больницу №1 доставлена женщина, 1992 года рождения, и в Городскую детскую больницу №2 девочка, 2010 года рождения", - отметили в ведомстве.

По предварительной информации, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Пожар локализован в 10.21 и ликвидирован в 10.47.

В тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 22 сотрудника ДЧС.

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