В Жезказгане мужчина погиб при пожаре в киоске по ремонту обуви

Караганда. 3 октября. Kazakhstan Today - В Жезказгане мужчина погиб в сгоревшем киоске по ремонту обуви, передает Kazakhstan Today.

2 октября, в 15.31, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании отдельно стоящего киоска по ремонту обуви по улице Б. Момышулы в Жезказгане. Пожарные подразделения по прибытии к месту пожара незамедлительно приступили к предотвращению распространения и прекращению огня. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 16.00 на площади 6 квадратных метров. На месте пожара обнаружено полуобгоревшее тело мужчины 1985 года рождения", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, возгорание произошло из-за малокалорийного источника огня, то есть при курении.

В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и три единицы пожарной техники ДЧС региона.

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