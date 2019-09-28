Уральск. 27 сентября. Kazakhstan Today - В результате пожара на территории садового товарищества в Уральске погибли три человека, передает Kazakhstan Today.

"27 сентября, в 02.46, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории садового товарищества "Волна" города Уральск. К моменту прибытия первых пожарных подразделений происходило горение дачного жилого дома. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06:15 на площади 35 квадратных метров", - сообщили в Комитете по ЧС.

По информации ведомства, на месте пожара обнаружены обгоревшие тела трех человек: мужчины 1961 года рождения, личности женщины и ребенка устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы 14 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Западно-Казахстанской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства