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В Нур-Султане ряд потребителей остался без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе

28.12.2019, 21:48 7453
Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане ряд потребителей остался без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе, передает Kazakhstan Today.
 
По данным "Астана Су арнасы", 28 декабря, в 17.20, в ЦДС поступило сообщение о том, что по улице Бокейхана, 8 произошла утечка. На место выехала бригада. 
 
"По результатам обследования выяснилось, что ТОО "Uni Capital" производило работы без согласования с "Астана Су арнасы" и повредили водопровод Д-500, п/эт. Водопроводную линию перекрыли, производится откачка воды и проводятся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения", - сообщили в компании.
 
В настоящее время временно прекращена подача питьевой воды в дома по улице Бокейхана 8, 10. Подвоз воды организован. 
 

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